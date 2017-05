Meie Kuressaare

Majadest: tühjadest ja vähehaaval täituvatest

Neljapäev, 18. mai 2017.



Kui ma kümnekonna aasta eest tagasi Kuressaarde kolisin, hakkas mulle alles mõne aja pärast kohale jõudma, kui suur osa me linnakesest on tühi. Kaunid, vahel ka veidi väsinud, ent siiski vapralt jalul püsivad fassaadid, mis etendavad ikka veel linnaks olemist. Aga nelja seina, katuse ja põranda vahel haigutab tühjus.



Selgus, et kuressaarlane perekonna maja naljalt ei müü. Kui vanem põlvkond kaob, siis proovitakse mälestusi täis eluase suguvõsas hoida, isegi kui pole lootustki, et mõni lapselaps sissekolimisega selle elule tagasi aitaks. Kui mälestustest pungil armas majake raske südamega siiski müüki läheb, lisatakse hinnale mälestuste koefitsient, otsekui salamahti lootes, et ehk ei pea tast ikka loobuma. Nii ongi meie nunnud aedlinnad elanikest märksa hõredamad kui pealiskaudsema jalutaja pilgule paistab.



Tung põllule



Ilmselgelt on elanikke puudu Kuressaare ühes maalilisemas asumis, Suur- ja Väike-Sadama, Suur- ja Väike-Põllu tänava kandis. Mu saarele naasmise aegne linnaarhitekt Hannes Koppel selgitas, et üllataval kombel on ka Kuressaare elanikel pealinna eeskujul torm ja tung äärelinna või lausa linnast välja „põllule“ uhiuude majja. Ajaloo hõnguga vanadesse puumajadesse ei taha suurt keegi oma hinge, rammu ja raha valada. Mu jaoks oli seda raske mõista, sest väikelinna elukvaliteedi peamiseid plusse on ju kõikjale kiirelt jala jõudmine.



„Põllule“ ei kipu juured nii kergelt kinni jääma ning nii võib pompöösseid mullivannide ja kaminatega Kuressaare eeslinnamaju kohata kinnisvarasaitides järgmist katsetajat ootamas. Paljudel juhtudel paistavad need olevat puhkuseöömajaks planeeritud. Ilmselt on omanik üsna pea mõistnud, et elustiili ülalhoidmiseks on vaja hoogsalt rabeleda ning pealinna ja saare vahel pendeldamiseks ei jää jaksu üle.



Kui aga linnalähipõldudelt, aedlinnadest ja puitasumitest keskele kokku, peatänava äärde tulla, siis ega siingi tunglemist paista. Kohalike rõõmuks lubab söögikohtade ärimudel neid aastaringselt lahti hoida ja üheksa kuud mõistlike hindadega päevapraade pakkuda. See ei ole nii väikese rahvaarvuga kohas sugugi elementaarne rõõm, pigem lausa luksus. Ärijumal tänatud, et see nii on, sest muidu puhuks ka peatänavail talviti vaid tuul.



Fassaadidetagune tühjus rabaski mind, uuskuressaarlast, enim just linna tuiksoonte ja südame, keskplatsi puhul. Tühjad äripinnad on alates teisest korrusest pigem reegel kui erand. Kui seitse aastat tagasi väikese seltskonnaga maju läbi käisime, et ühist töökeskkonda, vabakontorit, looma hakata, imestasin ja kurvastasin väga, nähes, kui vägevate asukohtadega hooned tühjalt nukrutsesid. Nõudlus puudus, kaunites majades ulus vaid tuul või uhasid radiaatorid tühjust kütta, aastate kaupa.



Uinunud hiiglased



Tollal sihikul olnud peamised kahtlusalused seisavad tühjalt tänini ja hinnapakkumisi meenutades ma ei imesta, et ühelgi üürnikul pole hammas peale hakanud. Tolli tänava ajalooline kino, hiljem raamatukogu – võimas kompleks, kus eelmisel ringil paistis struktuur veel püsivat, tänaseks on üks lagi peaaegu sisse kukkunud. Uhke torniga nõukaaegne haridusosakond Uus tn 1, kus veelgi varem sündis kultuuriajalugu ja Johannes Aavik koos sõber Villem Grünthal-Ridalaga torni prantsuse keelt õppima ronisid. Seda maja EAS-i rahastuse saanud projekt ehk lõplikust ajahamba puremisest säästab.



Ja kolmandaks seesama Edu maja, Tallinna tn 1. Nõukogude ajal meie keskne toidupood, mille teise korruse uhkes torniga toas võttis valitud külalisi vastu 1957. a Saaremaa Tarvitajate Kooperatiivide Maakondlikus Liidus tööd alustanud, ajapikku ETKVL-i direktoriks tõusnud Peeter Kilumets. Tarbijate ühistu on tänaseks linnaserva kolinud ja Edu asemel on allkorrusel sümboolselt koha sisse võtnud teise ringi riidepood Humana. STÜ ajaloolise maja, keskplatsi nurgasamba teine korrus on aga üle kümne aasta lihtsalt jõude tukkunud. Väikese erandina pesitseb ühes kabinetis Reformierakonna siinne esindus, kes sai värskeks naabriks IRL-i, aga kui just valimisi lähedal pole, siis ega nemadki seal tihti viibi.



Otsustasime mõttekaaslastega Edu maja teise korruse ühe tiiva eluga täita. Avasime 9. mail Vabakontori ehk Kuressaare Edukontori. Vabakutselisi, üksikettevõtjaid ja kaugtöötajaid koondav kontor, mis on eesmärgiks võtnud Saaremaal kõige mõnusama töökeskkonna pakkumise, on avatud kõigile soovijatele, kas töölaua rendiks või kollektiiviga koosoleku pidamiseks. Oleme päris alguses, aga juba tunneme, kuidas pikalt sügaval talveunes suikunud maja elule ärkab. Meie naabrid, erakonnad, leidsid omanikuga nüüd kergemini ühise keele ruumide värskendamiseks, üha kindlamalt kostab jutte, et hoone teinegi tiib täitub uue eluga.



Vabakontori rahvas hoiab nüüd hinge kinni, et meie energiapuhangust mõjutatud uus hingamine Edu majas karuteenet kaasa ei tooks. See poleks kinnisvarailmas esimene juhus, kui unustuste hõlma vajunud hoonesse või lausa linnaossa kolivad värske mõtte kandjad, nende kohalolu tõmbab käima märksa laiemad parendusprotsessid ja üsna pea ei saa nad rendipinda enam endale lubada, sest mood on järele jõudnud ja kinnisvaraloogikasse tõlkunud. See protsess, moodsa nimega gentrifikatsioon, on lühidalt nii Tallinnas popiks ja kalliks arenenud Kalamaja linnaosa, aga ka paljude teiste maailmakuulsate trendikohtade tõusu lugu.



