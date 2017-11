Meie Kuressaare

Tootmine, mis toimub keset linna

Neljapäev, 16. november 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 16. november 2017. Kalla Mööbli omanik Robert Pajussaar näitab, et algset hoonet on mitmes etapis laiendatud. FOTO: Valmar Voolaid Aadressil Kohtu 29a asub Kalla Mööbel OÜ ja see on omamoodi väike ime, et üks üsna suur tootmisettevõte asub nii linna sees.



“Kui leivakombinaat oleks veel Kohtu tänaval, asuksid nemad südalinnale lähemal,” naljatab firma omanik Robert Pajussaar.



Varem asus selles majas teeninduskombinaadi Saare villatöötlemiskompleks, mis 1994. aastal erastati.



“Alguses tegi erastamisagentuuriga lepingu üks teine firma, kes aga ei suutnud kohustusi täita ja läks pankrotti. Erastamisagentuur ei saanudki tehingut lõpuni viia. Kuulutati välja pankrot, hoone pandi oksjonile ning meie ostsime sealt. Me jälgisime pidevalt, mis selle majaga toimus. Pakkumine käis mitu korda läbi, sest hind oli liiga kõrge. Lõpuks ostsime 150 000 Eesti krooni eest, mis oli tol hetkel suur raha, aga nüüd võib julgelt öelda, et hea hinnaga saime kätte,” meenutab Robert.



Meenutada tasub sedagi, et neil aastatel sattus Kalla Mööblisse ikka inimesi, kes, villakotid kaenlas, vana kombinaati otsisid.



“Me realiseerisime kõik villatöötlemise seadmed – suur osa läks vanarauaks. Üritasime leida neile kasutust, aga väga lihtne see ei olnud,” selgitab Robert.

Varem oma firmaga Toris töötanud mees põhjendab Kohtu tänavale kolimist mitmeti.



Esiteks olid olemas kommunikatsioonid – elekter, küte. Teiseks asukoht.

“Kindlasti tasub linna sees toimetamine ennast ära sellepärast, et ehituskulud on samad, aga kinnistu hind on siin midagi muud kui äärelinnas. See motiveerib siin tegutsema ja kui ükskord on vaja kinnistut realiseerida, siis see maksab. Ka pangalaenu on siia lihtsam peale saada,” põhjendab Robert.



Maa sai ostetud tootmismaana ja nii on see ka praegu. Küll aga on tulnud aastate jooksul kõvasti juurde ja ümber ehitada.



“Pärast suuri ümberehitusi, kus alles jäid vaid seinad ja vundament, kolisime 1998. aastal sisse. See oli üks etapp. Pärast seda on tulnud palju uusi etappe ja teist samapalju on juurde ehitatud. Plaanis on siia veel natuke juurde ehitada, kuid jääme mõistlikkuse piiridesse. Ülisuurt tootmist keset linna ei tee,” vihjab omanik.



Suurt tootmist ei plaani



Müügi käigus tehti kunagine krunt kaheks, aga Robert sai ära osta ka Pika tänava äärse maa.



“Pika tänava äärne krunt tagastati omanikele ja ma sain nendega ostu osas kaubale. Ma veel ei tea, mis ma sellel teisel platsil tegema hakkan. Suurt tööstust ma siia ei tee, pigem oli see ost vajalik, et saada praegusele tootmisele tagantpoolt juurdepääs.”



Robert nimetab, et oma tootmise praeguse asukohaga on ta väga rahul.

“Asukoht on ikka väga hea. Tootmine linnas ei tohiks olla mitte midagi imelikku, sest inimestel on hea tööle tulla. Tööl käimine peab olema mugav – ja siin see nii on. Sain selleks innustust välismaalt, kus nägin, et tootmine on linnas sees ja nii kulub transpordile vähem raha,” kinnitab Robert.



Loomulikult peavad tootmises olema täidetud kõik tingimused ning mees tunnistab, et ümberkaudsete inimestega on olnud probleeme.

“Me oleme sellega ka kogu aeg tegelenud ja teinud koostööd kohaliku keskkonnaametiga. Võin öelda, et me vastame kõigile normidele ja hetkel ma ei tunneta tõsiseid probleeme ümberkaudsetele elanikele.”



Robert kinnitab, et ka tulevikus jääb ta oma tootmises ikka Kohtu tänavale ja puidutöö juurde. “Kui siit ära tahan minna, siis juba mandrile, aga mitte kuskile linna äärde, sellel ei oleks mõtet.”



Kohtu tänavat peab ta aga igati meeldivaks ja hästi korrastatud tänavaks.



