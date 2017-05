Meie Kuressaare

Kuressaare kuurordi kadunud pool

Neljapäev, 04. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Jaak Rand Neljapäev, 04. mai 2017. Allee tänav on huvitav selle poolest, et elumajad asuvad vaid tänava ühel poolel. Teisele poole jääb park. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaare kuurordi- ja suvituselu keskpunktiks on alati peetud linnaparki. Oluline osa selles oli ka parki piiravatel Pargi ja Allee tänaval, kus varem asusid linnale palju tuntust toonud mudaravilad.



Kui Pargi tänava endine hiilgus on vanade villade renoveerimise, uue jahisadama ja kaasaegsete veekeskuste ehitamise tulemusena tänaseks päevaks taastatud, siis Allee tänava ilu ja toredus on kadunud ajalukku.



Allee tänav kujunes 19. sajandi lõpukümnenditel seoses lossipargi laienemisega. 20. sajandi alguses koos uute pargiosade rajamisega sai Allee tänav mõttelise pikenduse Supeluse (praeguse Staadioni) tänava näol. Nii tekkis tänavakaar, mille ühes otsas oli Kuressaare suvituspiirkonnale iseloomuliku arhitektuuriga Michelsoni pansioni hoone, keskel dr Vladislav Mierzejevski esinduslik mudaravila Roomassaar ja merepoolses otsas Eugen Haameri projekteeritud funktsionalistlik rannahoone. Lisades sellesse nimekirja veel enne nimetatud tänavate tekkimist samas asunud Jacob Georg Weise ja dr Gottfried Eduard Normanni koostöös tegevust alustanud mudaravila, saame tõdeda, et mööda neid tänavaid jalutades võiksime justkui kõndida läbi Kuressaare kuurordi enam kui 170-aastase ajaloo.



Kadunud hooned



Kahjuks, teatud mööndusega, pole neid linna ajaloo tähelepanuväärseid hooneid tänase päevani säilinud. Vaatamata neile kadudele, pakub Allee tänav siiski oma säilinud hoonestuses omapärase galerii 19.–20. sajandi vahetuse suvituslinna puitarhitektuurist. Sarnaselt Uus- ja Vana-Roomassare tänavale tekkisid ka Allee tänava elamuplatsid (v.a eelmainitud Michelsoni pansion, mis asus vanalinna piires) suhteliselt lühikese ajaperioodi jooksul endise pastorilese maade kruntimise tulemusena. Erinevalt naabruses asunud Pargi tänava ja Uus-Roomassaare tänava alguse suurtest villadest, rajati siia piirkonda suhteliselt väikesed, peamiselt ühekorruselised, kuid detailirohkelt dekoreeritud puitelamud.



Ehkki tagasi vaadates tundub Allee tänav ikka ja alati olnud suvitajate päralt, siis nendel aastatel, kui Roomassaarde viiva kitsukese tee äärde jagati uusi elamukrunte, oli huviliste seltskond sootuks teistsugune. Vahetult linna piirist algava ja kiiluna Suuremõisa põldude ja alles kujuneva linnapargi vahele jäänud esimese suurema krundi omanikuks sai Natalie Johannson.



Mõned aastad hiljem see valdus jagati ja tekkisid uued elamukrundid. Allee 2 kuulus Kihelkonnalt pärit Mihkel Tomsonile, kes aga pidi sajandivahetusel selle võlgade katteks edasi müüma Julius Lorenzile. Allee 3 krundile ehitas elamu samuti maalt pärit Aleksei Raav ja Allee 4 rajas elamu Natalie Johannson.



Viimane müüs 1908. aastal oma elamu edasi köster Hans Paasile. Allee 5 krundile ehitas oma elamu kirikuteener Mihkel Tekman (Teckmann), kelle kinnisvara päris 1909. aastal tütar Alide Wilhelmine Eichfuss (snd Teckmann). Allee 6 krundile ehitas elamu linnateenistuja Toomas Plato.



