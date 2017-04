Meie Kuressaare

Loodusõhtu Sõrvemaa ja sõrulaste elust-olust

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Neljapäev, 20. aprill 2017. Täna kell 18 on Meedla kojas tore üritus Sõrvemaast. Külas on taimeökoloogia doktor, pärimuskultuuri spetsialist, viie lapse ema, sõrulane Mari Lepik (pildil). Saaremaa looduskaitse seltsi juht Reet Viira lubab toredat õhtut.



“Mari räägib väga põnevalt, kuidas ta Sõrvemaal oma lapsi looduse rütmis kasvatab,” ütles Viira.



Ühtlasi kutsub looduskaitse selts kõiki loodussõpru tähistama Saaremaa osakonna 50. sünnipäeva ühise tordisöömisega. Eelmisel aastal liitus seltsiga 40 inimest ja seltsielu elavdamisele on suuresti kaasa aidanud loodusõhtute korraldamine. Tänaõhtusele üritusele on oodatud ka uued liikmed, kes soovivad seltsiga ühineda.



Pilet loodusõhtule maksab 2 eurot ning registreerida saab end aadressil saarekodukant@gmail.com või tel 551 7502. “Mari räägib väga põnevalt, kuidas ta Sõrvemaal oma lapsi looduse rütmis kasvatab,” ütles Viira.Ühtlasi kutsub looduskaitse selts kõiki loodussõpru tähistama Saaremaa osakonna 50. sünnipäeva ühise tordisöömisega. Eelmisel aastal liitus seltsiga 40 inimest ja seltsielu elavdamisele on suuresti kaasa aidanud loodusõhtute korraldamine. Tänaõhtusele üritusele on oodatud ka uued liikmed, kes soovivad seltsiga ühineda.Pilet loodusõhtule maksab 2 eurot ning registreerida saab end aadressil saarekodukant@gmail.com või tel 551 7502.

Veel artikleid samast teemast »