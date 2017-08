Meie Kuressaare

Parki silte juurde ei tule

Neljapäev, 17. august 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 17. august 2017. Väljaspool kaitstavat pargiosa kasvab linnuse hoovis Eesti jämedaim harilik pöök, mille ümbermõõt on 344 cm. Vanaemale-vanaisale külla tulnud Tallinna poisid Aleksander Pärna (vasakul) ja Patrick Laager proovivad pärast lossis käiku ka suure puu ümbermõõtu. Foto: Tambet Allik Läbi lossipargi jalutavad paljud inimesed, aga mitte kõik pole puude ja põõsaste asjatundjad.



Sellepärast oli mõned aastad tagasi tore algatus, et väärikamad ja haruldasemad puud ning põõsad said juurde sildi vajaliku infoga. Küllap nii mõnigi puhkaja või oma linna kodanik on ennast sel moel harinud ja teadmisi juurde saanud. Linna heakorra- ja haljastusspetsialisti Katrin Reinholdi sõnul selliseid tahvlikesi aga enam juurde ei panda.



„Pargi rekonstrueerimise projektiga on määratud, et uusi silte puudele ja põõsastele enam juurde ei tule. Eesmärk on, et pargis oleks võimalikult vähe sildistusi ja märgistusi. Tegelikult on neid seal juba niigi piisavalt,” märkis Reinhold 2012. aastal valminud pargi rekonstrueerimise projekti on koostanud Artes Terrae maastikuarhitektuuribüroo ning seal on ette nähtud ka muinsuskaitse eritingimused.



Väärikad puud



„Sellest projektist lähtuvalt vanu silte ära ei võeta, aga juurdepanemist tuleks võimalikult vältida. Presidendi nimelise puu me istutasime ja sellest sildist me ei tahtnud kuidagi loobuda, aga üldiselt ei lähe sildid kokku nende kahe kihistusega, millel park põhineb. Need tähtsad kihistused on linnus ja teine pool on kuurordi periood. See oli maastikuarhitekti soovitus, et nende kihistuste juurde tähistused tõenäoliselt ei sobi,” lisas Reinhold.



Selline seisukoht võib tunduda kummalisena, sest kui vahepeal kurdeti, et meie omad inimesed ei tunne pargi väärtusi ja siltide abil saab inimeste huvi pargi vastu kasvatada ning teadmisi laiendada, siis nüüd tunduvad olevat taas uued seisukohad.



Kui paljud näiteks teavad, et meie linnapargis kasvab Eesti kõrgeim punaselehine pöök. Puu kõrgus on 26,5 meetrit. Või et lossihoovis kasvav harilik pöök on aga Eestis kõige jämedaim ja puu ümbermõõt on 344 cm.



Teisteks dendroloogilisteks haruldusteks on pargis näiteks amuuri korgipuud, mitu põldvahtrat, ida-jugapuud, harilikku jugapuud.