Allee 7 krundi omanik oli maamõõtja Woldemar Gustav Lichinger. Allee 8 elamukrunt kuulus Jaan Kellole, kelle surres läks see üle tema lastele. Allee 9 krundi omanik oli ettevõtja Jakob Aavik, kes samal ajal oli omandanud suure krundi ka Uuel tänaval. Allee 10 krunt kuulus algselt Jaan Kolmele, seejärel Jaan Varvasele ning 1909. aastal ostis selle Peterburi kaupmees Pjotr Bõtškov ning kinkis uue kiriku ehitamiseks kohalikule kogudusele. Uut kirikut sinna ei ehitatud, küll aga elamu, mis oli aastaid preester Vassili Ristkoki kasutuses. Kui Pargi tänava endine hiilgus on vanade villade renoveerimise, uue jahisadama ja kaasaegsete veekeskuste ehitamise tulemusena tänaseks päevaks taastatud, siis Allee tänava ilu ja toredus on kadunud ajalukku.Allee tänav kujunes 19. sajandi lõpukümnenditel seoses lossipargi laienemisega. 20. sajandi alguses koos uute pargiosade rajamisega sai Allee tänav mõttelise pikenduse Supeluse (praeguse Staadioni) tänava näol. Nii tekkis tänavakaar, mille ühes otsas oli Kuressaare suvituspiirkonnale iseloomuliku arhitektuuriga Michelsoni pansioni hoone, keskel dr Vladislav Mierzejevski esinduslik mudaravila Roomassaar ja merepoolses otsas Eugen Haameri projekteeritud funktsionalistlik rannahoone. Lisades sellesse nimekirja veel enne nimetatud tänavate tekkimist samas asunud Jacob Georg Weise ja dr Gottfried Eduard Normanni koostöös tegevust alustanud mudaravila, saame tõdeda, et mööda neid tänavaid jalutades võiksime justkui kõndida läbi Kuressaare kuurordi enam kui 170-aastase ajaloo.Kahjuks, teatud mööndusega, pole neid linna ajaloo tähelepanuväärseid hooneid tänase päevani säilinud. Vaatamata neile kadudele, pakub Allee tänav siiski oma säilinud hoonestuses omapärase galerii 19.–20. sajandi vahetuse suvituslinna puitarhitektuurist. Sarnaselt Uus- ja Vana-Roomassare tänavale tekkisid ka Allee tänava elamuplatsid (v.a eelmainitud Michelsoni pansion, mis asus vanalinna piires) suhteliselt lühikese ajaperioodi jooksul endise pastorilese maade kruntimise tulemusena. Erinevalt naabruses asunud Pargi tänava ja Uus-Roomassaare tänava alguse suurtest villadest, rajati siia piirkonda suhteliselt väikesed, peamiselt ühekorruselised, kuid detailirohkelt dekoreeritud puitelamud.Ehkki tagasi vaadates tundub Allee tänav ikka ja alati olnud suvitajate päralt, siis nendel aastatel, kui Roomassaarde viiva kitsukese tee äärde jagati uusi elamukrunte, oli huviliste seltskond sootuks teistsugune. Vahetult linna piirist algava ja kiiluna Suuremõisa põldude ja alles kujuneva linnapargi vahele jäänud esimese suurema krundi omanikuks sai Natalie Johannson.Mõned aastad hiljem see valdus jagati ja tekkisid uued elamukrundid. Allee 2 kuulus Kihelkonnalt pärit Mihkel Tomsonile, kes aga pidi sajandivahetusel selle võlgade katteks edasi müüma Julius Lorenzile. Allee 3 krundile ehitas elamu samuti maalt pärit Aleksei Raav ja Allee 4 rajas elamu Natalie Johannson.Viimane müüs 1908. aastal oma elamu edasi köster Hans Paasile. Allee 5 krundile ehitas oma elamu kirikuteener Mihkel Tekman (Teckmann), kelle kinnisvara päris 1909. aastal tütar Alide Wilhelmine Eichfuss (snd Teckmann). Allee 6 krundile ehitas elamu linnateenistuja Toomas Plato.Allee 7 krundi omanik oli maamõõtja Woldemar Gustav Lichinger. Allee 8 elamukrunt kuulus Jaan Kellole, kelle surres läks see üle tema lastele. Allee 9 krundi omanik oli ettevõtja Jakob Aavik, kes samal ajal oli omandanud suure krundi ka Uuel tänaval. Allee 10 krunt kuulus algselt Jaan Kolmele, seejärel Jaan Varvasele ning 1909. aastal ostis selle Peterburi kaupmees Pjotr Bõtškov ning kinkis uue kiriku ehitamiseks kohalikule kogudusele. Uut kirikut sinna ei ehitatud, küll aga elamu, mis oli aastaid preester Vassili Ristkoki kasutuses.

Veel artikleid samast teemast »