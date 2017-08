Meie Kuressaare

Elu oma kohviku ja vana majaga

Neljapäev, 17. august 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 17. august 2017. Koos ema Kati Mäekallasega peab suvist kodukohvikut ka Armand. Fotod Tambet Allik Kati Mäekallas, sünnilt Kitzbergi tänava linlane, ei ole tänaseks päevaks kolinud oma sünnikodust kaugele, vaid üsna lähedale, Tolli tänava algusesse.



“Mulle meeldivad väga vanad asjad – mööbel, majad. Need on iseloomuga, ajalooga ja teistmoodi. Selles mõttes sobib mulle Kuressaare vanalinnas elamine ideaalselt,” on Kati oma elukohaga rahul.



Samasse kõrvale, teise majja on sisse seatud majutuskohad ning sel suvel avas Kati oma koduhoovis kohviku Good Mood Food, kus juba üsna vara hommikul näiteks putru saab.



Kati ütleb, et suvine kohvik on tal pereäri kahasse pojaga, kus poiss toimetab köögis ja tema ise leti taga.



Armand on 19-aastane ning kinnitab, et tema teeb suvel tööd vabatahtlikult mitte ema sunnil.



“Lapsena on Kuressaare kõige parem koht, kus olla. Elukeskkond on siin hea. Vahepeal käin ehk ära, aga usun, et tulen siia ikka tagasi,” kinnitab poiss.

Sügisel läheb Armand sõjaväkke ja seejärel ülikooli, aga suved kavatseb ta ülikoolis õppides koduses kohvikus veeta.



Kati tegutseb Saaremaa koostööklubiga ja teab, et Saaremaale on elama kolinud väga palju väga huvitavaid inimesi. Ka neid, kellel pole Saaremaal mingeid juuri.



“Koostööklubisse kuulub 240 inimest. See on äge seltskond. Teinekord ei usutagi, et selliseid inimesi siia tuleb. Tullakse peamiselt selleks, et siinset elukeskkonda nautida. Hästi lahedaid kujusid on,” kiidab Kati.



Suvel rabad täie jõuga



Naine ise müttab suviti täie jõuga oma firmas ja teab, mis tähendab turismiga tegelemine.



“Kas ma julgeksin seda teistele soovitada? Pead teadma, et paned oma suve täiesti kinni, sest pead olema oma tööle pühendunud. Kes suvel turismiga tegelevad, magavad 5 tundi päevas. Suvel mul puhkust pole,” maalib Kati pildi oma suvest.



Talle endale selline rütm aga väga sobib, sest talvel on siis aega reisida ja tegeleda ühiskondliku tööga.



“Ka meie kaks last on nii palju reisinud, et oskavad siinset elukeskkonda hinnata. Talvine reisimine kompenseerib minu jaoks selle, et ma ei tahagi siit ära. Kes pole siit ära käinud, ei saa arugi, kui hea siin on. Laste kasvatamiseks ideaalne koht,” on Kati veendunud.



Rääkides talvisest vaikelust, siis ei taha Kati sedagi kritiseerida.

“Mulle ei meeldi kiruda, sest alati saab paremini teha, aga see kõik on meie enda kätes. Ei saa öelda, et miks on nii ja miks on naa, peab panema ise käed külge. Minu meelest läheb elu Kuressaares kogu aeg paremaks.”



Armand leiab, et lapsena on hea, kui sa ei ela suurlinnas, ehkki talvel on Kuressaares vahel väga vaikne ja linn täitsa inimtühi. Isegi kino jõuab kohale just nüüd, kui poiss ära läheb.



Suveürituste kohta ütlevad aga mõlemad, et ikka võib veel midagi juurde tuua.

“Ühtset turundust oleks rohkem vaja, et ühele nädalavahetusele ei langeks palju asju. Planeerimist oleks rohkem vaja. Tänavafestivali tegime just nimelt mais, kui on turismi madalhooaeg. Koostööklubiga üritame sisustada just sellist aega, kus midagi muud ei toimu,” põhjendab aktiivne naine.



Elu kohta kaugel pealinnast on tal aga oma arvamus.

“Kes põgenevad, need põgenevad igalt poolt, kes on valmis midagi tegema, need saavad igal pool hakkama.”



