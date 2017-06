Meie Kuressaare

Meid nimetati inseneride valitsuseks

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 15. juuni 2017. Tervisepark on Urmas Treieli sõnul näide sellest, kuidas vähese raha, aga koostöö tahtega on saavutatud hea tulemus. FOTO: Tambet Allik Urmas Treiel (49) on linnapeade nimekirjas pisut erandlik, sest pidas seda ametit 2005. aastal vähem kui aasta.



“Senine linnapea Jaanus Tamkivi valiti riigikokku ja kuna kohalike valimisteni oli jäänud üsna vähe aega, siis mõeldi, et kes võiks olla see, kes veaks linnavankrit kuni valimisteni,” meenutab Treiel.



Ta oli olnud Tamkivi parem käsi ja nii langetati otsus kiiresti ja selgelt.

“Mulle räägiti ka edasisest jätkamisest, aga mul oli sel hetkel teadmine ja tahe, et kuna olin piisavalt kaua avalikus sektoris töötatud, siis tahtsin aja maha võtta ja otsida uusi väljakutseid. Kinnitasin, et avalikus sektoris ma enam ei jätka. Minu motivatsioon oli midagi muud proovida,” lisab Treiel.



Treiel oli juhtinud linna kahe arengukava koostamist ja nüüd oli vaja järelejäänud kuude jooksul plaanitud asjad lukku lüüa ning nii jäi tööde lõpetamine uue linnapea peale.



“Asjad olid minu ametisse asudes tegelikult valmis. Oli puhas hoidmise aeg, teha midagi nipet-näpet, mõni väiksem remont. Midagi suuremat polnud enam vaja lõpetada ega avada. Kui olukord nõuab, on vaja ka selliseid perioode. Ma ei tundnud ennast halvasti, võtsin seda loogilise protsessina ja teadsin, et lahkun rahuliku südamega – kõik lubatu on tehtud, lõpetatud. Meil oli Tamkivi poolt kokku pandud suurepärane meeskond ja volikogu poolt oli ka tugev toetus. Ilus ja äge aeg oli, mida nimetati inseneride valitsuseks. Meie saime n-ö rauda teha, suuri hooneid ehitada, hiljem tulid rohkem sotsiaalse poolega tegelevad valitsused, aga eks asjad käivadki pendlina,” lisab Treiel.



Terviseparki peab Treiel talle kõige rohkem tagasi andnud objektiks ning meenutab kadunud Kaljo Ellikut.



Vähe raha, hea tulemus



“Siis, kui 25 aastat tagasi sportlasena siia esimest korda tulin, oli siin jooksmiseks ainult see üks sirge lõik, kuid mulle oleks meeldinud, et saaks ringe teha,” jutustab Treiel, kes headel aegadel jooksis ise 200 km kuus.

Tervisepark oli tollal mudane ja rägastik.



“Kahekesti Ellikuga, kes teadis siin iga nurka, ronisime, kummikud jalas ja matšeeted käes, siin ringi, et kust võiks võsast raja läbi teha,” on lõbus meenutada.



Treiel oli tollal linnavalitsuses abilinnapea arenduse, rahanduse ja majanduse vallas, kuid mingit raha suunamist terviseparki ei olnud.



“Tulime linnavalitsuse meeskonnaga siis talgute korras ja hakkasime teist sirget sisse tegema. Hoogtöö korras võeti ka puid maha. Hiljem tulid appi volikogu liikmed ning Ellik suutis sponsorkorras ettevõtteid rada tegema meelitada. Selle vähese raha peale, mis siia on pandud, on tulemus kõige fantastilisem,” on Treiel väga rahul.



Spordiusku Treielile tähendab tervisepark ka isiklikult väga palju.

“Tervise ja hingerahu mõttes on see koht mulle kõige rohkem tagasi andnud – kõige parem maandaja. Olen siin õppinud eraldama töö ja töövälise aja. Niipea, kui siia rajale tulen, siis töömõtted on peast kadunud ja algab eraelu,” muheleb mees.



Treiel usub, et küllap saaks sportimisvõimalusi tervisepargis veelgi ägedamaks teha. Tore, et seal on nüüd seikluspark, aga paremaks võiks muutuda jõulinnaku osa.



Vajalik võrgustik



“Küsimus ongi, kuidas edasi liikuda. Kas soetada kunstlume kahur nagu plaaniti ja teha lund, et saada kauem suusatada. Kuid sellel talvel sai kogu aeg joosta. Kui oleks kahur olnud ja lund tehtud, siis oleks sel talvel olnud enamik aega hoopis jääkate, kus ei oleks saanud ei suusatada ega joosta. Võibolla peaks olema üks jooksurada ja teine suusarada,” arutleb spordimees.



Samuti mõtleb ta sellele, kuidas saaks kõik olemasolevad kergliiklusteed ja linnalähedased matkarajad siduda ühte võrgustikku ning kuidas seda kõike tähistada.



Pärast linnavalitsust on Treiel töötanud Väinamere Liinide juhatajana ja on nüüd SAK-i juures Hiiumaa, Saaremaa ja Läänemaa ettevõtluskonsultant, kuid sporditeema ei jäta teda siiani külmaks.



“Rõõmu teevad linna ümbritsevad jalgrattateed. Teatud arengutasemel tõuseb inimestel esiplaanile sport ja vaba aeg ning praegu on jube olulised kõik sellised investeeringud. Olen spordikooli hoolekogus ja alles istusime koos ning Tambet Kikasel tuli suurepärane idee.



