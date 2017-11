Meie Kuressaare

Kuressaare on tõeliselt inimmõõtmeline linn

Neljapäev, 02. november 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 02. november 2017. Ühine ja rahulik hommikukohvilaud kuulub Silva ja Bruno igahommikuse tava juurde. FOTO: Valmar Voolaid Silva ja Bruno Pao võtavad külalise vastu hommikukohvi, võileibade ja pannkookidega. Ühine rahulik hommikukohv ja kella kahene lõuna on neil reegliks ja kui söögi ajal juhtub keegi külla tulema, siis kutsutakse lauda ka tulija.



„Mul on juba vanaema ajast see komme. Külalisele suutäis pakkuda ei maksa mulle midagi, aga see ühine tunne on hea. Söömalaud ühendab,” kinnitab Silva ja Bruno noogutab nõusolevalt.



Nad mõlemad on Saaremaa juurtega – Silva, kelle täisnimi on hoopis Silvesta, koduks oli Kaali ja Bruno on Valjala kandi mees.



Elatud on koos nii Tallinnas kui hiljem Muhus, aga lõpuks langes otsus Kuressaare kasuks ja siin osteti Pikk 32 asuv maja.



„Selles majas magasime 15. märtsil 1994 esimest ööd,” on Brunol täpselt meeles.



„Linna kolimisel olid kindlad põhjused. Me jäime vanemaks ja siin on arstiabi ning poed lähemal,” lisab Silva.



Tõsi, mõlemad on ka varem Kuressaares elanud. Silva õppis siin kolm aastat ehitustehnikumis tekstiili ja Bruno töötas aastatel 1951–1952 nii raamatukogus kui Kommunismiehitaja toimetuses. Raamatukogu asus siis Uuel tänaval, hilisemas haridusosakonna majas ja sellest ajast on Brunol lõbus lugu rääkida.

Lähedal asuval turul tegutses üks julge vares Jaak. Ükskord, kui Bruno läks toast välja ja jättis akna lahti, lendas Jaak tuppa ja hakkas Stalini teoseid riiulist põrandale kukutama. Kui Bruno tagasi jõudis, vedeles mitu köidet juba põrandal. Mine tea, mis oleks juhtunud, kui valvas silm seda nägema oleks juhtunud, aeg oli ju selline.



Tolle aja tähtsamad linnateemad lehes olid kommunaalküsimused, heakord ja kojameeste töö.



Saarlaste vaim



Võrreldes elu pealinnas ja saarel, siis rõhutab Bruno just saarlust.

„Kõige tähtsam on siin Saaremaa tunnetus, see on hoopis teine asi kui Tallinnas. Inimlikkus ja heatahtlikkus on siin olemas ja pole selliseid ametkondlikke barjääre kui pealinnas. Inimene saab inimesega rääkida ja nii lahendada probleeme,” kirjeldab Bruno.



Silval on lisada aga omapoolne tähelepanek: „Inimeste lähedus on hea, aitajaid on rohkem, aga samas kõik jälle tunnevad kõiki, Tallinnas nii ei olnud.”

Kuna aktiivset Brunot tuntakse linnas rohkem, siis on Silval sellegi kohta lustlik lugu rääkida.



„Kaks meest lähevad mööda tänavat ja vaatavad üle aia meie õue ning üks ütleb teisele: näe, Bruno on hakanud siin heina kasvatama. No meie muru oli liiga pikaks kasvanud,” toob Silva lustaka näite.



Rääkides aga Kuressaarest, siis on 30-aastase õpetajastaažiga Silval suur unistus: „Ma tahaksin, et Kuressaares oleks päris oma kõrgkool, siis noored ei läheks siit ära.”



Bruno noogutab sellise lennuka mõtte peale ning ütleb, et siin oleks hea õpetada midagi loodushariduse ja looduskaitsega seonduvat ning siin võiks ka teadustööd teha.



Bruno ise on olnud aktiivne linnakodanik ning osalenud volikogu töös.

„Kui Jaanus Tamkivi oli linnapea ja mina volikogu aseesimees, siis tegin linnapeale kirjaliku avalduse, et vanakraami laoks muutunud raekoda võiks taas saada linna esindushooneks. Tamkivi toetas seda mõtet ja vaja oli kokku saada kaks miljonit krooni. See raha saadi ning nüüd on meil volikogule kaunis tööruum ja turistidele ilus maja näidata,” on Bruno tõeliselt rõõmus.



Kenaks ettevõtmiseks peab mees ka merekultuuri seltsi asutamist 1994. aastal ja nüüd on seltsil ka oma Meremaja.



Kõige tähtsamaks saavutuseks nimetab Bruno aga seda, et Tamkivi ajal avati linn merele.



„Mereäär ja Titerand tehti kohta, ehitati sadam, vallikraavid puhastati. Sellast ajast on Kuressaare mereline linn ja meri koos pargiga moodustab kena ansambli,” kiidab Bruno.



Kõige rohkem rõhutavad Silva ja Bruno aga ikkagi Kuressaare vaimu. Kuna nende 1856. aastal ehitatud majas on kunagi elanud ülempreester, siis tunnevad nad, et maja seinad on justkui palveid täis ja need kaitsevad ka praegusi elanikke.



