Izak maalib igavatele seintele elu

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 15. juuni 2017. Valjala tüdruku Ingrid Auliku ja Tšiili noormehe Izak One viis kokku just tänavakunst. FOTO: Tambet Allik Kui tavalisele inimesele anda ette üks tühi sein, suudab ta heal juhul sinna peale midagi sirgeldada, aga Tšiilist pärit Izak One teeb kõige ehtsamat tänavakunsti.



Tema viimane, järjekorras viies tänavapilt siin Kuressaares sai valmis hiljutise tänavafestivali ajal. Izaki ja tema naise, Valjala tüdruku Ingrid Aulikuga kohtume just selle pildi all.



Pildi nimi on “Imeline püük” ja pilt peaks sümboliseerima seda, mis seal seina taga on ehk Edukontorit. Kuidas sealt peaks nii palju ideid tulema, et neid tuleb lausa võrguga püüda.



“Edukontor pakkus tänavafestivali raames selle võimaluse välja, aga idee on Izaki enda välja mõeldud. Kavandi joonistas Izak enne vesivärvidega paberile, aga seinal tuli pilt isegi ilusam välja,” räägib Ingrid.



Töö võttis aega kolm ja pool päeva ning kasutada tuli ka tõstukit.

“Tehnika on keeruline, sest kasutan ainult spreivärve, pintslite ja markeritega ei tee midagi ning šabloone ei kasuta. Minu tehnika tähendab

ainult vaba käega joonistamist,” selgitab kunstnik.



Jutuajamine noortega käib natuke inglise, siis eesti ja vahepeal sekka hispaania keeles. Kodus räägivad Izak ja Ingrid hispaania keeles.



“Vahel tonksame eesti keelt ja koeraga räägib Izak eesti keeles,” naerab Ingrid.

Välismaalasele kohaselt peab Izak eesti keelt raskeks, kuid ütleb hiljem siinsest toidust rääkides selges eesti keeles – väga maitsev!



Tutvus Tšiilis



Noored tutvusid Tšiilis, kuhu Ingrid oli läinud alustavate firmade programmi raames ennast täiendama.



“Kuna mul seal väga palju ülesandeid polnud, siis hakkasin tänavakunsti pildistama. Seda on Tšiilis hästi-hästi palju ja seinad on väga ilusasti täis joonistatud. Tegin sellest blogi ja kõige kuulsam tänavakunsti blogi korjas sealt pilte üles. Izaki töö oli üks neist, mille kuulus blogi üles noppis, nii et aitasin tal kuulsamaks saada,” meenutab Ingrid.



Loomulikult ei jätnud kõik see Izaki ükskõikseks ning ta otsis tundmatu blogijaga kontakti ja tänas teda.



Kui Izak paar aastat hiljem arhitektina ülikooli lõpetas, tuli ta 2013. aastal Euroopasse. Noored kohtusid uuesti ning Izak enam ära ei läinudki.

Kuna Ingrid elas ja töötas Kuressaares ning peab haigla apteegis proviisori ametit, siis tuli ka Izak siia.



“Mul polnud mingeid erilisi plaane, kus elada, nii et võisin vabalt siia jääda,” kinnitab Tšiili noormees.



Aasta tagasi siinsamas abielluti.



“Eestlased on väga tõsised, aga kui sõbraks saad, pole hullu. Alguses oli see mulle muidugi raske, sest meie oleme emotsionaalsed, aga siin ei näidanud keegi midagi välja. Nüüd ma juba tean seda,” ei salga Izak.



Izak on pärit Tallinna-suurusest Antofagasta linnast Tšiili põhjaosas Vaikse ookeani rannikul. Kuressaares elamist nimetab noor kunstnik vaikseks ja rahulikuks, kuid talve on päris raske taluda.



Rääkides tänavakunstist, siis Tšiilis piisab vaid majaomaniku loast ja võid joonistama asuda. Siin Kuressaares kaunistaks noormees hea meelega veel mõnedki koledad seinad.



Kus noored tulevikus elama hakkavad, pole veel selge.

“Mina olen vähenõudlik ja mulle sobib ka siin väga hästi. Internetiajastul ja kui bussid käivad, pole ju muret, kuidas Izak siit Tallinna, Soome, Lätti või mujale oma kunsti tegema pääseb. Kui ta leiab kuskil midagi püsivat, siis muidugi lähen kaasa, aga niisama mitte,” iseloomustab ennast Ingrid.



Jutu peale, et võibolla projekteerib Izak kui arhitekt Kuressaarde oma perele maja ja kaunistab selle tänavajoonistustega, noored ainult naeravad.



Küll aga ütlevad nad, et järgmisel nädalal saabub Kuressaarde elama nende Tallinnas töötav Mehhiko sõber, kes on alati elanud suurtes linnades, aga igatseb nüüd väiksema koha järele.



