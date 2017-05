Meie Kuressaare

Rannaala väljaehitamine laiendas linna

Neljapäev, 18. mai 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 18. mai 2017. Jaanus Tamkivi oli linnapeana ametis ligi üheksa aastat ning peab oma suurimaks saavutuseks rannaala väljaehitamist. FOTO: Valmar Voolaid Lepime Jaanus Tamkiviga (57) kokku, et kohtume kuskil linnas ja tema valib koha. Endine linnapea valib Kuressaare jahisadama.



Seda kohta ei vali Tamkivi juhuslikult, sest kogu see piirkond on talle kui endisele linnapeale väga suure tähtsusega.



„Rannaala piirkonna väljaehitamine on olnud linna jaoks kõige suurem saavutus strateegilises mõttes,” rõhutab Tamkivi.



Kuid lihtne see töö polnud. Toona oli olemas vaid linnavolikogu otsus 1991. aastast, et rannaala piirkond tuleb välja arendada.



„Kui sain linnapeaks, oli olemas rahastusotsus PHARE poolt. See oli suur samm edasi, aga rahastamine puudutas ainult sadama maapealset osa ja akvatooriumi korrastamist. Polnud merelist juurdepääsuteed ehk faarvaatrit ja linnal polnud selle jaoks sentigi raha. See oli kõige valusam probleem, sest mis mõtet oli hakata sadamat ehitama, kui juurde ei pääse? PHARE tingimus oli, et kui linn faarvaatrit ei rahasta, siis nemad raha ei anna. Linnavalitsus oli sõna otseses mõttes sundseisus. See oli väga raske periood,” meenutab toonane linnapea.



Otsiti ärimehi appi ja lõpuks leiti Pärnu sadam eesotsas Rein Kilgiga ning saadi kokkuleppele. Moodustati AS Kuressaare Jahisadam, mis oli Pärnu sadamaga pooleks ja nemad rahastasid faarvaatri süvendamist.



Nii algas sadamaala väljaehitamine ja tänasel päeval suurem osa vist ei mäletagi, et enne seda laius samas kohas vaid roostik ja mudaauk.

Küll jäi aga linnakodanike hinge kriipima faarvaatri teema.



„Asjad jäid projekti mõttes tõesti pooleli, sest faarvaater oli projekteeritud 50 m lai ja 3 m sügav, aga praegu on see 30 m lai ja 2,5 m sügav. Väljasüvendatud materjal tuli ära vedada Vahase taha, aga jäi kohale, sest raha polnud,” tunnistab Tamkivi.



Mees leiab, et tänasel päeval võib see nii jäädagi, sest jahtide liikumist see otseselt seganud pole ning ehkki süvendamise ja laiendamise plaanidest on räägitud, siis nüüd ei lase seda teha looduskaitsjad, kuna linnud on need saarekesed omaks võtnud.



Probleemne Titerand



Kui jahisadam koos faarvaatriga sai valmis 1999. aastal, siis samal aastal sai korda ka Titerand. Sellest ajast peale on kerkinud teemaks, et Titeranna merreulatuv muuliots ja faarvaatri süvendusjäägid takistavad puhta vee voolamist Titeranda ning ujumisrannas vohab suvel veetaimestik.



Tamkivil on selle kohta oma arvamus: „See on madala ranniku häda, et see kipub kinni kasvama. Tegime omal ajal parima, mis teha andis. See on looduslikult selline paik, et kui seda tahetakse suplerannana kasutada, siis tulebki seda perioodiliselt puhastada. Muuliotsa äravõtmine olukorda ei lahenda, vesikasve tuleb mehaaniliselt välja puhastada.”



Kohe varsti pärast jahisadama ja ranna korrastamist kerkisid samasse ridamisi spaad.



„Kogu piirkond läks paremini käima, kui alguses arvasime, sest erainvestorid haakusid üsna kiiresti. Oli näha, et siia tekib täiesti uus keskkond. Lisaks võtsime samal ajal ette vallikraavide puhastamise ning võtsime vallidelt puid maha. Sellest tuli suur pahandus, aga see oli õige tegu, sest nüüd paistab loss välja ning linnuse vallid püsivad,” on Tamkivi veendunud.



Ta on uuema aja linnapeadest kõige kauem ametis olnud (1996–2005) ja kõige suuremaid võitlusi pidanud.



„Siin oli, jah, suur võitluste tander, kuid täna on mu süda rahul. Kuressaare muutus sel perioodil nagu suuremaks, enne ju siin rannas ei käidud. Nüüd tuli elu ja suvised üritused, purjekad, väliskülalised. Eestis oli see tolle aja kohta eesrindlik ja harukordne, et ehitati nii palju spaasid,” on Tamkivi rahul.

Kui Kuressaare linnast tervikuna rääkida, siis Tamkivi aega jäävad ka kultuurikeskus, teatrimaja, spordihoone, golfiväljak.



„See, mis meil omal ajal tegemata jäi, oli linna keskväljak. Jõudsime välja isegi projektlahendusteni, aga laenukoormus oli piiri peal ja näpud põhjas. Nüüd on kesklinna jaoks muidugi uus lahendus tehtud ja minu meelest on see ilus.”



Töö on parem kui sport



Pärast linnapea ametit, kus üheksast aastast jäi paar kuud puudu, siirdus Tamkivi Lipstoki asendusliikmena riigikokku, oli seejärel neli aastat keskkonnaminister, seejärel taas riigikogus ning suvel saab kaks aastat töötamist Saarte Liinides.



„Kui võrrelda ameteid, siis linnapea töö on väga intensiivne ja sa pead tegelema kõikide valdkondadega – alates surnute matmisest kuni välissuhtluseni välja. Selles mõttes on linnapea amet keerukas, et sa pead iga ala peal aru saama, milles on asi, kui kõik ei suju nagu vaja,” iseloomustab Tamkivi.

Keerukatele väljakutsetele vaatamata on mees heas vormis.



„Meie perel on Viidumäe kandis maakodu ja mulle meeldib maal tegutseda, oma kätega midagi ehitada, kalal käia. Võibolla sporti on natuke vähemaks jäänud, sest ma olen hakanud aru saama, et kui tahan liigutada ja koormust saada, siis otsin endale maal füüsilist tööd. Ehitan ja talvel teen metsa. Mulle see masinate pumpamine kuskil klaasi taga ei sobi, tundub järjest jaburam. Saaks ju midagi teha, millel mingi tulemus oleks,” naerab Tamkivi.



Kuid ühe sportliku lubaduse ta siiski annab: „Siis, kui linn golfiväljakuga maadles, mõtlesin, et kui Kuressaares saab golfiväljak valmis, siis teen endale greencard’i, aga siiani pole teinud. Sel kevadel teen. Mul on isegi golfivarustus üle kümne aasta olemas. Proovin siis ära.”



Päris ilma poliitikata aga ka ei saa.



