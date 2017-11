Meie Kuressaare

Hanso: selgitamist oli linnapeana palju

Neljapäev, 02. november 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 02. november 2017. Suvel käis Hannes reservohvitseride kursustel. Pere saadab isa sõjaväkke. Vasakult: Toomas, Miia Laura Riina süles, Mari Elli, Henri Kristjan Hannese süles ja Saara Triinu. Foto: erakogu Hannes Hanso (46) saabub jutuajamisele rõõmsas meeleolus, sest just on lõppenud esimene Saaremaa vallavolikogu istung ning Hannesel on tunne, et suur töö, mis algatati tema linnapeana töötamise ajal (2013–2015), on jõudnud võiduka lõpuni.



„Me tegime 2014. aasta mai lõpus Kuressaare linna poolt ettepaneku kõikidele Saare maakonna omavalitsustele alustada ühinemisläbirääkimisi. See oli päris radikaalne samm. Ma väidan, et sellest sai algus, kui Eestis lükati haldusreform lõpuks käima. Reformierakond oli olnud kogu aeg sundliitmise vastu, kuid vabatahtlik liitumine lõppes sellega, et mitte keegi mitte kunagi kellegagi ei ühinenud. Kui aga toonane peaminister Taavi Rõivas käis Saaremaal, me rääkisime oma ühinemisläbirääkimistest ning Reformierakonna juhitud valitsus muutis oma suhtumist ning üle-eestiline protsess pandi käima. Vähemalt minu arusaam asjast on selline,” meenutab Hannes muigega suunurgas.



Kuid ühte meest ei õnnestunud tal lõpuni oma usku pöörata – Pöide vallavanemat ja oma isa Andres Hansot.



„Päris ausalt öeldes – olid ajad, kui me temaga saunalaval palju ikka ja jälle sama teema üle vaidlesime. Ei olnud võimalik teda ära veenda ja mingil hetkel me loobusime sellel teemal rääkimast. Ma väga hindan ja austan teda kui isa, aga sel teemal pole meil mõtet rääkida. Kumbki ei veennud teist ära,” tunnistab Hannes.



Üks asi, mis tegi ühinemisprotsessi raskemaks, oligi otseselt seotud Pöide vallaga. Saatuse tahtel kujunes nii, et kui linn oli teinud ühinemisettepaneku, siis Pöide vallavolikogu oli esimene, kes pidi ühinemiskõneluste alustamise üle otsustama ja Pöide vastus oli „ei”.



„Pärast seda veenda kõiki teisi, et nad ütleksid „jaa”, oli päris keeruline. Alguse hetk oli igati frustreeriv. Jumal, kui palju linnapea ajast ma pidin sõitma mööda saart, käima läbi vallad, ametiisikud ja rääkima ning veenma. Abiks oli toonane abilinnapea Taavi Kurisoo. Tuli inimestel hirmud ära võtta ja see oli väga raske töö. Kuid täna oli mul nagu suur pidupäev, sest Saaremaal on alanud uus ajastu,” ei varja Hannes oma rõõmu ja rahulolu.



Linnapea magamata ööd



Niisama rahulik ei olnud mees aga siis, kui ta neli aastat tagasi sai teada, et tal tulebki reaalselt Kuressaare linnapeaks hakata.



„Seda, et mind toona nii suur valimisedu saatis, poleks ma osanud ette arvata. Samuti seda, et sotsiaaldemokraadid said volikogus tunduvalt rohkem kohti kui varem. See edu tuli üsna ootamatult, seda ei osanud uneski näha – see oli tõeline murdepunkt,” kinnitab Hannes.



Mees tunnistab ausalt, et linnapeaks saada ta ei osanud loota.

„Tegelikult oli meil abikaasa Riinaga päris naljakas olukord. Esimene laps oli sündinud ja olime jõudnud Tallinnas lõpule oma korteri remondiga ning just sisse kolinud. Sõbrad olid soolaleivapeole kutsutud ja siis tegime kaks pidu ühes – soolaleivapeo ja lahkumispeo,” kirjeldab Hannes toonast olukorda.



Samas tunnistab toonane linnapea, et esimesel nädalal pärast valimisvõitu magas ta öösiti väga kehvasti.



„Üks asi on kandideerida ja ideid välja käia, debattides osaleda, aga kui sul tuleb reaalselt astuda ühel hommikul sisse linnavalitsusest ja alustada linna juhtimist, siis loomulikult oli hirmus. Õnneks olen aru saanud, et olen päris õppimisvõimeline inimene,” jutustab Hannes värvikalt.



