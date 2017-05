Meie Kuressaare

Jalgratturid sõidavad öösse

Neljapäev, 04. mai 2017.



Homme, 5. mail korraldab Eesti linnaratturite liit Kuressaare linna sünnipäeva puhul jalgratturite ühissõidu Tour d’ÖÖ. Kuressaares ollakse esmakordselt.



Start on kell 21 lossipargis kõlakoja ees. Vaja pole muud, kui korras pidurite ja tuledega varustatud jalgratast. Osalejatele jagatakse spetsiaalseid kodarakaarte. Pelotoni juhib kõige ees muusikaratas ja ülejäänud ratturid sõidavad tema järel. Kuna liigutakse rahulikus tempos, siis pole oodatud ka möödasõidud ja kasutada tuleb üht ettenähtud sõidurida või jalgrattateed. Osalema on oodatud igas vanuses inimesed ja tuur kestab ligikaudu poolteist tundi.



Kuressaares toimub Tour d'ÖÖ esimest korda, kuid mandril on sõit kuue aasta jooksul kogunud suurt populaarsust. Tour d'ÖÖ on aset leidnud rohkem kui 40 korral üle kogu Eesti – Tallinnas, Tartus, Viljandis, Narvas, Paides, Võrus, Vormsil ja Pärnus. Üritusest on osa võtnud kokku ca 40 000 erinevas vanuses ratturit ja suurimad sõidud 3000 osavõtjaga on toimunud pealinnas.

