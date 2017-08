Meie Kuressaare

Puid taga igatsedes (2)

Neljapäev, 17. august 2017.



Loomesuvilat ei ole enam. Ei majakest, kiike ega liivakasti ta ees. Seal, kus ta eelmisel suvel oli, Saaremaa Kaubamaja kõrval, on nüüd üks must mullane auk. Ja mul on sinnapoole raske vaadata.



Loomesuvila oli üks imelugu küll, aga seda täpselt sellise ajutise komeedina, nagu ta eelmisel suvel me linnakest raputas.



Uued ideed



Aeg on edasi liikunud ja Loomesuvila loonud MTÜ peab juba kaht maja: Edukontorit vana Edu poe peal ja Loomemaja Turuhoones. Ja eks ta nii peabki olema: ideed võtavad uue kuju ja leiavad uue pesa, mõni tegija vahetub, mõni jääb samaks, karavan liigub edasi. Loomesuvila pesa, kunagi Aavikute perele kuulunud ajalooline puitmaja on nüüd maamuna pealt kadunud, ehkki elab muidugi mälestustes ja ohtrates fotojäädvustustes edasi.



Aga ometi tahan täna midagi taga nutta. Kõht tõmbab krampi ja neelatus saadab pisarad kurgust alla, kui meenutan kõiki neid Loomesuvila ümber kõrgunud puid. Tänavaäärset kõrget ja kaharat kaunitari, kust head arboristid puha tasuta paar oksa kärpisid, et ükski suvitaja pihta ei saaks.



Ja mille kõige kõrgema kandva oksa peale kinnitasid kiige, kõrgeima siinkandis nähtu, mille lõputuna mõjuv kiikumiskaar kõiki soovijaid üle kogu krundi pehmelt edasi ja tagasi kiigutas. Ja neid tema lahkeid naabreid, kes ühendasid oksad, loomaks mõnusa rohelise seina, mis õue peal suve nautijaid liiklusmürast eemal hoidsid.



Jässakaid jändrikke, mis hoidsid oma okstel hellalt ja kindlalt pisemate põngerjate tillemaid kiikusid ja pakkusid liivakoogi kokkadele mõnusat varju. Kuus jalakat, kaks vahtrapuud, üks, saar, remmelgas ja sarapuu – viimane andis saakigi. Neid kesklinna oaasi osiseid leinan ma täna taga.



Puud eest ära



Mu mandrilt imporditud abikaasa ajab ammugi kiusujuttu, et tema pilgule paistab, et saarlased ei salli puid. Vähemasti mitte linnas. Kui on vaja lossivallidel harvendada, siis võetakse ikka nii, et tühi maa järel. Kui on linnugripihirm, läheb sae alla haruldane kesklinna mänd.



Kui rajatakse uusi või parandatakse vanu tänavaid, siis on teeservas järel vaid köndid. Ja siis see naabrite jutt, mida olen isegi imeks pannud, et see meie aia ainus puu tuleks küll maha võtta, sest „see teeb nii palju sodi“. (Jutt käib jalakast, mis üks kord aastas õrna ebemekihi maha puistab.)



Alati olen saarlaste tegevusele kodustes debattides mõne hea ja väärika põhjenduse leidnud. Viimati hakkan aga juba hätta jääma. Linn kipub tõesti puudest paljaks jääma, eriti kui kesklinnas ringi vaadata. Neli tükki veel raekoja ees on, loodame, et needki keskplatsi uuenduskuurile jalgu ei jää.



Ei ole ma ei puudekallistaja ega radikaalne roheline, puha linnatüdruk, kes iga põdurat puujuppi taga ei nuta ja linnalist keskkonda nii moodsa kui vana arhitektuuriga hinnata oskab.



Hetkel on aga minus linnakodanikuna tekkinud kahtlus, kas kesklinna väheste võimsate puude väljajuurimise lubamine on ikka sügavalt läbi kaalutud ja igakülgselt kaalutletud otsus? Või on tegemist pigem minnalaskmise ja mõttelaiskusega – kui projektiraha tahab linna tulla, siis ei sobi kaikaid kodarasse visata? Aga mis siis, kui pärast selgub, et miljoniprojekt on hoopis väärt ja mõnusa keskkonna hävitanud...



Puudega on see jama, et neid uue moe tulles või projekti minnes kerge vaevaga tagasi ei saa. Tillukese istiku saab ju maasse panna, aga suureks kasvab see sinder hirmus kaua. Selline avalik ruum, mis Saaremaa Kaubamaja kõrval eelmisel suvel õilmitses, kus linnarahvas ja külalised end päevade kaupa mõnusalt tundsid, ei taastu mingi nipiga, olgu samale krundile kerkiva uue vabaajakeskuse kontseptsioon kui geniaalne tahes. Sest puude vastu nii lihtsalt ei saa.



Inimese õnnetunne ja vaimne tasakaal on märksa kõrgem, kui esimene objekt, mida ta hommikul aknast välja vaadates näeb, on puu, räägivad psühholoogid. Linnaruumis meeldib inimestele istuda ja väikest puhkepausi teha kohas, kus on valgust ja varju, väike veesilm ja tingimata mõni puu, näitavad linnaplaneerijate aastakümneid tehtud ja ikka samu tulemusi andvad uuringud.



