Meie Kuressaare

Mind võlub loss ja park

Neljapäev, 16. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Neljapäev, 16. november 2017. Oma silm on kuningas – mõned päevad tagasi käis Aivar Sõrm uuendatud Tooma poe avamisel. Foto: Valmar Voolaid Kunagine pankur ja praegune Kuressaare Veevärgi juhataja Aivar Sõrm ütleb, et on Kuressaares elanud umbes sellest ajast, kui teleka ekraanile jõudis esimene “Aktuaalne kaamera”. Tõsi, vahepeal veetis Aivar veerand sajandit ka mandril “pagenduses”, aga veri vedas lõppeks ikka saarele tagasi.



Mis sind Kuressaare linna juures võlub?



See on vahest sümbioos mitmest erinevast tahust. Keskeltläbi rahulik miljöö ja elutempo, suvel küll pire käratsev ning muul ajal pire unne suikuv. Ühte sulandunud ja hooliv kogukond ning lõppeks linna ajalooline aura ja keskkond.



Mis võiks linnas olla teisiti ehk mis sulle ei meeldi?



Pimedatel ja vihmastel sügisõhtutel võiks linnas olla rohkem valgust. Tänavate seisukord võiks olla veidi parem. Ning mehed nagu härjad lihtsalt päevade kaupa tuiamas kaubanduskeskuste juures – see pole kah vahest kõige ergastavam vaatepilt.



Millised viimase aja ehitised on sind linnas eriti võlunud?



Viimase aja ehitised on lihtsalt toredad, siinkohal pean silmas eeskätt vanade majade renoveerimist kesklinna piirkonnas. Sõna “võlunud “ kasutaksin pigem lossi ja pargi kohta, mis praegusel kujul moodustavad ilusa ilmaga üsna hingematva vaatepildi.



Kui palju võtad sa osa linnas toimuvatest üritustest?



Nii ja naa. Kui on ikka midagi vahvat oodata, siis katsun oma silmaga ära kaeda. Lihtsalt tingel-tangel ja haltuuraüritused jätavad aga külmaks



Kas tunned, et keskväljaku võiks ümber kujundada ja ehk isegi autoliikluseks sulgeda?



Keskväljak võikski iseenesest olla väljak koos dekoratiivelementidega, kus patseerijal oleks mõnus aega viita, teisi vaadata ja iseennast näidata ning kus keeks ka mingi elu. Samas liiklussoone seal päris väljasuretamine annab pigem vastupidise tulemuse.



Kas on sinu meelest oht, et elu liigub linna südamest ära linna äärde?



Elu iseenesest ei liigu, liigub poodlemine. Kuidas nendes oludes kesklinna sügisest kevadeni rohkem melus hoida, on päris vastuokslik probleem. Eks aeg näitab.



Miks sa pole tahtnud minna elama mandrile?



Olen mandril suht pikalt elanud, aga ma pole sinna kunagi päriseks minna tahtnud. Ka äraoleku perioodil tuli tõeline “ma olen kodus” tunne alles Kuivastu kai pealt maha astudes. Praegu olen pool päeva Tallinnas ja juba tunnen, et

aitab. Kõik tormavad kusagile ja on selline tunne, et kohe-kohe astub keegi sulle peale. Siin on aga ruumi ümber just täpselt parasjagu nii suhtlemiseks kui omaette olemiseks.



Kas tunned, et oled rohkem linna- kui maainimene?



Ütleks, et “linna lähedalt maalt”, õigemini “veelt”. Nädalas korra peab ikka päevaks siit müüride vahelt välja saama, merele omaette

eemal- ja äraolemist nautima. Kui sellist võimalust ei teki, on hing kohe haige.

Heli Salong See on vahest sümbioos mitmest erinevast tahust. Keskeltläbi rahulik miljöö ja elutempo, suvel küll pire käratsev ning muul ajal pire unne suikuv. Ühte sulandunud ja hooliv kogukond ning lõppeks linna ajalooline aura ja keskkond.Pimedatel ja vihmastel sügisõhtutel võiks linnas olla rohkem valgust. Tänavate seisukord võiks olla veidi parem. Ning mehed nagu härjad lihtsalt päevade kaupa tuiamas kaubanduskeskuste juures – see pole kah vahest kõige ergastavam vaatepilt.Viimase aja ehitised on lihtsalt toredad, siinkohal pean silmas eeskätt vanade majade renoveerimist kesklinna piirkonnas. Sõna “võlunud “ kasutaksin pigem lossi ja pargi kohta, mis praegusel kujul moodustavad ilusa ilmaga üsna hingematva vaatepildi.Nii ja naa. Kui on ikka midagi vahvat oodata, siis katsun oma silmaga ära kaeda. Lihtsalt tingel-tangel ja haltuuraüritused jätavad aga külmaksKeskväljak võikski iseenesest olla väljak koos dekoratiivelementidega, kus patseerijal oleks mõnus aega viita, teisi vaadata ja iseennast näidata ning kus keeks ka mingi elu. Samas liiklussoone seal päris väljasuretamine annab pigem vastupidise tulemuse.Elu iseenesest ei liigu, liigub poodlemine. Kuidas nendes oludes kesklinna sügisest kevadeni rohkem melus hoida, on päris vastuokslik probleem. Eks aeg näitab.Olen mandril suht pikalt elanud, aga ma pole sinna kunagi päriseks minna tahtnud. Ka äraoleku perioodil tuli tõeline “ma olen kodus” tunne alles Kuivastu kai pealt maha astudes. Praegu olen pool päeva Tallinnas ja juba tunnen, etaitab. Kõik tormavad kusagile ja on selline tunne, et kohe-kohe astub keegi sulle peale. Siin on aga ruumi ümber just täpselt parasjagu nii suhtlemiseks kui omaette olemiseks.Ütleks, et “linna lähedalt maalt”, õigemini “veelt”. Nädalas korra peab ikka päevaks siit müüride vahelt välja saama, merele omaetteeemal- ja äraolemist nautima. Kui sellist võimalust ei teki, on hing kohe haige.Heli Salong

Veel artikleid samast teemast »