Samas oleks ju olnud Hansodel võimalus pealinna edasi jääda ja perepeal linnapeaks mitte tulla.



„Minu põhimõte on, et kui ma kuskil kandideerin, tahan olla aus inimene. Kui valitakse, siis ka tulen. Täpselt nii ütlesin ka siis, kui olid linnapea valimised. Mina ei tulnud kuskile nalja tegema. Kui rahvas on mandaadi andnud, siis tuleb võtta vastutus selle eest. Aga elu tuli täielikult ümber korraldada. Tagantjärele vaadates olen aga rahul sellega, mis neli aastat tagasi juhtus. Ma olen väga rahul oma praeguse tööga riigikogus, kus minu teemad on välispoliitika ning riigikaitse. See on mu kutsumus ja rahvusvahelised asjad sobivad mulle, kuid aeg linnapeana andis kogemuse üldise poliitika tunnetuse koha pealt, olin rohujuurele lähemal. See oli täiesti hindamatu kogemus.”



Ilusa kogemusena mäletab Hannes ka oma kõige esimest tööd linnapeana.

„Tulime, auto kola täis, Tallinnast. Jõudsime just üürimajast läbi käia ja asjad maha tõsta, kui pidin minema linna kuusel advendiküünlaid süütama ja kõnet pidama. See oli väga meeldiv algus.”



Juured tugevalt siin



Nüüdne kodu on Hannesel ja veebruaris juba 6-liikmeliseks saaval perel sisse seatud Pöide kiriku lähedal Koigi külas ning Tallinnast sõidetakse oma päriskoju igal võimalusel. Loomulikult on seal oodatud ka Hannese esimese abielu kaks last.



„Meil maal pole televiisorit ja tore on näha, kuidas lastel on õues tegevust ja nad suudavad ise mänge välja mõelda. Mul on hea tunne, et ka mu sugulased on lähedal,” rõhutab Hannes kodukoha tähtsust.



„Paljud lasevad jalga, aga meie pere on ikka juurtega siin. Minu linnapeaks olemise ajal juhtus see, et inimeste lahkumine Saaremaalt ja eriti linnast kahanes järsult. Tunnen, et lahkumiste protsess on pidurdunud ja noored leiavad tagasi tee saarele.”



Hea tundega meenutab Hannes ka tegemisi, mis tema linnavalitsemise aega jäävad

„Pidime päris palju ümberkorraldusi tegema. Kui üks erakond oli nii pikalt asju juhtinud, siis möödapääsmatult kaob värskus ära. Me tõmbasime linnavalitsust ja kõiksugu ametikohti koomale umbes 10 protsenti. Kõiki neid töökohti polnud vaja. Selle palgafondi, mis me säästsime, panime lasteaiakasvatajate, raamatukogutöötajate ja kultuuritöötajate palkadesse. Spordisektor oli linnas lõhenenud. Kahe eraldi asutuse vahel käis pidevalt mingi kisma. Ühendasime nad ära. Sama probleem oli Saaremaa omavalitsuste liidus, kus linn ja osa valdu ei osalenud. Lõpetasime selle pulli ära ja linn astus liikmeks tagasi. Need on olnud linna ja maakonna arengus väga olulised asjad,” loetleb Hannes.



Veel jäävad sellesse aega Ida-Niidu lasteaia remont, Tallinna tänava ehituse algatamine, tänavavalgustuse uuendamine, uute veetrasside ehitamine, kergliiklustee ühendamine Pihtla suunal, ka kesklinna ümberehituse algatamine.

Andes hinnangut Hannese järel linnapeaks saanud Madis Kallasele, on endine linnapea rõõmus.



„Mul on ülihea meel, et Madis Kallas on ennast igati tõestanud, et ei juhtunud nii, et linnapea läks ära ja tuli keegi nõrgem ja kehvem asemele. Vastupidi, kõik asjad, mis minu ajal algatasime, on Madise ajal saanud reaalsuseks.”



Hannes rõhutab, et viimaste valimiste tulemused räägivad enda eest.

„Madise tööd on hinnatud ja mina magan rahulikult, et andsin oma töö üle õigele inimesele,” on Hannes rahul.



Kuidas aga suhtuda sellesse, et uuest aastast pole meil enam linnapead?

