Pargi ääre elanik

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 20. aprill 2017. Kira Aav käib segaverelise taksi Leiuga iga päev pargis jalutamas. FOTO: Valmar Voolaid Kohtume Kira Aavaga (73) linna pargis, kus ta iga päev koera Leiuga jalutamas käib. Sügisel saab Leiu juba 14-aastaseks, aga tema saatus oleks võinud hoopis kurvem olla, sest keegi oli pooleaastase kutsika visanud Mierzeyewski parki põõsa alla ja Kira toonane koer Bobby leidis ta.



Pargiga on Kiral väga lähedased suhted, sest viieaastase tüdrukuna kolis ta pere maalt linna ja kuna Kira isa teenis õigeusu kirikus preestrina, siis sai pere elukohaks koguduse maja Allee 10. Aasta oli siis 1949.



“Olime elanud viis aastat Nõmpas ja minu sünnipäeva öösel, 20. märtsil 1949 nägi isa koledat und, et mingi must pilv ja suur oht liikus meie peale. Hommikul hakkasime asju pakkima ja 23. märtsil olime juba Kuressaares. Lehm oli ka vankri taha seotud ning meie olime lambanahkade sisse peidetud. Kahe päeva pärast hakkas suur küüditamine ja meie isa oleks ka ära viidud, aga nüüd pääsesime,” meenutab Kira.



Kira mäletab, et maalt linna kolimine polnud üldse hirmus, sest tuldi nagu loodusest loodusesse.



“See koht pargi ääres oli nii romantiline. Mul on sealt väga ilusad mälestused. Isa-ema istutasid aeda palju ilusaid taimi. Ilus aeg oli!” ohkab Kira, sest kui kogudus otsustas maja müüki panna, pidi tema 2012. aastal sealt välja kolima.



Madu muutus konnaks



Lõbusaid seiku on meenutada aga otse Kira kodu vastas asunud Rohelisest Konnast.



“Seda kohta külastasid paljud meie auväärsed “kodumaa vabastajad”, kes tihti olid maani täis ja leidsime nad meie peldiku eest okseloigust. Venelastel on alkoholi võtmise koht Zeljonaja Zmeja ehk Roheline Madu, mis millegipärast muutus eesti keeles Roheliseks Konnaks,” teab Kira.



Kultuuriinimesena nägi Kira seda kohta külastamas ka mitmeid kohalikke kultuuritegelasi, kes reipa sammuga sisse astusid, aga kes pärast välja taarusid või välja tassiti.



“Seal valati kõiki jooke ja müüjannad said tohutult vaheltkasu. Lahtise õlle järele oli kõige suurem nõudmine. Mina olen alkoholi vastane ja mu ema ütles, et oleks granaat, viskaks aknast sisse. Minu vanaisa Peeter oli üks Kuressaare karskusseltsi asutajaid,” on Kiral alkoholiga oma suhe.



Kuid park on alati tähendanud Kirale rohkemat kui Roheline Konn.

“Kõik puud olid minu sõbrad, eriti armas on põdrapeakujuline puu, mida olen palju pildistanud. Kui mõned aastad tagasi hakati pargis puid maha võtma, siis kolisid kõik varesed aedadesse – neil polnud enam kohta, kus pesa teha. Aga eks parki tuleb ikka hooldada ja olen rahul, kui püütakse korda pidada,” hindab Kira praegust olukorda.



Kira on teinud poole oma elust kultuuritööd ja poole olnud muusikaõpetaja. Vahepeal elas ta ka Võrumaal.



