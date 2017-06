Meie Kuressaare

Hais enne, kompost pärast

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 15. juuni 2017. Urmas Metsamaa on see inimene, kes suve jooksul neid ilusaid mullavaalusid kaarutab. Foto: Meriliis Metsamäe Maikuus andis lehekuulutus teada, et Kuressaare Veevärk väljastab Kullimäe veepuhasti juures reoveesettest valmistatud kompostmulda ja seda täiesti tasuta.



See, et veepuhasti juurest vahel nina krimpsutama panevat haisu levib, on teada, aga mida kujutab endast tasuta antav muld?



Kompostimisega juba kümmekond aastat tegelenud Urmas Metsamaa ütles, et väga suurt huvi tasuta mulla vastu inimesed üles ei näidanud.



Kas võib olla põhjuseks, et reoveesetetest mulda lihtsalt peljatakse?



“Eks võib olla ka pelgamist ja kardetakse, et järsku hakkab muld koduaias haisema,” nõustub Metsamaa.



Tegelikult haiseb värske muld ja kui seda segada, eralduvad aurud, kuid soovijatele ei pakuta värsket toodet, vaid ikka korralikult seisnud kaupa. Töö käib nii, et talvel tehakse aunad, mida kevadel-suvel segatakse ning sügiseks veetakse platsid puhtaks, “Uus värske muld peab seisma vaalus suve läbi. Auna sees tekib kuumus ja 3–4 päeva tagant, kõige vähem kord nädalas ma kaarutan seda vaalu. Aunasid tuleb kuumutada kuus päeva üle kuuekümne kraadi, siis kaovad ära kõik kahjulikud bakterid. Kui kuumus on väiksem, siis on vajalik kuumutada nädal aega ning pärast võetakse ka proovid, et kõik korras oleks,” kirjeldab Metsamaa tööprotsessi.



Köögiviljadele ei sobi



Kompostmulda valmistatakse sidusainega, mis tähendab, et setted on läbi segatud kas turba, hakkepuidu või saepuruga vahekorras umbes üks ühele.

“Kuumutades tekib siis huumus, mis on sobilik lilledele, puudele-põõsastele, haljastuses. Köögivilja selle mullaga me kasvatada ei soovita,” lisab Metsamaa.

Nagu selle kinnituseks sõidab veneaegse kalluriga kohale Toomas Pähkla külast.



“Ma lugesin lehest, et saab tasuta mulda ja naisel oli lillepeenra jaoks just vaja. Korra juba käisin ja nüüd teine koorem veel,” räägib Toomas.



Metsamaa ütleb, et sellisele autole mahub kaks kopatäit ehk neli kanti mulda.

“Mul abikaasa kasutab aastas lillede peale 20 kanti seda mulda. Ta on rahul ja haisu pole. Köögiviljade jaoks see muidugi mõeldud pole,” toob Metsamaa näite oma elust.



Kuna veepuhasti juurde tekib mulda üsna palju ja sügiseks tuleb plats puhtaks saada, siis pakutakse seda ka talunikele.



“Talunikud künnavad kompostmulda vilja alla väetisena – hea rammus kraam, väetist ei peagi enam panema. Meil koguneb seda kraami nii palju, et parem on tasuta ära anda. Teeme ka nii, et meie auto viib komposti kohale ja talunik maksab transpordi kinni,” pakub Metsamaa võimalusi.



Metsamaa meenutab naljaga pooleks, et kui mulda viidi Tallinna tänava äärde haljastuseks, oldi hädas, et rammus muld kasvatas muru nii kiiresti, et ei jõutud niita.



Aastas toodetakse Kullimäe kahel platsil 1200–1300 kanti mulda ning seda võib siit viia endale ka ämbrite kaupa.



Mulda saab Kullimäelt suvi läbi, aga kuna mulla jagamise väljakuulatud päevad on nüüd läbi, siis tuleb oma mullasoov veevärgiga kokku leppida.



Nõudlusest tekib ka hind



Korralikult komposteeritud reoveemuda on maailma odavaim lämmastik- ja fosforväetis. Koostiselt on reoveemuda 70% ulatuses orgaanika, arvestades juba nimetatud lämmastiku- ja fosforisisaldust ning raskemetallide probleemi sisulist puudumist. See on täiesti sobilik kooslus mullaviljakuse tõstmiseks. Tavakasutuse mõistes on ta pire “rammus”, mistõttu oleks kõige paslikum kasutada segamini tavalise mullaga.



Kui meie kaup kunagi järsku ülinõutavaks muutub, eks siis tekib ka mingi hind, mis siis päris suuri töötluskulusid veidi tasandab.



Aivar Sõrm,

