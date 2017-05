Meie Kuressaare

Tordid on siin head

Neljapäev, 04. mai 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 04. mai 2017. Vjatšeslav Hromov kodus ei nukrutse, vaid leiab endale Kuressaares piisavalt tegevust. FOTO: Valmar Voolaid Kui Vjatšeslav Hromov (79) kaks aastat tagasi koos naise Helgiga Kuressaarde elama tuli, ei osanud ta aimata, et juba aasta pärast tabab teda valus kaotus. Nüüd on mees üksi, kuid Saaremaalt lahkuda ei kavatse.



“Mulle meeldib siinne kliima ja ökoloogiliselt puhas loodus. Kui võrrelda muude maailma kohtadega, siis ma ei leiaks paremat kohta kui siin. Maailmas pole olemas paradiisi, aga siin on siiski väike paradiisi nurgake,” on Vjatšeslav vaimustuses.



Kui nad 40 aastat tagasi Helgiga Tallinnas abiellusid, oli noorpaari esimene reis Saaremaale. Helgi oli siin sündinud, aga abikaasa venelane ja nii oli piiril üksjagu sekeldamist, kuid sugulased võtsid vastabiellunud väga hästi vastu.



“Mul tuli nii suur armastus Saaremaa vastu. Helgi tahtis ikka siia elama tulla, aga töö ja teenistuse pärast pidime olema Tallinnas,” meenutab Vjatšeslav.

Juba Tallinna tehnikaülikooli õppejõuna nägi ta, kuidas saarlased kokku hoidsid. Olid tagasihoidlikud, töökad ja väga sõbralikud.



“Aitasin neil inglise keeles oma ettevõtteid alustada. Ütlesin ikka saarlastele, et kui on probleeme, tulge minu juurde. Nad kutsusid mind Saaremaale, aga ma ei kujutanud siis ette, et kunagi elangi siin.”



Vjatšeslavi hobideks on geograafia, esperanto ja ladina keel. Ta tahab kokku koguda kõik ajaloolised ladinakeelsed nimed Saaremaal ja on moodustamas ladina keele huviliste gruppi. “Kuressaare on absoluutselt hea koht loomingu jaoks. Kõik siin stimuleerib mind töötama. Minu artiklid Saaremaast ilmuvad välismaal. Kirjutan ka abikaasast mälestusi,” loetleb Vjatšeslav.



Talle tundub, et kõik inimesed siin armastavad Saaremaad ja on õiged Eesti patrioodid.



“Tunnen, et siin on ideaalne koht elada ja töötada. Olen siin rahulik ja saan ehk kasulik olla. Ma tahan midagi saare ja siinsete inimeste heaks teha,” arutleb mees.



Väikesed maad



Vjatšeslavi huvi on olnud väikesed maad ja väikesed saared. Ta on reisinud Vatikanis, neli korda käinud San Marinos.



“Paljud ei usu, et mulle selline väikese saare elu meeldib, et ma olen õnnelik just siin ja ka pärast Helgi surma ei taha ma siit ära minna.”

Vjatšeslav hindab siinset kultuurielu väga aktiivseks. Käis äsja John Elliotti kontserdil ning Aleksander Suumani maalinäituse avamisel.



Ka lööb mees aktiivselt kaasa linna õigeusu kiriku tegemistes.

“Esperantistide põhimõte on, et kõik usud on head ja ma austan kõiki, aga ma olen ristitud õigeusku. Siin on nii hea kogudus, nagu perekond. Väga sõbralikud, aga noori on vähe,” hindab Vjatšeslav.



Kohalikku linnavalitsust peab mees väga abivalmiks, sest nad on teda ära kuulanud. Tallinnas seda ei olevat.



Kõige muu kõrval väärib Vjatšeslavi meelest veel üks asi kiitmist. “Kuressaares on väga head tordid. Saaremaa naised teevad mitte ainult maitsvaid, vaid ka ilusaid torte. Kui ametikoolis torte müüdi, tahtsin ka osta, aga jäin hiljaks ega saanud midagi,” räägib Vjatšeslav lustlikult.



Üks suur unistus tal siiski veel on – ta tahaks ära käia Vilsandil, Eesti kõige päikselisemas kohas.



