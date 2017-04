Meie Kuressaare

Magus krunt müüki

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 20. aprill 2017. Foto: Valmar Voolaid Meie Kuressaare kirjutas veebruaris, et mööda Kitsast tänavat pargi poole jalutades jäävad Kitsas 16 krundil silma viltuvajunud kuurid.



Kinnistu omanik on Saare Kalur ja firma juhataja Tiit Sarapuu lubas, et kuurid lammutatakse.



Nüüd ongi plats kenasti puhas ja soovijaile jagati isegi tasuta kütet.



“Saare Kalur tellis meilt selle töö ning meie omakorda kuulutasime, et kes soovib endale kuuride lammutamise jääke, võib seda lahkesti teha. Kogu tugevam puit viidigi minema, mis näitab, et selline üleskutse täitsa toimib,” ütles Kinlux Vara OÜ maakler Kaido Kruut.



Sarapuu sõnul oli kinnistut ostes tegemist lihtsalt rahapaigutamisega.

“Meie soov oli krunt korda teha, et linnavalitsus trahvima ei tuleks,” ütles Saare Kaluri juhataja Tiit Sarapuu. Ehitama nad seal midagi ei hakka.



