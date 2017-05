Meie Kuressaare

Kelle järgi on nime saanud linnaäärne Lootsi tänav?

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Jaak Rand Neljapäev, 01. juuni 2017. Lootsi tänav algab mõnusa käänuga. FOTO: Meriliis Metsamäe Kuressaares on ametiga seotud tänavanimesid olnud õige vähe. Meenuvad kunagine Kõrtsmiku tänav, mis on tõenäoliselt saanud nime 18. sajandil Pika ja Lasteaia tänava nurgal asunud Westreni kõrtsi järgi. Lisada võib veel Sepa tänava, mis sai ilmselt nime kunagi Sepa ja Vallimaa tänava nurgal asunud Hoppmanni sepikojalt, ning Komandandi tänava, millele arvatavasti andsid nime komandant Christian Friedrich von Ecki krundid.



Lootsi tänava kujunemine on otseselt seotud 18. sajandi viimasel veerandil Saaremaal toimunud maade revisjoni- ja reguleerimistöödega. Riigi jõulised sammud Kuressaaret piiravate Nolgimõisa ja Suuremõisa ümberkorraldamisel andsid tõuke kahest tänavast ja paarikümnest kruntplatsist koosneva asumi tekkeks Toris 1790. aastate keskel.



See oli suur muutus, sest veel 1780. aastate keskpaigas nimetati siinsete alaliste hoonetena vaid Nolgimõisale kuuluvat Tori kõrtsi, mis asus tänapäevase Lootsi 11 hoonete kohal, kõrtsi vastas (praeguse Lootsi 16 kohal) asunud Nolgimõisa põlluvahi Tori Jaani elamist ning Tori jõe kaldal olnud kroonukalur Lorenzi maja.



Krundid meremeestele



Lisaks anti revisjonidokumentides teada, et Adriani Ado ehitab maja merelahega piirnevale suurele karjamaakrundile ja kroonukalur Villeme Kristjan ehitab maja tänapäevase Lootsi 2 kohal asunud krundile. Kõik nimetatud krundid ja hooned asusid mõisa maadel.



19. sajandi alguseks olid Tori krundid jagatud uutele elanikele. Peaasjalikult said uues asumis elukoha mere ja kalapüügiga tegelevad “Fischer-Bauerid”, kelle senise elukohana oli veel 18. sajandi lõpukümnendil märgitud merest õige kaugel, tänapäevase bussijaama taga asunud “tuuleveskite väljal” paiknenud mõisamaad.



18. sajandi viimastel aastatel jagati kruntideks ka Lootsi tänava ja merelahe vahele jäänud suur karjamaakrunt, mille tulemusena suurenes Tori kruntide arv ligi 30-ni. 1880. aastail, kui aadressandmete kasutamine muutus igapäevasemaks, said selleks ajaks linna koosseisu arvatud Tori linnaosa tänavad ka nimed – Lootsi ja Mere.



Miks Lootsi? Ilmselt elust enesest. Tekkinud Tori asumi elanikkond jäi väljapoole üsna suletuks. See ei väljendunud mitte ainult elatusalades, vaid tähendas ka väga tihedaid omavahelisi perekondlikke seoseid. 19. sajandi jooksul oli Lootsi tänava majaomanikena nimetatud ainult vähesel arvul peresid. Juba eelpool nimetatud Tori Jaani järeltulijad – vennad Johansonid ja nende lapsed, kellele kuulusid aja jooksul Lootsi 6 ja Lootsi 8 krundid, aga ka Lootsi 15 ja Lootsi 3. Johansonidega oli perekondlikult tihedalt seotud Melkertite suur suguvõsa, kellele kuulusid Lootsi 2 ja Lootsi 3, aga ka Mere 1 ja Mere 5 krunt. Lootsi 5 kuulus mitme põlvkonna jooksul laevnikena tegutsenud Adamsonidele ning pärandati seejärel Mackidele. Lootsi 9 kuulus Steinbergidele, neile perekondlikult seotud Tubergidele Lootsi 11. Lootsi 10 ja Lootsi 14 krundi omanikeks olid laevnike ja kipparitena merd sõitnud Jürgensite suguvõsa liikmed. Lootsi 12 kuulus mitme põlvkonna vältel meremeestena teeninud Dollide perekonnale, Lootsi 13 ja Lootsi 18 madruste ja laevnikena leiba teeninud Bergide perekonnale.



