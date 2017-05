Meie Kuressaare

Linna vanimaid puitelamuid

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Neljapäev, 01. juuni 2017. Lootsi 14 maja õuel istuvad (vasakult) Leelia, Laine ja Eneli Veskis ning Eneli tütar Sandra. FOTO: Meriliis Metsamäe Kui Veskise pere naised ennast Lootsi tänav 14 maja ees kaevurakkele istuma seavad, ütlevad nad naljaga pooleks, et pildi allkiri võiks olla – naised lotovõidu või miljonäri ootel.



Põhjus, mis naistel sedasi öelda laseb, on nende selja taga – linna üks vanemaid puitelamuid, mille kordategemiseks kuluks üsna palju raha.



18. sajandist pärinevas elamus on säilinud roovialune köök, väikesed, kuue ruudu ja luukidega aknad ning erakordselt lai laudvooderdis. 1885. aastal suvitas siin Lydia Koidula.



Lootsi 14 krundi omanikeks olid laevnike ja kipparitena merd sõitnud Jürgensite suguvõsa liikmed.



Maja on tõesti ainulaadne, sest on säilinud üsna ehedal kujul ja on seetõttu võetud muinsuskaitse alla. Kõik see teeb maja taastamise keeruliseks. Viimased aastad on maja tühi olnud.



“Mina olen siin sündinud ja kogu oma kooliaja ning hiljem oma mehe ja esimese tütrega siin elanud,” räägib Laine Veskis, kes neiuna kandis nime Meri.



Laine isa sai linnalt siia majja kunagi korteri ja hiljem ostis maja ära. Huvitaval kombel tundub maja seest isegi suurem kui väljast. Uksest sisse minnes jääb keskele mantelkorsten, milles pere hoidis puid ja kartuleid, ning ümber selle on neli tuba.



Katusealune on majal tavatult kõrge ja seal hoiti vanasti heinu. “Heina tehti Sõrves. Meil olid lehm, siga, kanad, maja taga kartulipõld,” meenutab Laine oma lapsepõlve.



Teistest erinev elamine



Meeles on tal seegi, et nende pere elamine tundus teiste koolilaste omadega võrreldes pisut pentsikum.



“Maja on hästi madal, aga me oleme õnneks kõik väikest kasvu,” naerab Laine.

Tõsi ta on, et toas hüpates võib pikem inimene pea lakke ära lüüa.



Maja ees kasvavad n-ö vanamoodsad lilled ja õuel on vana kaev, kust konksu otsas oleva ämbriga saab praegugi kastmisvett võtta. Kas vanasti sellest kaevust ka joogivett võeti, seda Laine ei mäleta, küll aga on tal silme ees veeauto, mis mööda munakivitänavat sõitis ning puhast vett sai ka ületeenaabri kaevust.



Kahest suurest jalakast on õuel alles üks ja see oli suur juba siis, kui Laine väike oli, sest lastega tegid nad puu otsa koopa.



“Mul on elust siin soojad ja kenad mälestused. Hästi palju lapsi oli ümberringi ja meil oli suur õu, kus tihti kõik kokku said,” heldib Laine.



Viimasena elas majas tema ema, isa ja vend olid selleks ajaks surnud, aga kui ema rohkem hooldust vajas, kolis Laine ta enda juurde. Sellest ajast käivad Veskise naised Lootsi tänaval kui suvilas.



Laine ja tema tütred Eneli ning Leelia proovivad võimaluste piires maja korras hoida, aga tunnistavad ausalt, et kõik seisab raha taga. Isegi lammutusprojekt, ilma milleta maja kallale asuda ei tohi, maksab, rääkimata siis restaureerimisest või maja uuesti üles ehitamisest.



Kõige suurem mure on katus. Kunagi oli majal roogkatus, siis tegi Laine isa kalakasti laudadest katuse, hiljem hakkas tõrvapappi panema ja keetis ise tagaaias tõrva, millega katust pigitas. Nüüd on katus kohati üsna hõre.

Kõigele vaatamata maja siiski müüa ei taheta. Põhjus, mis naistel sedasi öelda laseb, on nende selja taga – linna üks vanemaid puitelamuid, mille kordategemiseks kuluks üsna palju raha.18. sajandist pärinevas elamus on säilinud roovialune köök, väikesed, kuue ruudu ja luukidega aknad ning erakordselt lai laudvooderdis. 1885. aastal suvitas siin Lydia Koidula.Lootsi 14 krundi omanikeks olid laevnike ja kipparitena merd sõitnud Jürgensite suguvõsa liikmed.Maja on tõesti ainulaadne, sest on säilinud üsna ehedal kujul ja on seetõttu võetud muinsuskaitse alla. Kõik see teeb maja taastamise keeruliseks. Viimased aastad on maja tühi olnud.“Mina olen siin sündinud ja kogu oma kooliaja ning hiljem oma mehe ja esimese tütrega siin elanud,” räägib Laine Veskis, kes neiuna kandis nime Meri.Laine isa sai linnalt siia majja kunagi korteri ja hiljem ostis maja ära. Huvitaval kombel tundub maja seest isegi suurem kui väljast. Uksest sisse minnes jääb keskele mantelkorsten, milles pere hoidis puid ja kartuleid, ning ümber selle on neli tuba.Katusealune on majal tavatult kõrge ja seal hoiti vanasti heinu. “Heina tehti Sõrves. Meil olid lehm, siga, kanad, maja taga kartulipõld,” meenutab Laine oma lapsepõlve.Meeles on tal seegi, et nende pere elamine tundus teiste koolilaste omadega võrreldes pisut pentsikum.“Maja on hästi madal, aga me oleme õnneks kõik väikest kasvu,” naerab Laine.Tõsi ta on, et toas hüpates võib pikem inimene pea lakke ära lüüa.Maja ees kasvavad n-ö vanamoodsad lilled ja õuel on vana kaev, kust konksu otsas oleva ämbriga saab praegugi kastmisvett võtta. Kas vanasti sellest kaevust ka joogivett võeti, seda Laine ei mäleta, küll aga on tal silme ees veeauto, mis mööda munakivitänavat sõitis ning puhast vett sai ka ületeenaabri kaevust.Kahest suurest jalakast on õuel alles üks ja see oli suur juba siis, kui Laine väike oli, sest lastega tegid nad puu otsa koopa.“Mul on elust siin soojad ja kenad mälestused. Hästi palju lapsi oli ümberringi ja meil oli suur õu, kus tihti kõik kokku said,” heldib Laine.Viimasena elas majas tema ema, isa ja vend olid selleks ajaks surnud, aga kui ema rohkem hooldust vajas, kolis Laine ta enda juurde. Sellest ajast käivad Veskise naised Lootsi tänaval kui suvilas.Laine ja tema tütred Eneli ning Leelia proovivad võimaluste piires maja korras hoida, aga tunnistavad ausalt, et kõik seisab raha taga. Isegi lammutusprojekt, ilma milleta maja kallale asuda ei tohi, maksab, rääkimata siis restaureerimisest või maja uuesti üles ehitamisest.Kõige suurem mure on katus. Kunagi oli majal roogkatus, siis tegi Laine isa kalakasti laudadest katuse, hiljem hakkas tõrvapappi panema ja keetis ise tagaaias tõrva, millega katust pigitas. Nüüd on katus kohati üsna hõre.Kõigele vaatamata maja siiski müüa ei taheta.

Veel artikleid samast teemast »