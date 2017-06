Meie Kuressaare

Tänavakunst mõjub värskendavalt

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Linnavalitsuse vanemarhitekt Maria Reimal, kas kvaliteetset tänavakunsti võiks meie linnas rohkem olla?



Tänavakunsti all mõeldakse enamasti linnaruumis olevaid illustratsioone ja sel puhul on oluline, milline on pilt ja kas see plaanitud asukohta sobib. Kindlasti tuleb vahet teha sellel, mis on tänavakunst ja mis lihtsalt pahatahtlik sodimine.



Kunstniku töö võtab vahel aega mitu päeva ja ka tulemus saab sellele vastav. Kvaliteetse tänavakunsti vastu pole me olnud, küll aga oleme soovinud näha kavandeid. Näiteks ühe alajaama puhul taheti teha kõrvuti kahe kunstniku väga eriilmelised tööd, mis omavahel stiililiselt kokku ei sobinud ja siis saigi soovitatud neid mitte kokku panna.



Kas linnal on mingid kindlad põhimõtted või normid tänavakunsti osas?



Oluline on meeles pidada, et tegu on autori ja tema loominguga, seega töö sisulises osas me väga kaasa ei räägi, kuid siiski saab jälgida, et lahendus ka linnaruumi sobituks. Üldiselt oleme püüdnud olla tänavakunsti osas toetavad ja ka ise võimalikke pindasid pakkunud. Tänavakunsti oleme eelistanud pigem räämas ja mahajäetud hoonetele, nii saab ka hoone lisandväärtust ja uue hingamise, näiteks saab mõni kole sein atraktiivsemaks. Uuel majal tänavakunst samamoodi ei mõju.



Vana maja rekonstrueerimise korral läheb sellel olev tänavakunst küll kaotsi, kuid selline looming ongi kunstiline vorm, mis on ajas kaduv. Üldine põhimõte on, et tänavakunsti igale majale ja igasse asukohta ei lubata, sest igale majale ja igasse kohta see ei sobigi. Viimase aja headest näidetest võib esile tuua Edukontori ja alajaama Garnisoni tänaval. Ka näiteks ühel linna lasteaial on mõte, et hoovis olev ilmetu garaažisein kunstiga katta.



Kunsti võib linnaruumis näha ka muul moel, näiteks korraldasid noored Saaremaa kunstnikud eelmise aasta lõpus näituse, mille puhul kasutati näitusepindadena Kuressaare bussiootepaviljone.



Kas näiteks Kitsa tänava politseimaja sein võiks olla täis joonistatud, kui maja omanik seda lubaks?



Eeldusel, et omanik on joonistusega nõus, tehakse muinsuskaitseala ja kaitsevööndi puhul otsused linnavalitsuse ja muinsuskaitseameti koostöös. Oluline on kindlasti ka kavandi kujunduslahendus.



