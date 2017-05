Meie Kuressaare

Linnas võiks rohkem olla kiiksuga asju

Neljapäev, 18. mai 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 18. mai 2017. Annikal on koos vene spanjeli tõugu Mašaga kõik pargiäärsed nurgatagused läbi käidud. FOTO: erakogu Kui Annika Nettaniga (54) Kuressaare elust räägin, selgub, et ta on kodus selle teema peale põhjalikult mõelnud ning leidnud lause, mis võiks Kuressaare elu iseloomustada.



“Ideaalis võiks elukohta Kuressaares vaadata kui võimalust, mitte kui varupinki. Et noor tajuks – mõtle, kui kihvt, ma saan elada saarel. See on omamoodi väljakutse. Varupingina mõjuks Kuressaare siis, kui noor arvab, et ta ei kõlba kuskile mujale ja tal pole kuhugi mujale minna,” arutleb Annika.



Kui noor valib teadlikult elukohaks Saaremaa või Kuressaare, on ta eelnevalt plussid ja miinused enda jaoks ära mõelnud. Kas rajada midagi ise, teha kaugtööd, sest erinevat ja samas rahuldust pakkuvat palgatööd on vähe.

Annika ütleb, et on tohutu Saaremaa fänn. Ta on siin sündinud, aga kui ta laps oli, kolis pere ära mandrile.



“Kui hiljem tuli elukohta valida, siis koos mandrilt pärit Reinuga tulime 1985. aastal täiesti teadlikult siia tagasi,” meenutab Annika.



Naine õhkab, et Saaremaa ja Kuressaare on talle kogu aeg meeldinud ja mandril olles veetis ta suved ikka siin, sest siinne elu oli nagu päris.



“1980 keskpaik oli see aeg, mil tekkis mingi uus hingamine ja mindi ääremaadele. Nii ei olnud meil Kuressaarde tulemisega mingit probleemi. Siin oli võimalik oma elu alustada. Saaremaa oli teadlik valik, sest tahtsime oma elu alustada täiesti uuest kohast. Ju me olime ka sellised noored, kes võtsime seda ka kui seiklust. Lihtsalt oli huvitav ja võimalus.”



Kuid nüüd, kui kolm poissi on juba suured, ei eita Annika võimalust veel kuskil ära käia. “Olen natuke seikleja, ma pole ennast siia kinni pannud. Olen siin olnud, lapsi kasvatanud ja nüüd jääb veel aega. Kuressaare ei ole mulle varupink – ma saan alati minna ja tulla, kuid Kuressaaret kui kindlat seljatagust ei jäta ma kunagi maha,” kinnitab Annika.



Äri on hooajaline



Annika peab suviti väikest käsitööpoodi ja loomulikult teeb hooajaline elamine ebakindlaks.



“Talviti teen käsitööd ja suvel sõltun turistidest. Hooajalisus on keeruline ja kurnab. On olnud paremaid aegu, kus on saanud talveks rasva koguda, aga viimased aastad on kehvemad olnud. Võibolla on viga ka endas, et peaks rohkem end sotsiaalmeedias reklaamima ja turundama. Kuid pidev enesemüümine on raske, see ei ole minu rida,” toob Annika välja oma seisukoha.



Aeg-ajalt tekib Annikal küsimusi seoses linnavalitsuse poolt kehtestatud nõuetega reklaami osas. Ametnikud, kes peaksid vastutama linna üldilme eest, alahindavad Annika meelest kohati linnakodanike oma maitset.



“Ehk on nende nõuetega natuke liiale mindud? Hooaeg on niigi lühike ja äripidajad tahavad ennast suvel reklaamida. Sa pead ju ennast müüma, nähtavaks tegema ja kui kuskilt teadlikult natuke üle võlli keerad, teeb see turistile lõbu. Näiteks on hetkel teemaks suured lõvid meie müügikoha aia peal, et need ei sobi. No miks ei sobi? Mis mõttes rikub linna ilmet? Me teame, et metsas siin lõvisid ei ole, ega me nii naiivsed ei ole, aga me püüame leida mingid nõksud, et turisti kinni pidada, et ta korraks seisataks, teeks pildi ja astuks sisse. Väike nali ei tee paha,” leiab Annika. Nii väikekodanlik on võtta erinevate reklaamide kallal ja kõiki asju keelata.



