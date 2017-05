Meie Kuressaare

Oska börsil kaubelda

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Sel pühapäeval, 4. juunil kell 18 on kultuurikeskuse suurde saali oodatud ärihuvilised inimesed. Kuulata saab Alexander Elderi (pildil) loengut “Efektiivne börsikauplemine ja ettevõtlus tänapäeva majanduses”.



Elder on Eesti juurtega Ameerikas tunnustatud professionaalne börsikaupleja, koolitaja, menuraamatute autor ja psühhiaater. Kohapeal on võimalik soetada Alexander Elderi uhiuut raamatut “Börsikauplemine kui elatusallikas”.



