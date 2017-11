Meie Kuressaare

Kummaline paik Põduste jõe ääres

Neljapäev, 16. november 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 16. november 2017. Siia esiplaanile tuleks uus elamurajoon, taga on näha kunagised Saare Kaluri hooned ja pildil paremal on rootslastele kuuluv maja. FOTOD: Valmar Voolaid Kuressaare äärelinnas, otse Sõrve maantee alguses asub üks üpris naljakas maa-ala, kus on kummalisi hooneid, aga ka tühja maad. Justkui midagi seal tehakse, aga samas kuidagi märkamatult. Osaliselt on sellele piirkonnale kehtestatud detailplaneering, kuid midagi juurde ehitatud pole.



Kõige põnevam sündmus selle piirkonna jaoks oli aasta 2012, kui 7,1 hektarile sellest alast kehtestati detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli uue elamu-, äri- ja puhkeotstarbelise maa-ala kavandamine.



Öeldi lausa välja, et ettevõtja ja kinnistu omanik Tõnis Mäerand plaanib ehitada Kuressaarde Tori jõe suudmealale uue mereäärse linnaosa.

Plaanis oli rajada rannapromenaad, kauplus, neli erineva suurusega korterelamut kokku 262 korteriga, kaks ridaelamut, kümmekond eramut ja umbes GOSPA suurune hotell.



Tänasel päeval valitseb sellel maa-alal aga vaikus.



„Minu kui ettevõtja jaoks ei ole see kunagi olnud pelgalt üldsusele huvi pakkuv kinnitatud detailplaneering, vaid eelkõige äriprojekt, mis peab sinna paigutatud raha ka tagasi tootma. Saaremaa kontekstis on tegemist väga suure ja keeruka arendusprojektiga ning sellega alustamine sõltub paljudest asjaoludest, eriti aga turu valmidusest teostatu aktiivselt kasutusse võtta. Senised analüüsid ei ole turu valmidust kinnitanud, mistõttu minu fookus on olnud ja on tootvatel äriprojektidel,” selgitab Mäerand.



Samas on Mäerand veendunud, et Põduste ja Tori jõe suudmeala näol on pikaajalises vaates endiselt tegemist Kuressaare ühe parema ja väga atraktiivse piirkonnaga.



„Ka kinnitatud detailplaneeringul ei ole sisuliselt midagi viga ja heade ideede korral on selles võimalik täiendusi või põhjalikumaid muudatusi teha. Viimasel kolmel aastal olen otsinud ala arendamiseks ettevõtjat-partnerit nii Saaremaalt kui ka mujalt Eestist. Vaatamata kahele läbirääkimisele ei ole koostööni jõutud. Põhjusteks ikka samad eelpool toodud selgitused projekti suuruse ja tasuvuse kohta antud ajas,” lisab Mäerand.



Mees ütleb, et tõsiseltvõetavaid müügiplaane tal seni olnud ei ole.

„Kuid võimaliku ostjaga, kellel on huvi ja parim idee selle ala väljaarendamiseks, olen läbirääkimisteks siiski avatud. Olgu selleks siis Kuressaare linn või eraettevõtja,” kinnitab Mäerand.



Teised ettevõtjad



Kui Mäeranna puhul on juttu kinnistutest aadressiga Lootsi tn 23, 25 ja 27 ning need piirnevad merega, siis Sõrve maantee poole jääb teisigi hooneid.

Lootsi 17 majal ilutseb juba ammu silt „Müüa“ ning rippuvad autokummid annavad teada, et kunagi tegutsesid seal kummipoisid.



Järgmine maja on Lootsi 21 ja see kuulub rootslastele, kes on seotud ka Luksusjahiga. Majas tegutseb Pildiraami pood ja töötavad sepad.

Edasi tuleb võrkaiaga ümbritsetud ala ning selle 1,2 ha suuruse kinnistu omanikud on Raivo Siim ja Arvi Prei. Hooneid on sellel kinnistul mitmeid, aga tegevust üsna vähe.



Aleksander Perovil on rendileping Toplexiga ning juba üle 15 aasta värvib mees siin autosid. Viimased viis aastat on tal abiks olnud Rauno.

Ühes kaugemas hoones tegutsevad vennad Arvi ja Sven Prei. Arvi tegeleb elektrivärgiga, Sven teeb metallitöid.



Uue võimaliku elamurajooni kohta ütleb Arvi Prei, et kui linna trasse tehti, siis veeti pinnast siia ja tõsteti seda mereäärset maad kõrgemale. All on paas, nii et ehitada siia saaks. Kui aga keegi nende kinnistut ära tahaks osta, siis oleks tema nõus müüma.



Teine omanik, Raivo Siim, ise kohapeal ei tegutse.



