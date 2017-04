Meie Kuressaare

Ehitamisele tuleb kaks korterelamut

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Neljapäev, 20. aprill 2017. Selle vana maja asemele tuleb kaks korterelamut. FOTO: Valmar Voolaid Neil päevil lammutas Kuressaare Ehitus AS kaua tühjalt seisnud vana maja Johan Spa hotelli taga Pikal tänaval.



Kuressaare Ehituse juhataja Tõnu Toompuu sõnul on plaanis tühjale krundile ehitada kaks nelja korteriga elamut.



“Hakkame vaikselt pihta, kõik load on olemas, aga ega muinsuskaitse tsoonis ehitamine kergelt ei lähe,” möönis Toompuu.



Majadesse on plaanitud linna tsentraalküte ning osa kortereid on eraldi sissepääsuga. Toompuu sõnul loodetakse majad valmis saada 2018. aastal. Kuressaare Ehituse juhataja Tõnu Toompuu sõnul on plaanis tühjale krundile ehitada kaks nelja korteriga elamut.“Hakkame vaikselt pihta, kõik load on olemas, aga ega muinsuskaitse tsoonis ehitamine kergelt ei lähe,” möönis Toompuu.Majadesse on plaanitud linna tsentraalküte ning osa kortereid on eraldi sissepääsuga. Toompuu sõnul loodetakse majad valmis saada 2018. aastal.

Veel artikleid samast teemast »