Mäetalu: minu aega jäi palju klaarimisi

Neljapäev, 17. august 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 17. august 2017. Kunagine linnapea Mati Mäetalu käib sageli Musumännikus ketasgolfi mängima. Discgolfi raja 18-st korvist 14 on firmade poolt välja ostetud, lisaks panid õla alla Kuressaare linn ja spordikool. See, 18. korv kuulub näiteks spordikoolile. Foto: Tambet Allik On ootuspärane, et endine linnapea ja nüüdne spordikooli direktor valib pildistamise kohaks ühe spordiga soetud objekti. Liisk langeb Musumänniku kasuks ja selleks on oma kindel põhjus.



“See on näide, kuidas viimase aasta jooksul üks terviseobjekt varjusurmast ellu äratatud. See oli üsna kinni kasvanud koht, kus oli umbes kilomeetripikkune rada, kus käisid mõned üksikud inimesed. Nüüd avaneb siin hoopis teine pilt – metsa all suured koridorid, lagedaks trimmerdatud alad, avatud on 18 disc- ehk ketasgolfi korvi,” kirjeldab Mati Mäetalu muutunud olukorda.



See oli 2000. aastate alguses, kui kadunud Kaljo Ellik Musumännikuga algust tegi. Sinna oli plaanis teha suured terviserajad. Metsa võeti maha ligi 10 jooksva km ulatuses. Sooviti teha seikluspargid, mänguväljakud, tiigid, pealtvaatajate tribüünid – see oli kolossaalne projekt.



“Kahju, et seda kuskil paberil pole, olnuks huvitav vaadata. Otsisin seda aasta esimeses pooles, aga vesteldes tollal teemaga tegelenud inimestega, selgus, et mingeid jooniseid kahjuks ei ole. Mina tulin spordikeskust juhtima 2015. aastal. Juba enne seda olime tulenevalt eelarvest võtnud linna poolt prioriteediks teise tervisepargi, kuna kahte polnud võimalik arendada,” selgitab Mati olukorda.

Nüüd, pärast korrastustöid käib Musumännikus nii palju rahvast, et vahel pole parklas kohtagi.



“Käin koos pojaga seal aeg-ajalt mängimas ja olen isegi koju tagasi tulnud, sest ei saa rajale peale. Müstiline,” imestab Mati.



Ketasgolfi rada läks maksma 12 000–13 000 eurot, millest enamus saadi kaasavast eelarvest. Lisaks panid õla alla toetajad ning nii on 14 korvi n-ö firmadele müüdud.



“Musumännik on väga hea projekt ka sellepoolest, et on inimestele tasuta,” rõhutab Mati.



Kuna Musumännikus on nii mängijaid kui jalutajaid, siis spordijuhi soovitus on liikuda rajal vastavalt siltidele päripäeva, sest nii on ohutum.



Loogiline jätk



Minnes tänase päeva juurest aga tagasi aastatesse 2011–2013, kui Mati oli Kuressaare linnapea, siis meenutab mees, et kõigepealt tegi temaga võimalikust uuest ametist juttu linnapea Urve Tiidus.



“Urve läks riigikokku ja kuna olin olnud üle aasta abilinnapea hariduse ja kultuuri alal, siis olin teemadega kursis. Tegu oli erakondliku ametikohaga ja nii mulle ettepanek tehtigi. Millegipärast otsustasin vastu võtta,” muigab mees.

Jutu vahepeale ütleb kunagine reformierakondlane selgituseks, et hingelt ta poliitik siiski pole.



“Võtsin linnapea ametit kui töökohta. Minu eesmärk pole kunagi olnud poliitiline karjääriredel. Poliitika pool tuli minu jaoks nii selle kui ka abilinnapea ametikohaga kaasa. Kuna olin Kuressaare piirkonna juht, siis päris kohe pärast linnapea ametit ma erakonnast ei lahkunud, andsin asjad viisakalt üle. Alates selle aasta jaanuarist olen erakondlikult poolelt vaadatuna vaba mees,” selgitab Mati.



Oma linnapeaks olemise aega iseloomustab Mati ise kahe sõnaga – klaarimiste aeg.



“See oli selline aeg, kus paljud probleemid olid õhus ja vajasid kiiret lahendamist. Näiteks golf oli igivana teema. Minu seisukoht oli, et kohaliku omavalitsuse koht ei ole aktsiaseltsis. Kui alguses olin üksik sõdur võitlusväljal, siis mingil hetkel hakati sellest aru saama ja 2012 sügisel tuli linn lõpuks suurte ponnistustega aktsiaseltsist välja. Muide, nädal hiljem läks golfi aktsiaselts pankrotti. Ma ei kujuta väga ette, mis siis oleks saanud, kui linn oleks pankroti hetkel olnud jätkuvalt enamusaktsionär,” kommenteerib toonane linnapea olukorda.



Mati nimetab, et lisaks päris suurtele summadele, kulutas linna golfile tohutult aega – kohtumised, koostöökokkulepped, pankades käimised. Lisaks juriidilised küsimused.



