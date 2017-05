Meie Kuressaare

Linlased on enim rahul kergliiklusteedega

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Neljapäev, 01. juuni 2017. Kuueaastane Gertrud Saarlaid koos mandrilt külla tulnud vanaema Taimi Saluraga olid esmaspäeva pärastlõunal teel Muratsi poole. Gertrud ütles, et tema käib tihti koos emaga rattateel sõitmas ja talle väga meeldib. FOTOD: Meriliis Metsamäe Eesti Uuringukeskus viis linnavalitsuse tellimusel Kuressaare elanike seas läbi uuringu, et selgitada muu hulgas välja, millega linlased kõige enam rahul on.



Selgub, et kuressaarlased on enim rahul kergliiklusteede olukorraga, mis sai neljapallisüsteemis keskmiseks hindeks 3,7.



Abilinnapea Mart Mäeker, kui palju on kergliiklusteid juba rajatud?



Kergliiklusteid on rajatud kogupikkuses 23,7 km.



Kui suure summa eest teid on ehitatud?



Kuressaare linn on aastatel 2007–2016 panustanud linna kergliiklusteedesse omavahendeid umbes 1 miljon eurot. Lisaks sellele on linn saanud piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist toetust 726 300 eurot ja siseriiklikust kergliiklusteede toetusskeemist 22 000 eurot.



Tallinna tänava ja Transvaali tänava lõigu kergliiklustee ehitamiseks taotleb linn kergliiklusteede toetusskeemist toetust 142 000 eurot. Tallinna tänavaga seotud kergliiklusteede kogumaksumus on 267 000 eurot, millest 142 000 tuleb kergliiklusteede programmist.



Seega on aastate jooksul investeeritud puhtalt kergliiklusteedesse kokku üle 2 miljoni euro, millest 1,2 miljonit on linna omavahendid ja 800 000 eurot projektiraha.



Millal saab mööda kergliiklusteid linnale ringi peale teha ehk millal valmib lahtedevaheline teelõik?



Lahtedevahelise teelõigu kohta ei oska hetkel öelda, kuna strateegias ja investeeringuplaanis seda kirjas ei ole. Tunduvalt suurema tähtsusega on praegu tegeleda linna sees asuvate tänavate, kergliiklusteede ja kõnniteedega ning neid tulebki planeerida ja ehitada koos. Igal aastal oleks vaja linna tänavatesse investeerida vähemalt 1,5 miljonit eurot ja koos tänavate rekonstrueerimisega tuleb välja ehitada ka kõnniteed ning kergliiklusteed. Ainult kergliiklusteede projekte on mõttekas ellu viia projektiraha olemasolu korral.



Hiljuti kanti maha 70 000 euro ulatuses kergliiklusteede projekte, sellisel raha ja tööaja kulutamisel ei ole mõtet.



Kes hooldab kergliiklusteid?



Kergliiklusteid hooldab Kuressaare Linnamajandus.



Kas koeraomanikega, kes neil teedel jalutavad, on probleeme ette tulnud?



Minuni ei ole koeraomanikega seotud probleeme jõudnud.



Millised on linna silmis kergliiklusteede kõige suuremad murekohad?



Nende teedega, mis on uued, erilisi probleeme ei ole. Pigem on probleeme teedega, mis on amortiseerunud.



Kuidas on lahendatud teeäärse valgustuse küsimus ehk kui paljud tuled ja kui kaua peavad põlema?



Kergliiklusteede valgustus põleb ka öösel, teatud kohtades on sisse lülitatud iga teine või kolmas valgusti.



Linna suurim probleem



Kuressaare kõige suurem probleem on linna sõiduteede ja kõnniteede halb olukord, kuna aastate jooksul ei ole suudetud sinna raha investeerida. Algust selle tööga on tehtud, Tallinna tänava ja bussijaama ümbruse tööd lähevad maksma üle 3 miljoni euro, ees ootab kesklinna ja Lossi tänava rekonstrueerimine, mille maksumus on samuti 3 miljoni euro ringis.



Järjekorras ootavad Talve ja Raudtee tänav koos Pihtla ringristmikuga, siis Aia tänav koos läbimurdega jne. Sellega toimetulemine eeldabki aastas vähemalt 1,5 miljonit eurot. Kui projektidest seda raha ei saa, siis tuleb linnal teha need investeeringud omavahenditest, oluline on lihtsalt see, et tänavate ja koos sellega ka kergliiklusteede ning kõnniteede uuendamine ei katkeks.



Mart Mäeker Selgub, et kuressaarlased on enim rahul kergliiklusteede olukorraga, mis sai neljapallisüsteemis keskmiseks hindeks 3,7.Kergliiklusteid on rajatud kogupikkuses 23,7 km.Kuressaare linn on aastatel 2007–2016 panustanud linna kergliiklusteedesse omavahendeid umbes 1 miljon eurot. Lisaks sellele on linn saanud piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist toetust 726 300 eurot ja siseriiklikust kergliiklusteede toetusskeemist 22 000 eurot.Tallinna tänava ja Transvaali tänava lõigu kergliiklustee ehitamiseks taotleb linn kergliiklusteede toetusskeemist toetust 142 000 eurot. Tallinna tänavaga seotud kergliiklusteede kogumaksumus on 267 000 eurot, millest 142 000 tuleb kergliiklusteede programmist.Seega on aastate jooksul investeeritud puhtalt kergliiklusteedesse kokku üle 2 miljoni euro, millest 1,2 miljonit on linna omavahendid ja 800 000 eurot projektiraha.Lahtedevahelise teelõigu kohta ei oska hetkel öelda, kuna strateegias ja investeeringuplaanis seda kirjas ei ole. Tunduvalt suurema tähtsusega on praegu tegeleda linna sees asuvate tänavate, kergliiklusteede ja kõnniteedega ning neid tulebki planeerida ja ehitada koos. Igal aastal oleks vaja linna tänavatesse investeerida vähemalt 1,5 miljonit eurot ja koos tänavate rekonstrueerimisega tuleb välja ehitada ka kõnniteed ning kergliiklusteed. Ainult kergliiklusteede projekte on mõttekas ellu viia projektiraha olemasolu korral.Hiljuti kanti maha 70 000 euro ulatuses kergliiklusteede projekte, sellisel raha ja tööaja kulutamisel ei ole mõtet.Kergliiklusteid hooldab Kuressaare Linnamajandus.Minuni ei ole koeraomanikega seotud probleeme jõudnud.Nende teedega, mis on uued, erilisi probleeme ei ole. Pigem on probleeme teedega, mis on amortiseerunud.Kergliiklusteede valgustus põleb ka öösel, teatud kohtades on sisse lülitatud iga teine või kolmas valgusti.Kuressaare kõige suurem probleem on linna sõiduteede ja kõnniteede halb olukord, kuna aastate jooksul ei ole suudetud sinna raha investeerida. Algust selle tööga on tehtud, Tallinna tänava ja bussijaama ümbruse tööd lähevad maksma üle 3 miljoni euro, ees ootab kesklinna ja Lossi tänava rekonstrueerimine, mille maksumus on samuti 3 miljoni euro ringis.Järjekorras ootavad Talve ja Raudtee tänav koos Pihtla ringristmikuga, siis Aia tänav koos läbimurdega jne. Sellega toimetulemine eeldabki aastas vähemalt 1,5 miljonit eurot. Kui projektidest seda raha ei saa, siis tuleb linnal teha need investeeringud omavahenditest, oluline on lihtsalt see, et tänavate ja koos sellega ka kergliiklusteede ning kõnniteede uuendamine ei katkeks.Mart Mäeker

Veel artikleid samast teemast »