Ärata vaateaknad ellu!

Neljapäev, 18. mai 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 18. mai 2017. Norman-Optika optometristil Monika Turbal on hea meel, et nende poe aken möödujate pilku püüab. FOTO: Valmar Voolaid Enamikku meie linna kaupluste vaateaknaid saab kokku võtta kahe sõnaga – unustatud maailm.



Unustatud selles mõttes, et omanikud ei vaevu eriti vaeva nägema ja nii on vaateakendel põhiliselt kahte liiki väljapanekud – kas kõike varjavad suured kleebised või on seal maitsetu info hindade või mingi sooduspakkumise kohta. Hind küll maksab, aga ilu maksab ka midagi.



Mõned inimesed ehk veel mäletavad suuri ilusaid väljapanekuid vaateakendel ning isegi vaateakende kaunistamise võistlusi.



“Kindlasti mängib siin oma osa raha. Poepidajatel pole võimalik palgata kunstnikku, kes vaateakna maitsekalt korda seaks,” arvab kunstnik Anne Tootmaa.



Tootmaa loodab, et nädala pärast toimuva tänavafestivali ajaks saavad ehk nii mõnedki vaateakad pilkupüüdvamaks.



Kaubamaja taastab vaateaknad



Kunstnik Anne Olopil on aga väga tore uudis. Nimelt on ta viimasel ajal aru pidanud Saaremaa kaubamaja inimestega, kes plaanivad tuua taas inimeste pilgu ette kujundatud vaateaknad. Olop peab seda väga heaks sammuks.

Rääkides aga Kuressaare vaateakendest laiemalt, siis kunstniku meelest on pilt päris kehv.



“Mingit nõuet linnas vaateakende kohta pole ja nii on väikeste poodide akendele kuhjatud kõikvõimalik kaup, mis poodi ära ei mahu või on aknad lihtsalt täis kleebitud,” nimetab Olop.



Vaadates linna ühte kesksemat hoonet ehk Holostovi kompleksi, siis leiab Olop nii häid kui halbu näiteid: “Mulle kohe üldse ei meeldi T-särgi poe erksad kollased kleepsud, aga näiteks Smoothie baari aknad on väljapeetult head. Hästi mõjub ka Nordea panga akna taga olev lill ning prillipoe aknad on vahvad.”



Prillid ruulivad



Norman-Optika optometrist Monika Turba ütleb, et nende poe vaateaknaid kaunistab üks kujundaja Haapsalust ja firma omanikel on algusest peale oma visioon poe kujundusest.



“Ma olen väga uhke, et meil on selline kujundus. See näeb hea välja ning paljud kliendid kiidavad ja turistid pildistavad. Me võime see üle ainult rõõmsad olla,” selgitab Turba.



Juba kaugelt saab aru, et tegemist on prillipoega ning kujundus vaheldub vastavalt aastaajale ja erivaateaken on näiteks kooli alguse puhul.



Nii et teistelgi poeomanikel tasuks loomingulise pilguga oma valdused üle vaadata ning kõik koos võiks püüelda näiteks selle poole, et Kuressaarest saaks kõige kaunimate vaateakendega linn Eestis.

Selle nimel tasub oma fantaasia tööle panna.





Vaateakende võlumaailm



Seal, kus kapitalistlik maailmapilt on nagu kord ja kohus sisse söönud ja inimesed oluliselt rahulolevamad ning nautlevamad, on üheks õhtuseks meelelahutuseks paljude muude kõrval n-ö windowshopping.



Kui esimest korda sattusin välismaale, viidi mind õhtul jalutuskäigule mööda tänavaid. Tore oli peatuda ühe ja teise vaateakna juures ning arutleda ühe või teise asja üle. Niimoodi saab läbi jalutada kõik kaubanduslikud tänavad, sest ka iga väike poeke on suutnud millegagi välja tulla. Muidugi, 30 aastat tagasi tundus see idee kuidagi jabur – mis mõttes sa ei käi päeval poes, vaid vaatad õhtuti vaateaknaid? Aga tavad ja kombed on erinevad ning need vaateaknad, mis tollal olid raja taga, olid ka niisama huvitavad. Sest kui ei saa osta, võid ju silmi toita. Kaunite asjade vaatamisega.



