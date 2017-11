Meie Kuressaare

Vana ja samas ka uus Kohtu tänav

Neljapäev, 16. november 2017.



Autor: Jaak Rand Neljapäev, 16. november 2017. Kohtu tänavale annab ajaloolist hõngu munakivisillutis. FOTO: Valmar Voolaid Jalutades mööda Kohtu tänava munakivisillutist, võib tunduda, et see kesklinnast algav vaikne, tihedalt elamutega ääristatud ja mõnusalt looklev tänav ongi see kõige ehedam osa Kuressaare vanalinnast. Teatud mõttes see nii ongi. Samas, ajas tagasi vaadates näeme, et Kohtu tänav oli pikka aega linna piiriks ning see on mõjutanud tänavaruumi kujunemist.



Tänava vasakule küljele jääv hoonestus on suures osas tekkinud Kauba ja Pika tänava kruntide hoovimajadest või siis nendest kruntidest aja jooksul eraldatud uutele elamuplatsidele rajatud elamutest. Pidades silmas eelkõige Kohtu tänava osa, mis jääb Garnisoni tänavaga ristumiskohast edasi, näeme, et alles 18. sajandi keskel tekkisid esimesed eraldiseisvad hoonestatud elamukrundid tänava vasakule poolele. Sarnane protsess jätkus kogu 19. sajandi ja osaliselt veel ka 20. sajandil. Kui Osten-Sackenite ehitatud ja hiljem kreiskooli hooneks kohandatud kivihoone kõrvale jätta, olid ülejäänud hooned valdavalt linna käsitöömeistrite puitelamud. 19. sajandi esimesel poolel oli mitmeid hooneid uuendatud ning muutunud ka majaomanike elulaad, näiteks oli Kohtu 11 omanikeks pastor Hoffmanni lesk ja seejärel kubermangusekretär Carl Andreas Dichaeus. Kohtu 15 kuulus pikka aega Engelite perekonnale, kes pidas siin postimaja.



Tuntavamalt on Kohtu tänava välisilmet mõjutanud tänava paremale küljele jääv hoonestus.



Parema külje majad



Üksikud hooned, mis 17. sajandi lõpuks olid sellele tänavapoolele ehitatud, hävisid 18. sajandi alguse suures tulekahjus. Põhjasõjale järgnevate kümnendite jooksul ostsid mitmed jõukad linnakodanikud, nende hulgas oldermann Johann Dreyer, kaupmehed Bernhard Alberding ja Carl Friedrich Fischer, raehärrad Thomas Komprecht ja Johann Georg Schmidt jt siinsed tühjad krundid. Nii nagu mõnegi teise piiritänava puhul, nii soetasid siia elamise ka mitmed ametnikud ja aadlikud, näiteks Otto Reinhold von Berg, Ebbe Ludwig von Poll, Johann Heinrich Dönicke, Jürgen Friedrich von Sass, Johann Andreas Agthe jt. Uute omanike majanduslikule jõukusele vastavalt ehitati sellele tänavapoolele ka oluliselt enam kivihooneid.



Tänava kaugemas osas asusid peamiselt majanduslikku tulu tootvad krundid. Kohtu 34 asus nn Schilderupi kõrts, mis oli oma nime saanud Taani päritolu maalermeistri Andreas Simonsen Schilderupi järgi. Nii nagu kõrtsihoonete puhul ikka, oli ka selle kõrtsi omanike nimekiri pikk, teiste hulgas kaupmehed Carl Gottlieb Maack ja Safoni Holostov, aga ka tollidirektor Carl Heinrich Liccop. 19. sajandi teisel poolel anti seoses seaduste muutumisega kõrtsipidamine üle Kuressaare linnale.



Päris tänava lõpus asus paar juba Rootsi ajast pärinevat tuuleveski platsi, mis olid kuulunud bürgermeistritele Johann Wilhelm Johannsenile ja Friedrich Lingenile. 18. sajandi lõpus pole loendites neid enam veskikohtadena nimetatud ning krundid olid jagatud väiksemateks elamuplatsideks.



19. sajandil võis Kohtu tänava majaomanike hulgas järjest enam näha tegusate kaupmeeste asemel aktiivsest elust tagasi tõmbunud ametnikke ja nende leski. Kohtu tänava valisid oma elukohaks kohtufoogt Constantin Steinbach ja ülemõpetaja Johan Baptist Joseph Holzmayer (Kohtu 20), kooliinspektor Gustav Moritz Santo (Kohtu 22), maakohtu sekretär Hermann Johan Christoph von Nolcken (Kohtu 24), diakon Nikolai Orlow (Kohtu 27), preester Aleksander Kudrjawzew (Kohtu 28), kreisiarst Andreas Friedrich Wolens (Kohtu 44/46). Praeguse koolistaadioni kohal asus 19. sajandi teisel poolel gümnaasiumidirektori elamu.



