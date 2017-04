Meie Kuressaare

Kuressaare Edukontoris rentnikud kohal ja elu käib

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 20. aprill 2017. Pille Aro kolis Kuressaarde kolm aastat tagasi ning otsis stuudiopinda. ”Selle korralikult sisseseadmine võtab veel aega, aga mina usun, et see hakkab hästi tööle,” ütles Aro, kellele toona just need tühjad aknad silma jäid. Foto: Valmar Voolaid Kuigi Kuressaare Edukontoris endise Edu poe teisel korrusel käib alles hoogne talgukuu, on kuus rentnikku end seal juba kenasti sisse seadnud.



“Mina olen siin olnud vahest paar nädalat, aga osa on juba aprilli algusest,” ütles MTÜ Saaremaa Loomemaja juht ja vabakontori idee üks algatajatest Relika Metsallik-Koppel. “Kontor hakkab vaikselt ilmet võtma. Praegu tunneme puudust toolidest ja laudadest.”



Järgmise nädala kolmapäeval toimub Edukontoris suurpuhastus, mil pestakse ja küüritakse kõik kontoriruumid ning trepikoda.



Esimesel talgupäeval, mis toimus kaks nädalat tagasi, pesti puhtaks 18 akent, kahe toa põrandale pandi maha parkett, värviti põrandaliiste ja puhastati mööblit. Talgulisi oli kahel päeval kokku üle 20 vabatahtliku, pirukate ja kringliga kostitas Vanalinna kohvik, suppi pakkus SÜG-i söökla.



“Oleme neile väga tänulikud,” ütles MTÜ Saaremaa Loomemaja juht, kes loodab sama aktiivset osavõttu kui kaks nädalat tagasi ka uuel nädalal. “Enamik talgulistest on juba Edukontori kasutajateks registreerunud, osal on töölaua rentimise vastu huvi.”



Praeguseks on püsivamad ja regulaarsemad töökohad broneeritud ning lühiajalise rentimise vastu on suur huvi. Tänaseks on ka üks ruum peaaegu sisustatud, teistesse aga otsitakse sobivaid mööbliesemeid.



Metsallik-Koppeli sõnul on Edukontorisse võimalik luua üle kahekümne töökoha, seega umbes 10 töölauda pluss toolid, lisaks koosolekulaud ja toolid on praegu puudu.



Loomemaja juht rõõmustas, et mõned Kuressaare Ehituse ning Coopi lauad-toolid on Edukontoris taaskasutust leidnud ning julgustas ka teisi ettevõtteid, kellel on kavas mööblivahetus, oma kasutatud mööblit Edukontorile pakkuma.

Kuressaare Edukontor on kavas avada maikuus. Esimesed julged võivad teenust testima tulla juba aprillis, siis on ka hinnad poole soodsamad.



Registreerimine jätkub



“Töökohtade rendi puhul oleme hästi paindlikud,“ rääkis Metsallik-Koppel, kelle sõnul pakutakse välja nii tunni, poole päeva, tööpäeva, nädala, kuu kui ka n-ö 10 korra pilet.



Ta rõhutas, et Edukontor ei hakka rentima kontoriruumi, vaid töölauda koos internetiühendusega.



“Inimestel, kes vajavad meie teenust, peab endal olema arvuti ja teised tehnilised vidinad, mida nad oma tööks vajavad,” kirjeldas Metsallik-Koppel, lisades, et huvilised võivad ühendust võtta loovsaarlane@gmail.com ja anda endast teada Facebooki kaudu.



