... Karavan liigub edasi

Neljapäev, 04. mai 2017.



Kuressaare kodanikud on nende endi teadmata linnavalitsuse abiga saanud “hooandjateks”. Nimelt otsustas linnavalitsus maksta reservfondist kinni turuhoones aastaid tegutsenud eraettevõtte rendivõla.



Linnavalitsuse korralduses nimetati seda küll “saamata jäänud tulu hüvitamiseks senisele haldajale”, aga sisuks on rendivõla tasumine maksumaksja rahaga. Summa pole väga suur, arvestades turule tehtud seniste mitmesajaeuroste kulutustega, aga selle ca 3000 euroga oleks võinud pigem anda hoogu mõnele uuele ja arenevale tegevusele.



Turuga seotud “hooandmised” jätkuvad, sest nüüdsest korraldab turuhoone ruumide kasutusse andmist ja kasutuslepingute sõlmimist taas linnavalitsus. Mõned aastat tegi seda Kuressaare Bussijaam OÜ.



Kuressaarlased – päikesepealinlased



Kuressaare on nüüdsest Eesti päikesepealinn ja meie kõik selle elanikud. Päikesepealinnaks saime pühapäevase rongkäigu ja keskväljakul toimunud ansambli L-Dorado tasuta kontserdiga.



Samal ajal kultuurikeskuses toimunud 15-aastase traditsiooniga laste lauluvõistlus “KuresStaar 2017” oma kolme kontserdiga pidi rahapuuduse tõttu ilma ansamblita läbi ajama. See aga 55 laululapse laulurõõmu õnneks ei vähendanud ja publikuks olnud õed-vennad, vanemad ja vanavanemad said toredad kontserdielamused.



Päikesepealinnana oleme ilmataadi meelevallas, sest kui 2017. aasta ilmavaatluste kokkuvõttes osutub näiteks kõige päikeselisemaks paigaks Eestis Torgu, siis on Torgu Kuressaare asemel päikesepealinn. Seetõttu peame seda võimalust kasutama, kuniks seda on, ja end igal pool nimetama päikesepealinna Kuressaare kodanikeks.



Loodetavasti on Päikesepealinna projekti näol tegemist pika plaaniga ja me ei muutu uuest aastast ekspäikesepealinlasteks.



Ema on kõigil meil



Ema teema on paljudel keelel ja meelel. Emade tunnustamine ja selle põhimõtted on andnud ainest Naistele Köögist uue laulu tegemiseks. Vanal ajal oli see kõige suurem karistus, kui keegi pandi laulu sisse, mis kestis üle põlvede. Nüüd on laulu sisse pandud emad. Kas see on hea või halb, on keeruline hinnata. Igatahes näitab see emade olulisust ja seda, et emad ja peresuhted lähevad õnneks korda väga paljudele.



Austust ja tähelepanu väärivad kõik emad. Avalikku tunnustust jagub vaid üksikutele. Kui leitakse emade tunnustamise kriteeriumide senised raamid olevat ajaga kitsaks jäänud, siis saab neid soovi korral laiendada. Samuti võib emade tunnustamiseks uusi kriteeriume luua.



Olen kindel, et iga ema soovib oma lastele head. Emade soovid ja võimalused on lihtsalt erinevad. Parafraseerides ütlust, et head kriisi ei tohi lasta raisku minna, oleks õige hetk emade, isade, laste ja perekonna väärtustamise ning tunnustamise eesmärgid ja kriteeriumid läbi mõelda ning neid vajadusel täiendada-uuendada.



