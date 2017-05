Meie Kuressaare

Üks ilus, aga üsna avastamata jõeäärne rada

Neljapäev, 04. mai 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 04. mai 2017. Roman Rannisto ja Anne Kolk matkavad sageli Põduste jõe äärsel rajal. FOTOD: Tambet Allik Linnainimene ihkab ka vahel loodusesse. Õnneks on Kuressaare ümber juba piisavalt kergliiklusteid, kus saab kiirelt ja puhta jalaga astuda.



Kes aga sooviks linnast lahkumata ette võtta midagi ekstreemsemat, siis põnev ja täiesti läbitav rada kulgeb mööda Põduste jõe kallast. Rajale saab minna väga mitmest kohast, aga kui tahta läbida täispikkus, tasub alustada näiteks Tuulte Roosist ja jõuda välja piimakombinaadi juures asuvale kergliiklusteele. Kuid teele saab tulla ka Luha tänava otsast, haigla juurest, Kihelkonna maanteelt. Paraku kuskil ühtegi viita väljas ei ole ja nii satuvad rajale vaid “asjasse pühendatud” huvilised.



Teen proovi



Pühapäeva hommik on päikseline ja sobilik aeg rada järele proovida. Alustan Tuulte Roosist ja üsna kohe antakse teelisele ette laudrada. Mind on hoiatatud, et kohati võivad olla sillad kaldu ja katki, aga midagi sellist ei ole. Mõnes kohas on uusi laudu pandud ja vaid ühes kohas turritavad naelad.



Kui laudtee lõpeb, on paaris kohas pisut porine ja keegi on rattaga sügavamaid jälgi jätnud. Puitsillad on sirged ja täiesti läbitavad, küll aga võivad need vihmase ilmaga libedad olla.



Loodus on mõnus ja rada vahva. Kohati kulgeb rada nii jõe ääres, et peab ettevaatlik olema, et mitte vette kukkuda. See lisab põnevust.



Päike paistab näkku, vesi voolab sulinal, linnud laulavad… Tõeline idüll! Aga mitte ühtegi teist inimest poolteise tunni jooksul. Kas on see tõesti teadmatus sellest rajast või vaatavad kõik veel kodus telerist “Hommikut Anuga“?

Raja äärest pisut eemale jääb ka linnuvaatlustorn. Kui jõe ääred on ilusad ja puhtad, siis torniäärne vaatepilt on pisut kurvem. Torni on rüüstatud, põletatud, prahti laiali loobitud ning pudeleid katki pekstud.



Tagasi rajale jõudes ilmub varsti silt “Põduste luha kaitseala“ ja see viib mõttele, kui paljud inimesed siia üldse oodatud on?



Ajaloos tagasi minnes saab aimu, et turismiettevõtja Alver Saguri loodud MTÜ Põduste Areng võttis 2010. aastal eesmärgiks puhastada Põduste jõe alamjooks Suuresillast Laugi peakraavini ja lubati, et 2012. aastal saavad kuressaarlased jalutada Põduste kaldapealsel korrastatud teel.

Nüüd on rada igatahes olemas, aga kes harjunud kergliiklusteede mugavusega, pelgab ehk väikest turnimist, kuid teistele julgen seda rada soovitada küll.



Linnuvaatlejatele hea paik



Roman Rannisto ütleb, et tema käib Põduste rajal väga palju ja just linde vaatlemas.



“Sügisel näen jäälindude rännet lõuna poole. Vesipapp on istunud kärestiku peal. See rada on nii lähedal ja kena, et käin siin hea meelega,” kiidab Roman.

Mees on seda meelt, et kes teab ja loodust armastab, see sinna kõndima tuleb, niisama rüüstajaid sinna vaja ei ole.





Kui vaja, paneme ka viidad



Kuressaare Linnamajanduse juhataja Mikk Tuisk, kes selle raja on teinud?



Ringteest kuni Suuresillani rajas tee Haakeri OÜ euroraha eest, ülejäänud osas linn.



Kes selle raja eest hoolitseb?



Ringteest kuni Suuresillani hooldame teenustasu eest meie. Ülejäänud osas hooldame ka meie igapäevaste vahendite arvelt.



Rada algab ühelt poolt kergliiklusteelt piimakombinaadi juurest ja lõpeb Tuulte Roosis. Kui pikk see on?



Umbes 2,8 km.



Miks pole selle raja kohta ühtegi suunavat viita?



Keegi pole varem kaevanud, et peaks viidad panema. Kui on suurem avalik huvi, siis võib vajadusel panna.



Kes hoolitseb sama raja ääres paikneva linnuvaatlustorni eest?



Ka linnuvaatlustorni eest hoolitseme meie. Kevadkoristus on veel tegemata, sest arutluse all on olnud seal talgute korraldamine.



Kas on plaanis seda rada veel kuidagi täiendada?



