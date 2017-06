Meie Kuressaare

Ehe või hoopis ersats

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Aastaid tagasi tellis Kuressaare linnavalitsus mult ühe teksti Saaremaa kohta. Sellise, mis peaks üle ilma, aga eriti Euroopa turismimessidel ja infopunktides tekitama vau-efekti: nii äge koht! See va Saaremaa on küll üks eriline paik, tahan sinna kohe.



Kirjutada oli tore. Olin äsja pool maailma läbi rännanud ja tunnetasin, et pilk on erk. Suudan märgata, mis kodusaarel on just sellist, mis ränduri südame võidaks, mis on meie väärtused, mis Lääne-Euroopas juba defitsiitseks minema kipuvad. Valisin kohaliku elaniku vaatenurga ja paljastasin trükise tulevasele lugejale mõned süütud saladused: linnalaste lemmiku kelguliukoha ja teadmise, miks meite kandis laupäeva õhtul inimesed avalikust ruumist kaovad.



(Müsteeriumi vastus: kõik on saunas.) Kokku sai selline väikene teatmik, mida ise ringi rännates igas sihtkohas igatsenud olen, aga leidnud pigem mitte.



Häbi metsaskäigu üle



Valminud teksti ootas kooskõlastusring. Sain kutse raekotta grupiarutelule, kas ja kust mõni koma, lause või mõte puudu või üle on. Tellijad olid sisuga üldjoontes väga rahul, ainult et...



– “Siin on kirjas, et kohalikud käivad metsas marju ja seeni korjamas – no miks turistil seda tarvis teada on? Jätab kuidagi vanaaegse mulje, nagu me oleks ikka veel korilased,” arvas üks daam.



– “Just-just, minagi mõtlesin, et peaksime ikka näitama, et meil on siin ka juba moodsaid kontoripindu ja täitsa mitu korralikku poodi,” toetas teine.



Ei suutnud mina tol hetkel vastutavates rollides prouasid veenda, et palavalt oodatud Lääne-Euroopa rahakas turist tõenäoliselt ei inspireeru meie kaubanduskeskusest või teistest hüpetest modernsuse poole. Samas suunas on neil endil ammu ja kaugemale ära hüpatud. Pigem võlub Saaremaale tulijat ikka vana ja ehe, eriti, kui ehedust saab kas või vilksamisi piiluda tema tänaseni elaval kujul.



Sauna-, metsa- ja seenerahva tutvustamisel ei tasu muidugi ka hoogsalt eksotiseerimise kari otsa kihutada. Et kui ristluslaev sildub, siis igale saarlasele rahvarõivas kohustuslikus korras selga. Kui minul on valida, kas näidata tuttavale turistile simmanit simuleerima aetud tädi või siis vahvaid mammisid-

papisid metsast ise korjatud metsmaasikat või kukeseent turu peal müümas, siis valin kindlasti viimase variandi. (Ehkki simmanid on muidugi ka toredad.)

Ja jõudsimegi jutuga turule. Palju on Kuressaares räägitud ja kirutud, kõige rohkem vahest puhtsüdamlikult imestatud, et kuidas seda toiduturgu ikka käima ei saa. Küll olla hädaks, et keegi ei jaksavat tänapäeval enam ilma autota kartulikotti koju viia, aga parkima peab nii hirmus kaugele, üle tänava Rae poe alla või kaubamaja taha. Või siis räägivad, et kaubanduskeskuste ajastul polevat turgu enam vajagi.



Usun täiesti kindlalt, et on ikka küll. On kohalikule, on turistile. Võimalus osta linnasüdames kaupa otse saarlaselt, kes on selle siinsamas lähedal kasvatanud või korjanud, on lihtsalt nii kapitaalselt erinev kogemusest, mille saab kaubanduskeskuses anonüümselt kaubakäru täis kuhjates.



Turg tööle



Ühte korralikku linna on vaja turgu ja super- või hüperturgu mõlemat, teineteist täiendama. Loodan väga, et leidub entusiast, kes nõudluse ja pakkumise otsad ühendada suudab ja hea saaremaise toidukauba turule toob, olgu või päevaks-

paariks nädalas.



Ja kui teda siiski ei tule, siis... Kuressaare tänavafestival näitas ühe päeva jooksul ilusasti üht alternatiivset võimalust. Turg võib tänapäeval olla hoopis koht, kus nautida tänavatoitu ja klaasikest head veini, lobiseda vana tuttavaga, keda kusagil mujal enam juhuslikult ei kohtagi. Kui kalapoe ees oleks võimalus oma silme all valmivat lihtsat kalarooga süüa, lihapoe ees pakutaks kohalikust mahelihast šašlõkki või burgerit – oleks ju turulkäik täitsa teine tera ja lisaväärtus platsis.



Kohaliku toidu kõrvale sobib ideaalselt kohalik käsitöö ja kunst. Juba järgmisel kolmapäeval, 21. juunil avab turuhoones lõbusa avapäevaga uksed Saaremaa Loomemaja. Nüüd on nii saarlasel kui külalisel turuhoonesse asja aastaringselt: saab jälgida kohalike kunstnike ja käsitööliste tööd, osaleda ise mitmekülgse valikuga õpitubades või osta värske pilguga tehtud suveniire, kui veab, siis otse meistrilt.



* * *

