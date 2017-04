Meie Kuressaare

Veiniklubi Arensburg pakub mullijooke

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Täna kell 19 oodatakse kõiki veinisõpru Arensburgi hotelli konverentsisaali, kus toimub veiniklubi Arensburg klubiüritus. Veiniklubi eestvedaja Märt Käeseli sõnul esitleb veine veinifirma Vinorama ning õhtut viib läbi sommeljee Aare Karolin.



Seekord keskendutakse peamiselt mullijookidele ja vahuveinidele. Õhtul tulevad degusteerimisele Hispaania Cava, Saksa vahuvein Sekt, maailmatasemel šampanja Jacquesson Cuvee No 739 Extra Brut Grand Vin, mida pakutakse näiteks Oscarite galal, ja Prantsuse Provence’i veinipiirkonna Rose vein.



Enda tulekust võiks teada anda mart@ensert.ee või telefonil 503 9200. Klubi liikmele on osavõtutasu 10 eurot, teistele 25 eurot.



