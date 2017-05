Meie Kuressaare

Smuuli elamurajoon on väga kodune

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 01. juuni 2017. Ingrid Jõelaid on inimene, kes oskab ilusatest asjadest rõõmu tunda ja sellepärast tahab ta pilti teha just Slupi nurgal, kus pärast ristmiku kordategemist õitsevad nüüd imeilusad tulbid. FOTO: Sigrid Osa Sellel, et eluaegne pedagoog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ingrid Jõelaid (86) sattus elama just Smuuli elamurajooni, on oma kindel põhjus.



Ingrid on elanud mitmel pool linnas, aga kõige kauem majas Vallimaa 6. Sellesse pooleliolevasse majja oli pere sunnitud kolima 1939. aastal.

“Elasime Kohtu 13 majas ja ema-isa ehitasid samal ajal perele oma maja, kui tuli baaside rajamine ja meid tõsteti kodust välja,” meenutab Ingrid.



Pere kolis Vallimaa tänavale.



Sellest ajast on noore tüdruku mälestustes linnu-Veera, kes elas endises Slupi juustutööstuses ja kes mööda Vallimaa tänavat linna minnes keeras ikka nende poolelioleva maja juurde sisse.



“Kui see valmis saab, tulen siia elama, sest ma kasvatan kanaari linde, aga mul ei ole päikest, kuid siin on seda nii palju,” räägib Ingrid kummalisest naisest.



Tollest ajast on meeles seegi pilt, kuidas Tallinna tänavat pommitati ja pere nägi oma maja trepi pealt, kuidas pommid kukkusid.



Vallimaa tänav jäi koduks väga pikaks ajaks, kuni 11 aastat tagasi sai jaks otsa.

“Müüsime maja ära, sest meie, kaks vanatüdrukut (Ingridi õde on 93 aastane – toim) ei suutnud seda enam pidada. Viimane maja värvimine oli nii õudne – mõtlesin, et annan otsad. Mis sest aiast kasu on, kui enam hooldada ei jõua ja ohakas aknast vastu vaatab. Korterit tahtsime aga just nimelt siia kanti, sest see oli minu lapsepõlve mängumaa,” õhkab Ingrid.



Loomulikult polnud siis veel olemas mingit Smuuli elamurajooni ega ühtegi suurt maja. Kõikjal laiusid vaid Sikassaare mõisa põllud.



“Tahtsin siia, sest see kant on minu jaoks millegagi seotud, aga samas küllalt kaugel kodust. Ma kolm aastat ei käinud kodumaja vaatamas, aga siin olen rahul.”



Rahul eluga Smuulis



Nüüdse kortermaja ees on imetilluke peenar, kuhu on istutatud mõned Vallimaa tänava lilled ja vaadet köögiaknast tahab Ingrid kindlasti näidata.



“Vaata, toomingas õitseb, kask on olemas, kaks pärna, vaher hakkas kasvama gaasihoidla ääre alt. Üks vastasmaja mees istutas raudtammed, mis talvel lehti maha ei lase. Päike paistab ja võilill õitseb… Ilus!” näeb naine enda ümber ikka ilusat.



Ta teab sedagi, et omal ajal taheti praegusele haljasalale veel maju ehitada, aga naised tulid lapsevankritega välja ega lubanud ning roheala jäi alles.



Rõdul külastavad loodust armastavat naist aga tihased, varblased, rohevint, punarind ja Ingrid leiab, et linnas võiks rohkem lindude pesakaste olla.

Kui Ingridile mõni päev varem ütlen, et tahan teada tema arvamust linnast, siis on ta õpetaja põhjalikkusega kõik oma mõtted paberile üles tähendanud.



Ja nii ta loetleb linna plusse: “Smuuli tänava, kõnniteede ja Vallimaa ristmiku kordategemine – see on andnud nii palju juurde. Autojuhid sõidavad paremini, lapsed saavad rula ja tõukekaga sõita. Õnneks pole meil Smuulis kõrtse, baare ja muid peeni kohti, kus hilja kakeldakse. Linn tervikuna on puhas, palju on lilli, mereäärsed spaad on ilusad. Hea meel, et turuhoone kauplejatele alles jäi ja hea, et peatänav korda saab. Siinori teenindus on suur pluss ja linnaliinid on väga head, ainult laupäeval ja pühapäeval on liiga pikad vahed.”



Kuid Ingridil on ka mitmeid soovitusi: kolemaju ei tohiks linnas olla, need on lausa ohtlikud, busside ootekohas võiks olla katus pea kohal, linnas võiks olla mõni seljatoega pink, kus haige seljaga inimene saaks toetuda, pargiteed tuleks korda teha ning mingil imeväel võiks tagasi tuua oravad. Slupi nurgas võiks olla mingi tähistus siin kunagi tegutsenud juustuvabrikandile ja bussijaama parkla tuleks korda teha.



Kõige rohkem teeb naise hingele aga haiget, et lipupäevadel pole lippe väljas.

Kuid linnast rääkides jäävad peale ikkagi positiivsed emotsioonid.



Heli Salong

