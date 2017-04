Meie Kuressaare

Saaremaa uute põnevate suveniiride väljapanek

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Sellest laupäevast ehk 22. aprillist kuni 3. maini saab Kuressaare Raegaleriis tutvuda konkursi “Saaremaa suveniir 2017“ töödega. Tegemist on traditsiooniks kujunenud ettevõtmisega ja sel aastal toimub suveniirikonkurss juba kuuendat korda.



Eelmisel taolisel konkursil kaks aastat tagasi tegi puhta töö utt. Võitjaks kuulutatud Paul Tohvi “Saare utt” polnud niisama utt, vaid tal oli kaelas ilus salm ute kiituseks ning lisaks oli kirjas legend sellest, kuidas kunagi lammaste abil salaviina veeti.



Võidutöö käis nipiga lahti ja lamba kõhus peitus pudel. Lisaks esikohale pälvis utt ülekaalukalt ka publikupreemia.



Raegalerii on avatud T–R 10–17 ja L 10–15. Autor: MM Neljapäev, 20. aprill 2017.Eelmisel taolisel konkursil kaks aastat tagasi tegi puhta töö utt. Võitjaks kuulutatud Paul Tohvi “Saare utt” polnud niisama utt, vaid tal oli kaelas ilus salm ute kiituseks ning lisaks oli kirjas legend sellest, kuidas kunagi lammaste abil salaviina veeti.Võidutöö käis nipiga lahti ja lamba kõhus peitus pudel. Lisaks esikohale pälvis utt ülekaalukalt ka publikupreemia.Raegalerii on avatud T–R 10–17 ja L 10–15.

Veel artikleid samast teemast »