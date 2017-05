Meie Kuressaare

Mitu miljonit eurot võrdub 2200 ruutmeetrit?

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Kui 1100 ruutmeetrit võrdub 1, 8 miljonit eurot, siis mitu miljonit eurot võrdub 2200 ruutmeetrit?



Kuressaare linna eelarve tulud 2017. aastal on peaaegu 18 miljonit eurot.

2016. aasta lõpus sõlmitud Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu lisas planeeris linnavalitsus Pargi lasteaia rekonstrueerimiseks 1,8 miljonit eurot.

Pargi lasteaia projekteerimise lähtetingimused koos mahtudega koostati linnavalitsuse poolt 2016. aasta sügisel enne ühinemislepingu sõlmimist ja hange korraldati 2017. aasta jaanuari alguses.



Projekteerimise lõpuks selgus, et eeldatav maksumus on 3,5 miljonit eurot. Linnavalitsus eksis remondi jaoks raha planeerimisel 1,7 miljoniga ehk ca 10% linna eelarvest.



Oma eksimust üritati volikogus lükata üle-eelmise linnavalitsuse kaela, kes olevat selle vale summa planeerinud.



1,8 miljonit oli umbes 10 aasta taguse linnavalitsuse poolt planeeritud 1100-ruutmeetrise Pargi lasteaia rekonstrueerimiseks ja lihtne on arvutada, et 2200-ruutmeetrise lasteaia rekonstrueerimise planeeritud summa oleks kaks korda suurem ehk 3,6 miljonit.



See pole linnavalitsusel esimene kord eelmisi linnavalitsusi, kus nad ise olid, oma tänastes vigades süüdistada ja raha planeerimisega kordades mööda panna. Meenub noortekeskus.



2013. aastal pärast valimisi pidi kohe lahti minema noortekeskuse ehitamine bussijaama. Seejärel hüpati 1,5 aastat jääauku ja süüdistati eelmist linnavalitsust, kes olevat bussijaama hoonesse noortekeskuse planeerimisega „täitsa vale valiku teinud“.



2015. aastal telliti vaikselt projekt, 2016 alustati ehitusega ning 2017 alguses avati noortekeskus bussijaama hoones. Esialgselt planeeritud 0,3 miljonist sai lõpuks peaaegu 1 miljon eurot.



Matemaatika – see on imelihtne, kui seda osata.



Tänavafestival oli fantastiline üritus – au ja kiitus korraldajatele!

Eelmisel nädalal korraldatud tänavafestival lõi Kuressaare kihama. Lossi tänav ja keskväljak koos turuplatsiga olid täis igat masti kaupmehi ja erinevaid esinejaid.



Inimesed voorisid edasi-tagasi päev läbi, hilisõhtuni kuulati keskväljakul muusikat ning istuti kohvikutes ja baarides.



Kõige täpsemalt näitavad Kuressaare külastatavuse hüpet võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ilmselt kohvikute ja baaride kassad ning praamipiletite müügiarvud. Pühapäeva õhtu oli vaikne nagu ikka.



Linnavalitsuse peamine ülesanne on keskkonna loomine.



Ilmajaama asukoha muutmisega ilma ei muuda ja päikesepealinnaks nimetamisega päikest rohkem ei paista – need on asendustegevused sisulise töö asemel.



Selle asemel võiks linnavalitsus Kuressaare kesklinna ja Lossi tänava alaliseks tänavafestivali sarnaseks linnaruumiks kujundamiseks kaaluda-modelleerida-arvutada kevadiseks-suviseks-sügiseseks perioodiks liiklusskeemi muutmist selliselt, et õhtuti ja miks mitte ka nädalavahetustel oleks kesklinn näiteks kell 19–02 ainult jalakäijate ja jalgratturite päralt.



Alustada võib samm-sammult, et vältida vigu.



Anonüümsus annab pättidele julgust



Toredate üritustega kõrvuti toimub üht-teist Kuressaares ka varjatult – alaealised pätid (või kuidas neid ilusasti, ilma solvamata nimetada?) kiusavad ja terroriseerivad koolilapsi. Politsei nõuab noorte kurjategijate anonüümsust ja teeb seda tulenevalt kehtivatest seadustest.



Minu arusaamise järgi tagab vähem anonüümsust suurema turvalisuse. Miks on Kuressaares ja Saaremaal senini mandriga võrreldes turvalisem?



Vahest ikka seepärast, et me teame ja tunneme suuresti üksteist, vähemalt nägupidi. Oleme saarlased.



Kui ma kooliõpilasena tunnen linnatänaval ära kurjami, kes on minu koolikaaslaselt telefoni varastanud või tunduvalt hullema asjaga hakkama saanud, siis ma saan neist eemale hoida. Pätte tundmata ei saa ma ise midagi teha.