Kui siiski püüda leida vastust pealkirjas esitatud küsimusele ja sellest nimekirjast kedagi esile tõsta, siis suure tõenäosusega võiksid selleks olla lootside “roodu-meistri” ametit pidanud Melcherti Friedo (1762–1809) või tema ametijärglasest poeg Thomas Melkert (1782–1834) või siis isa ja vanaisa kombel lootsina teeninud Gustav Wilhelm Melkert (1818–1899).



Jaak Rand,

ajaloohuviline Lootsi tänava kujunemine on otseselt seotud 18. sajandi viimasel veerandil Saaremaal toimunud maade revisjoni- ja reguleerimistöödega. Riigi jõulised sammud Kuressaaret piiravate Nolgimõisa ja Suuremõisa ümberkorraldamisel andsid tõuke kahest tänavast ja paarikümnest kruntplatsist koosneva asumi tekkeks Toris 1790. aastate keskel.See oli suur muutus, sest veel 1780. aastate keskpaigas nimetati siinsete alaliste hoonetena vaid Nolgimõisale kuuluvat Tori kõrtsi, mis asus tänapäevase Lootsi 11 hoonete kohal, kõrtsi vastas (praeguse Lootsi 16 kohal) asunud Nolgimõisa põlluvahi Tori Jaani elamist ning Tori jõe kaldal olnud kroonukalur Lorenzi maja.Lisaks anti revisjonidokumentides teada, et Adriani Ado ehitab maja merelahega piirnevale suurele karjamaakrundile ja kroonukalur Villeme Kristjan ehitab maja tänapäevase Lootsi 2 kohal asunud krundile. Kõik nimetatud krundid ja hooned asusid mõisa maadel.19. sajandi alguseks olid Tori krundid jagatud uutele elanikele. Peaasjalikult said uues asumis elukoha mere ja kalapüügiga tegelevad “Fischer-Bauerid”, kelle senise elukohana oli veel 18. sajandi lõpukümnendil märgitud merest õige kaugel, tänapäevase bussijaama taga asunud “tuuleveskite väljal” paiknenud mõisamaad.18. sajandi viimastel aastatel jagati kruntideks ka Lootsi tänava ja merelahe vahele jäänud suur karjamaakrunt, mille tulemusena suurenes Tori kruntide arv ligi 30-ni. 1880. aastail, kui aadressandmete kasutamine muutus igapäevasemaks, said selleks ajaks linna koosseisu arvatud Tori linnaosa tänavad ka nimed – Lootsi ja Mere.Miks Lootsi? Ilmselt elust enesest. Tekkinud Tori asumi elanikkond jäi väljapoole üsna suletuks. See ei väljendunud mitte ainult elatusalades, vaid tähendas ka väga tihedaid omavahelisi perekondlikke seoseid. 19. sajandi jooksul oli Lootsi tänava majaomanikena nimetatud ainult vähesel arvul peresid. Juba eelpool nimetatud Tori Jaani järeltulijad – vennad Johansonid ja nende lapsed, kellele kuulusid aja jooksul Lootsi 6 ja Lootsi 8 krundid, aga ka Lootsi 15 ja Lootsi 3. Johansonidega oli perekondlikult tihedalt seotud Melkertite suur suguvõsa, kellele kuulusid Lootsi 2 ja Lootsi 3, aga ka Mere 1 ja Mere 5 krunt. Lootsi 5 kuulus mitme põlvkonna jooksul laevnikena tegutsenud Adamsonidele ning pärandati seejärel Mackidele. Lootsi 9 kuulus Steinbergidele, neile perekondlikult seotud Tubergidele Lootsi 11. Lootsi 10 ja Lootsi 14 krundi omanikeks olid laevnike ja kipparitena merd sõitnud Jürgensite suguvõsa liikmed. Lootsi 12 kuulus mitme põlvkonna vältel meremeestena teeninud Dollide perekonnale, Lootsi 13 ja Lootsi 18 madruste ja laevnikena leiba teeninud Bergide perekonnale.Kui siiski püüda leida vastust pealkirjas esitatud küsimusele ja sellest nimekirjast kedagi esile tõsta, siis suure tõenäosusega võiksid selleks olla lootside “roodu-meistri” ametit pidanud Melcherti Friedo (1762–1809) või tema ametijärglasest poeg Thomas Melkert (1782–1834) või siis isa ja vanaisa kombel lootsina teeninud Gustav Wilhelm Melkert (1818–1899).Jaak Rand,ajaloohuviline

Veel artikleid samast teemast »