Samas on Matil hea meel, et Kuressaares on golfimänguvõimalus olema, sest see annab linnale lisaväärtust ja toob maakonna majandusse aastas sisse ca 2 miljonit eurot.



Riigihangete teemad



2011. aasta oli klaarimiseks üleval ka muusikakooli teema. Läbi SA Innove oli saadud muusikakooli renoveerimiseks toetust ja seoses puudujääkidega riigihanke läbiviimisel oli üleval tagasinõue 88 000 eurot. Kuigi maja oli valmis ja keegi mingit isiklikku kasu kuskilt ei lõiganud, süüdistati siiski linna riigihanke valesti elluviimises.



Ka rannaala projektist nõuti täpselt samal ajal tagasi 33 000 eurot. Tegemist oli Eesti-Läti ühisprojektiga ja taas oli teemaks riigihange.



“See polnud tollal ainult Kuressaare teema, ka mujal linnades oli samu probleeme. Erinevate toetusfondide audiitorid otsisid välja nüansse 2009. aasta riigihangetest jm teemadest ning nii hakatigi kohalikelt omavalitsustelt raha tagasi nõudma. Siin võib tuua ka ühe markantse näite: meilt nõuti ühtäkki rannaala “pehme poole“ projektist 2 aastat peale projekti elluviimist tagasi

43 000 eurot selle eest, et Kuressaare rannas ei lehvinud sinilipp. Eesti riik oli aga sinilipu organisatsioonist juba 2010. aastal välja astunud ja meil tuli kasutusele kotkalipp, kus olid veel karmimad nõuded ja see oli meil üleval. Pool aastat kestis kirjavahetus siseministeeriumiga (inglise keeles!) ja lõpuks tuli meil maksta vaid 512 eurot. Tegelikult oli tegemist täiesti sisutühja nõudega,” räägib Mati.



Teised nõuded tuli siiski kahjuks tasuda, ehkki käidi kohut ja linnapea algatas ka majasisese juurdluse, et asjasse selgust tuua.



“Püüdsime juurteni välja jõuda, et oleks õpetuseks nii endale kui ka teistele omavalitsustele. Väga suuri rikkumisi tegelikult polnudki ja asjad said lõpuks ära klaaritud.



Samas, vaadates kõigile erinevatele teemadele tagasi, sellist lahenduse varianti vist ei ole elus kunagi, et kõik oleksid rahul,” leiab Mati.



Kõige tähtsamaks on mees oma töödes pidanud aga inimest.

“Inimesi tuleb väärtustada, ükskõik, mis ametit sa ei peaks. Kui 2009. aasta alguses oli linnavalitsuses ja 23 allasutuses vähendatud palku 18 %, siis majanduse kasvades tekkisid töötajatel õigustatud ootused palgatõusuks. Palga teemal oli mul palju kohtumisi allasutuste töötajatega ja teema oli valus. 2012. aastal saime tõsta palka 5 % ja 2013. aastal taas 5 %. Mäletan, et mitte kõik linnavalitsuse liikmed ei tahtnud viimase tõusu puhul sedagi ellu viia. Aga otsus lõpuks tehtud, sest inimesed on olulisemad kui betoon,” on Mati tänagi veendunud.



Rääkides teistest tollastet suurematest ettevõtmistest, nimetab mees linna 450. juubeli tähistamist, Tall Ship Race-i (50 purjeka ja 900 purjetaja jõudmist Roomassaarde), tänavavalgustuse projekti, koostootmisjaama rajamist ning Kudjape prügila sulgemist, samuti veemajanduse projekti.



Rahvas spordib järjest rohkem



Rääkides veel spordi teemal, siis praegune töökoht spordijuhina on Mati meelest märksa rahulikum, kui linnapea oma.



“Linnapeana võeti iga su otsus ja väljaütlemine ajakirjanduses lahata, siin on hingerahu parem ja tööd on piisavalt.”



Spordijuhile teeb heameelt, et inimeste harjumus kasutada spordirajatisi, on tohutult kasvanud ja kohati kipub pinda juba väheks jääma. Loodava Saaremaa võrkpallikoondise taustal oleks vaja juurde ühte saali ja ka staadion on vaja lõpuni ehitada.



"Linnapeana võeti iga su otsus ja väljaütlemine ajakirjanduses lahata, siin on hingerahu parem ja tööd on piisavalt."



Spordijuhile teeb heameelt, et inimeste harjumus kasutada spordirajatisi, on tohutult kasvanud ja kohati kipub pinda juba väheks jääma. Loodava Saaremaa võrkpallikoondise taustal oleks vaja juurde ühte saali ja ka staadion on vaja lõpuni ehitada.



Oma isikliku elu poole nimetab mees seda, et otsust 2004. aastal Kihelkonnalt perega linna kolida ta ei kahetse. "Kuressaare on elamiseks tore linn. Kui käisin linnapeana teistes linnades, siis iga kord mõtlesin, et meil on ikka täitsa kena ja hubane kodulinn. Üks Eesti ilusamaid." 