Meie Kuressaare

Rannikud vajavad kaitset

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Teisipäeval, 6. juunil toimub Raiekivi säärel mere- ja rannikureostuse infopäev. Oodatud on kõik huvilised, et kaasa rääkida ametkondade rollist mere- ja rannikureostuse korral.



Arutletakse, kas ja kuidas ollakse hädaolukordadeks valmis Saaremaal. Mida teha rannikureostuse korral? Kuidas see mõjutab meie elukeskkonda? Millised hädaolukorrad võivad Saaremaad tabada? Mis on elutähtsad teenused? Kuidas peaks tavainimene käituma hädaolukorras? Milline on kodune hädaolukorra varu?



Kohapeal saab tutvuda hädaolukordade näituse ja reostustõrje varustusega ning sealjuures ise käe õliseks teha. Üritus kestab kella 16–19. Autor: MM Neljapäev, 01. juuni 2017.Arutletakse, kas ja kuidas ollakse hädaolukordadeks valmis Saaremaal. Mida teha rannikureostuse korral? Kuidas see mõjutab meie elukeskkonda? Millised hädaolukorrad võivad Saaremaad tabada? Mis on elutähtsad teenused? Kuidas peaks tavainimene käituma hädaolukorras? Milline on kodune hädaolukorra varu?Kohapeal saab tutvuda hädaolukordade näituse ja reostustõrje varustusega ning sealjuures ise käe õliseks teha. Üritus kestab kella 16–19.

Veel artikleid samast teemast »