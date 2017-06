Meie Kuressaare

Sirel sobib vanalinna väga hästi

Neljapäev, 15. juuni 2017.



On suur sirelite õitsemise aeg ja erinevat värvi sirelipõõsaid on näha ka Kuressaare linnapildis.



Linna heakorraspetsialist Katrin Reinhold, kas sirel on meie linnale iseloomulik põõsas?



Sirel on väga tervitatav õitsev lehtpõõsas kogu Kuressaares ja eriti vanalinnas, voogamas üle kõrgete kiviaedade ja meeliköitvalt lõhnates.



Kas oluline on ka sirelite värv?



Kui vanalinna taimestuse juures ei ole soosingus värviliste lehestikega puittaimed ja pügatud korrapärased vormid, siis sireliõite värvi suhtes ei seaks piiranguid, kuna õitseaeg on ju niigi nii lühike, las olla ses osas pisut mängulisust. Kõige traditsioonilisem on muidugi klassikaline lilla ja valge õis.



Kas sireleid on meie linnas vähe või palju?



Palju ei ole sirelit kunagi, pigem teeb kurvaks, kui vanadel kinnistutel vahetuvad põlvkonnad, kes raiuvad kõik ääred ja nurgad neist kaunitest põõsastest tühjaks, mõistmata nende tegelikku väärtust.



Kuressaares leidub veel ungari sirelit ja õrna hapra moega ruaani sirelit, mida vähe tuntakse ja teadmatusest samuti kergekäeliselt maha raiutakse. Istutada on kindlam poogitud sorte, kuna need ei aja juurevõsu, millest piirinaabriga pahandus võib tekkida.



