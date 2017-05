Meie Kuressaare

Staadionitagune rannaala saab korda

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Neljapäev, 01. juuni 2017. Foto: Tambet Allik Need nunnud veised on ennast sisse seadnud staadioni taga karjamaal.



Linnavalitsuse ja OÜ Ranna-Villa vahel selle aasta aprillis sõlmitud lepingu järgi peavad loomad hooldama 10,2 ha maad, praegu on kohal üheksa veist. Aiad loomade karjatamiseks kohustus ehitama linn.



“Paar nädal on loomad kohal olnud ja lähiajal tuleb neid veel juurde,” ütles

Ranna-Villa juhatuse liige Kairo Pilviste.



Mehel on kogemus Tuulte Roosi kandist, kus veised on rannaala hooldanud paar aastat.



“Maa saab korda, inimestel on tore loomi ja avanevat merd vaadata,” lisas Pilviste.

Kes soovib veiste juurde loodust ja merd vaatama minna, siis selleks on üle aia tehtud trepid, aga Pilviste soovitab suurte loomade ja vasikate vahele mitte seiklema minna ning koerad tuleks kindlasti teisele poole aeda jätta.



Karjatamise eest maksab Ranna-Villa linnale aastas renti 30,60 eurot.



Heli Salong Linnavalitsuse ja OÜ Ranna-Villa vahel selle aasta aprillis sõlmitud lepingu järgi peavad loomad hooldama 10,2 ha maad, praegu on kohal üheksa veist. Aiad loomade karjatamiseks kohustus ehitama linn.“Paar nädal on loomad kohal olnud ja lähiajal tuleb neid veel juurde,” ütlesRanna-Villa juhatuse liige Kairo Pilviste.Mehel on kogemus Tuulte Roosi kandist, kus veised on rannaala hooldanud paar aastat.“Maa saab korda, inimestel on tore loomi ja avanevat merd vaadata,” lisas Pilviste.Kes soovib veiste juurde loodust ja merd vaatama minna, siis selleks on üle aia tehtud trepid, aga Pilviste soovitab suurte loomade ja vasikate vahele mitte seiklema minna ning koerad tuleks kindlasti teisele poole aeda jätta.Karjatamise eest maksab Ranna-Villa linnale aastas renti 30,60 eurot.Heli Salong

Veel artikleid samast teemast »