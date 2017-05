Meie Kuressaare

Juurde tuleb uusi atraktsioone

Neljapäev, 18. mai 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 18. mai 2017. Foto: erakogu Kesklinna mänguväljak on 31. maini suletud. Linna pressiesindaja Kristiina Maripuu, mida seal tehakse?



Tulenevalt eelmise aasta sügisel korraldatud hankest teostab kesklinna mänguväljaku projekteerimis- ja rekonstrueerimistööd Tiptiptap OÜ ja rekonstrueerimistööd jäid sellesse kevadesse. Tööde kogumaksumus koos käibemaksuga on 28 553,84 eurot. Lisaks osa mänguväljaku turvaalade uuendamisele on soetatud ka uued atraktsioonid – mängulinnak, kiik, karussell ja kummist 3D-loomad.



Veel selle aasta jooksul soetatakse kesklinna mänguväljakule ka interaktiivne eesti keelde programmeeritud mänguväljak, mille erinevaid mänge on võimalik aja jooksul vahetada. Lisaatraktsiooni projekteerib ja paigaldab samuti Tiptiptap OÜ.



On küsitud ka WC võimaluse kohta platsil. Milline on linna seisukoht?



WC võimalust mänguväljakul praegu kavas pole, kuid ühe abistava lahendusena nähakse infotahvlit, millel on teave lähikonnas olevate avalike WC-de kohta.

