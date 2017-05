Meie Kuressaare

Räägitakse banaani kõverusest

Neljapäev, 04. mai 2017.



Homme, 5. mail kell 14–16 toimub Arensburg Spa hotellis konverents “Kui kõver on banaan?”. Juttu tuleb regulatsioonidest, bürokraatiast ja piirangutest ehk kui kõver tohib olla banaan.



Kas normeeritud kõverusega banaan maitseb paremini? Kas sibulakimp, kus ei ole vähemalt 16 sibulat, on ikka sibulakimp? Ja kas turismitalu, mille köögis ei ole kaheksat kraanikaussi, on külastajale eluohtlik?



