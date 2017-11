Meie Kuressaare

Mängime meele rõõmsaks ka halbade ilmadega

Neljapäev, 02. november 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 02. november 2017. Linnapoiss Oliver (vasakul) ja väike Sander ema Kristiina Lazarevaga. Foto. Valmar Voolaid Vihma ja tuulega pole eriti mõnus õues mängida. Õnneks avas mõned päevad tagasi Auriga keskuse kolmandal korrusel taas uksed laste mängutuba Pillerkaar.



Läheme uudistama. Teisipäeva keskpäeval on kohal kolm emmet ja neli last.

Kõik emad kinnitavad, et taasavatud mängutuba on väga hea võimalus sügisel ja talvel lapsega kuhugi minna.



Liis Ojalepp elab linnas ja on mängutoas koos väikese Johannaga.

„Ootasime selle mängutoa avamist pikisilmi. Vanema lapsega olen siin varem sünnipäevi pidanud ja jäin väga rahule. Teine tore koht on Marakrati mängutuba, aga see on esmaspäevast kolmapäevani kinni. Väga tore koht linnas on Chameleoni kohviku laste mängutuba,” loetleb Liis.



Liis unistab ka võimalusest jätta laps trenni ajaks lastehoidu.

„Meie lapsed on liiga väikesed ja ilma emata neid siia ei võeta, aga tean, et Tallinnas on selliseid võimalusi,” nimetab Liis.



Anneli Veinberg elab samuti linnas ning tema on mängutoas koos Oliveriga.

„Elame siin lähedal ning hea on kohale jalutada. Linna söögikohtades on hea võimalus lastel mängida veel Mönusas Villemis ja muidugi Chameleonis,” kinnitab Anneli.



Valjalast on Pillerkaarde tulnud Kristiina Lazareva koos poegade Oskari ja Sandriga.



„Kui see varem lahti oli, siis sai Oskariga käidud paar korda, aga nüüd olen esmakordselt siin kahe pojaga. Ega talvel olegi õues suurt midagi teha ja see mängutuba on väga hea võimalus tulla kodusest rutiinist välja. Hea, et midagi sellist tehakse ja ka sünnipäevadeks on see väga hea koht. Elan Valjalas ja väga tore on – käin poes ära ja siis saan tunnikese siin olla,” on Kristiina sõnul päev kenasti sisustatud, sest hommikul käidi veel pargis mänguväljakul.

Ka Kristiina leiab, et kohvikutes võiks lastele rohkem mängukohti olla ning naine tunneb puudust mänguväljakutest maakohtades.



Hinda kaks eurot tunnis koos emaga ja kolm eurot lastehoius peavad emad mõistlikuks. Tõsi, Pillerkaare lastehoidu võetakse lapsi alates 4. eluaastast ning tunnihoidu võetakse korraga viis last.



Teisipäeval on mängutoa administraatoriks Iti Vahter. Selgub, et neiu on tööl esimest päeva ja ta alles soovib seda tööd saada.



„Käin ametikoolis lapsehoidja kursustel ja olen ka ise teinud lasteüritusi. Lastega tegelemise kogemus mul on, nii et võiksin siia tööle sobida,” arvab Iti.

