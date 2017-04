Meie Kuressaare

Pole see elu siin nii rahulik midagi

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Pealtnäha uniste Kuressaare tänavate taga on täies elujõus tukslev linn. Suvehooaja melu ja talvise madalhooaja rütmis elav Saaremaa pealinn peidab endas suurel hulgal tegusaid ja aktiivseid inimesi, kes püüavad anda endast parimat elukeskkonna muutmisel.



Kuressaare on sümpaatne ja turvaline linn, kuhu paljud saarlased on taas tagasi tulnud, rääkimata pealinna melust tüdinenud inimestest, kes siin kanda on kinnitanud.



Eelmise aasta lõpus sündis Kuressaares üks uus ettevõtmine – Koostööklubi.

Algne idee oli omavahel kokku viia aktiivsed ja tegusad inimesed, et sellest võiks sündida kasu ja uusi ideid Kuressaare ja Saaremaa veelgi paremaks kohaks muutmisel.



Algsest lihtsast kooskäimisest said alguse paljud ideed, inimesi liitus iga päevaga ning nüüd on meid kokku juba üle kahesaja.



Korjasime üles üksi mõlgutatud mõtted, mis olid jäänud toppama mõttekaaslaste puudumise või kogemuste vähesuse taha. Ühise ajuderagistamise tulemusena said kirja sajad ideed alates teemanädalatest, lõpetades väiksemate huvigruppide kooskäimisega. Nii on käima lükatud tehnikahuvilistele mõeldud “Õlised näpud”, alustatud on tervisliku koolitoidu projektiga, “Saaremaa saareline matkaklubi” on teinud esimese loodusmatka, “Spirituaalne Saaremaa” on leidnud üksteist, koostöös liikumisega Minu Unistuste Päev on korraldamisel perepäev Saaremaal raske haigusega võitlevatele lastele, tegeletakse tervise- ja spordiedendusega jne.



Tulemas tänavafestival



Kuressaare tänavafestivalist sai aga aasta lõpul kõige tugevam ja paljusid huvigruppe ühendav suurim idee, mis otsustati ka ellu viia. Mai on Saaremaal võrratu ja just siis on suurepärane aeg kutsuda ellu esimene Kuressaare tänavafestival, mil linn vabastatakse autodest ja võimu võtavad kunst, disain, muusika ja muud kenad ühistegevused. Mõeldud – tehtud!



Alustasime suursündmuse ettevalmistamisega täistuuridel. Justkui võluväel leidusid festivali organiseerimiseks vajalikud vabatahtlikud, kes võtsid enda kanda erinevad festivali siduvad teemaalad.



Nii on 25-pealises tiimis kunstnikud, kokad, käsitöölised, ettevõtjad, muusikud, disainerid ja paljude teiste erialade esindajad. Meie soov on rikastada linnaelu uue linnaruumi festivaliga, mis toob tänavale kultuuri, kunsti, muusika, disaini, taaskasutuse ja käsitöö. Püüame olla inspiratsiooni-ja ideedeallikaks ning tegeleme vajaliku korraldustööga, festivali sisu aga loovad inimesed ise. Kõik need, kes tulevad ja löövad kaasa ükskõik millises vormis. Kui oskad pilli mängida, siis tule ja mängi, kui tahad kunsti teha, siis tule ja tee, kui soovid tantsida, siis tule ja tantsi, kui soovid kirbuturul müüa, siis tule ja müü jne.



Tegevust jagub kõigile – nii lastele kui noortele, nii esinejatele kui ka publikule.

Loomulikult ei saa ükski nii suur festival hakkama toetajateta. Vahel piisab ka moraalsest toest või heast sõnast. On olnud rõõm kohata pea igal sammul, et kõikidele muredele või probleemidele on lahendus. Meie ettevalmistust on siiani toetanud jõu ja nõuga nii Kuressaare linn kui ka näiteks Saaremaa Puuetega Inimeste Koda, kes praegu festivali jaoks tänavakaunistusi valmistab. Kõikidel soovijatel on võimalus festivalile hoogu anda “Hooandja” keskkonnas.



Pidu terves linnas



Tänavafestival on kogu linna pidu, mis saab alguse juba nädal varem, mil Saaremaa kunstnikud annavad uut ilmet vanadele majaseintele ja alajaamadele. Tänavakunstnik Izaku käe all on nädala jooksul valmimas maksisuuruses maal Kuressaare vabakontori seinal Kohtu tänaval. Festivali eelõhtul teevad linnale ringi peale longboardingu- ja rulahuvilised, mil toimub “Reedene öösõit ümber Kuressaare”.



Kuressaare kesklinn on festivali päeval, 27. mail liikluseks suletud ja linna tänavad on jagatud teemade järgi. Kesklinnas on avatud disaini-, käsitöö-, kirbu- ja vanavaraturud, tänavakunsti ja tänavatantsu alad ning loomulikult lastetänav “Mina ka”.



Tule müü kirbuturul maha kõik seismajäänud asjad või hangi hoopis uusi juurde, vaata, mida pakuvad kohalikud käsitöömeistrid ja Eesti disainerid või sukeldu hoopis vanavara lettide vahele.



Ja üle kõige selle melu hõljuvad hõrgud tänavatoidu lõhnad, sest Kuressaare turu vallutavad foodtrackid, pitsaahjud, kuumad grillid, hõrgud veinid ja käsitööõlled.



Tänavakunsti austajad saavad osa spreikunsti töötoast, grafiti battle’ist, portreemaalingutest ja paljust must. Nii noor kui vana saab võimaluse haarata kriidid ja akrüülid ning avastada oma loominguline hing. Ja kuna ükski pidu ei saa ilma tantsuta, siis asfaldil annavad päkkadele kuuma nii rahvatantsijad kui ka šõutantsijad ja hip-hopparid. Kuursaali kõlakojas on rahvatantsijad lubanud ka battle korraldada. Eks siis paistab, kes linna kõige kõvem tantsija on!

Vabalavale astuvad mitmed erinevad muusikud ja bändid, alates Magic Pandast, lõpetades Sander Mölderiga.



Lastealal “Mina ka” on võimalus linnatänavaid kriitidega illustreerida, veeta aega surfitelgis, kaubelda laste kirbukal, tegeleda lastejoogaga ning mängida kummikeksu või lauamänge.



Ja kui kesklinnas pidu otsa saab, siis kuursaalis tiksutavad teid Eesti parimad DJ-d varaste hommikutundideni



Pühapäeval, 28. mail toimub avatud garaažide päev, mida võiks nimetada ka aardejahiks. Garaažimüük on päev, mil igaüks võib oma õues avada turuplatsi. Mis ühele vana, see teisele uus ja võib-olla just sinu sahk sobib minu traktorile!

Müü maha moosid, raamatud, tehnika, mööbel – kõik, mis kevadise suurpuhastuse ajal jalgu on jäänud.



Kui hästi läheb, siis ühendab neid müügipunkte tõeliste suksudega kaarikutransport!



Saaremaal on kõik võimalik, kui sa vaid ise tahad teha ja ette võtta. Peamine on hea idee, mis inspireerib, ja järjekindlus, et kõike ellu viia. Toetajatest Saaremaal juba puudust ei tunta!



Tule sina ka festivalimelust osa saama ja nautima Kuressaare kaunist kesklinna enne suurt suvist hooaega



Aitäh kõigile, kes siiani abiks on olnud!



P.S.

Ja kui tahad ise tantsida, laulda või mis iganes teha, siis kirjuta kuressaarefestival@gmail.com

