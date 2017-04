Meie Kuressaare

Ülo Vevers: nüüd on linna juhtimises rohkem rutiini

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 20. aprill 2017. Muratsi külla Luise tallu kolis Ülo Vevers 12 aastat tagasi. Foto: Valmar Voolaid Ülo Vevers (76) oli Kuressaare linnapea aastatel 1993–1996. Seejärel töötas ta päris pikka aega Kaarma vallavanemana ning jäi siis pensionile.



“Olin poolteist aastat kodus ja siis tuli tuttav mees kutsuma, et on selline üksluine töö, mida ükski noor mees teha ei taha, ja ma läksin lihakombinaati suuri terasid teritama. Kui sul on raamaturiiul juba kolm korda läbi loetud, tunned, et tahad kodust välja. Eriti talvel, kui ei ole nii palju tegemist ja suhtlust on vähe,” analüüsib Ülo pensionipõlve ning rõhutab, et suhtlemise pärast tasub tööl käia.

Kuhugi ametnikuks või poliitikasse ta aga ei kipu.



“Poliitikast sai siiber,” on Ülo otsekohene, “poliitika võib olla hea asi, aga mulle ei meeldi keerutada ja valetada nii palju kui poliitikas. Mulle meeldib ratsionaalne maailm – kui arutatakse mingi asi ära, siis arutatakse ära ja arutatakse nii, et mis on tõeliselt parem, mitte, mis on kellelegi parem ja kasulik,” selgitab Ülo oma põhimõtteid.



Ühtegi erakonda ta ei kuulu, aga kutsutud on.“Ega me pole keegi igavesed, see tegevpoliitiku elu on pingeline ja tahad natuke rahu ka saada,” kinnitab Ülo. Varasemast ajast on alles ka sõpruskond ja hobid – jahilkäik, kalapüük, bridž.

“Bridži hakkasin siis uuesti mängima, kui mälu alt vedama hakkas ja mõne inimese nimi enam meelde ei tulnud. Kohe läks mälu paremaks, sest peab kogu aeg 52 lehte meeles pidama. Ristsõnu hakkasin ka sel talvel uuesti lahendama,” annab endine linnapea soovitusi mälutreeninguks.



Linnapeaks olemise ajast on aga küllaga mälestusi.



“Meil oli selles suhtes huvitavam aeg, et praegu on rohkem rutiini. Siis tuli igasugu reforme, kõik oli uus. Meie ajal tuli rohkem kavaldada, laveerida. Igal suuremal muudatusel oli vastuseis. Näiteks oli prügisõda, kus seisti isegi linnavalitsuse ees. Tahtsime panna käima prügiringi, aga osa inimesi väitis, et nad ei tooda üldse prügi. Nüüd toimivad prügiringid kõikjal ja mina kui eramaja omanik ei saa küll öelda, et mul üldse prügi ei teki,” meenutab Ülo ühte seika linnapea tööst.



Rääkides haldusreformist, siis tema pooldab ühte suurt, Saaremaa valda ning meenutab muigega, kuidas ta oli esimeses haldusreformi komisjonis ja Pöide oli juba siis vastu.



“Hämmastav järjepidevus! Kui kunagi Kuressaare ja Kaarma vald ühinesid, siis tajusin, et pooled volikogu liikmed ei näe kodukülast kaugemale. Neile oli tähtis kas bussipeatus või teeots, aga volikogudes peaksid ikka olema sellised inimesed, keda huvitab tervik. Mina olen suure valla ideega täiesti rahul,” lisab Ülo.



Eluga rahul



Muratsi külla kadakate vahele lasi Ülo 12 aastat tagasi ehitada uue maja ning seal elab ta koos naise ja tütre Luisega, kelle järgi on talukoht ka oma nime saanud.



Suurt põllumajandust seal ei arendata, aga maasikapeenrad, sibulad ja kasvuhoone on aianurgas olemas. Samuti suitsuahi ning maja külge ehitatud suvine õueköök. Kaks korda nädalas muru niita, jahil käia, merel aerutada, neli kuud tagasi suitsetamise mahajätmine – ning hea füüsilise vormi saladus ongi käes.



Tallinnas elavate esimese abielu lastelastega suhtlemise kohta ütleb vanaisa tögamisi: “Ma lähen siis, kui mul vaja, mitte siis, kui neil vaja.”

Tulles aga tagasi omavalitsuste teema juurde, siis Lääne-Saare valla inimesena on Ülol nüüd teistsugune visioon.



“Kui oled kuskil ametis, siis on tunne, et oled jube vajalik. Aga tegelikult oled vajalik osale inimestele, suuremale osale sa ei olegi vajalik. Kui oled oma ehitamised ära teinud ja sotsiaalabi ei vaja ning teed on korras, siis mul polegi valda asja. Suhtlen lihtsalt vana tutvuse poolest,” on nüüd kõrvaltvaataja pilk.



Rääkides Kuressaare linnast, siis nimetab kunagine linnapea esmajärjekorras seda, et koolid on korras ja lasteaedade kordategemised lõpusirgel.

