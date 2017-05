Meie Kuressaare

Nautleja kohviku maja oli kunagi pargi vaksalihoone

Neljapäev, 04. mai 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 04. mai 2017. Selle hoone ees peatus kunagi susla. Sel suvel teenindab siin külastajaid Kaisa Lätt. Foto: Valmar Voolaid Teisipäeva päikselisel päeval seisab kohvik Nautleja avatud uksel tumeroosa põllega nooruke tütarlaps. Jutu poolest lahke ja aval ning kutsub sisse vaatama.



“Reedel avasime ja esimesel päeval oli päris palju külastajaid. Üllatame oma kliente väga heade kookidega, mida valmistab meile Tordibutiik,” tutvustab Kaisa Lätt, kes tuli suveks tööle teenindajana.



Kohvikusse pääseb üle punase vaiba ja sees ootavad istumist kollased toolid. Pakutakse salateid, kohvi, kooke, paninisid, kokteile.



Kaisa ise on pärit kesklinnast ning park on talle väga tuttav koht, kuid eelmises kohvikus Zurra Murra ta ei jõudnudki käia. Kunagisest Rohelisest Konnast on ta aga vaid kuulnud.



