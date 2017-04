Meie Kuressaare

Lastele turvaline ja parem keskkond

Neljapäev, 06. aprill 2017.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 06. aprill 2017. Kuressaaret peab Märt Aro lastele väga turvaliseks paigaks. Foto: Valmar Voolaid Märt Aro (34) on sündinud Tallinnas, aga tema ema ja isa juured on Saaremaal. Kui poiss läks 2. klassi, kolis ta emaga Saaremaale tagasi. Sõrves on vanavanemate talu ja see koht on Märdile väga tähtis. Vahepeal viis elu noormehe pealinna ja ta lõpetas EBS-i avaliku halduse erialal, kuid elu tõi tagasi Kuressaarde.



Märdil on kaks poega, üks 10- ja teine 8-aastane. Neli aastat tagasi langetati just laste peale mõeldes tähtis otsus.



“Kolisime Kuressaarde ja kaalutlus oli väga lihtne – kui lapsed lähevad kooli, siis peaks 12 aastat ühes kohas olema. Otsustasime Kuressaare kasuks, sest siin on parem ja turvalisem elukeskkond.



Ma ei pea neid kooli ega ringidesse viima. Suurlinnaga võrreldes on see tohutu luksus ja mugavus,” selgitab Märt.



Plussiks on ka Kuressaare head koolid ja trennivõimalused.

“Vanemat poissi huvitas söögitegemine ja noortekeskuses leiduski kokandusring. Müstiline!” naerab Märt.



Kogu pereelu on sisse seatud just lastest lähtuvalt.

“Mul on väga palju reisimist. Meil on ettevõte, kus töötab paarkümmend inimest ja me teeme ülikoolidele tarkvara. Töötame praegu umbes 150 Euroopa ülikooliga. Seda tööd saab teha igal pool, aga põhikontor on Tallinnas. Iga natukese aja tagant tuleb käia erinevas riigis – kohtuda, koolitada ja teha analüüse,” kirjeldab Märt oma elukorraldust.



Laste ema on tunnustatud fotograaf, kelle ateljee asub Tallinnas, aga kes ka siin, Kuressaares, plaanib oma ruumid sisse seada.



Pole Kuressaarde kolimist kordagi kahetsenud



“Põhiraskus on ehk see, et siia tulles on raske leida inimesi, kellega suhelda, kellega oleksid ühised huvid. Kuid tänu Koostööklubile on olukord paremaks läinud. Sealt saab leida seltskonda, kellega on päris põnev,” arutleb Märt.

Saarel elamine tekitab vahel logistilist ebamugavust, aga kui nii mõelda, et Londoni eeslinnast võtab tööle minek aega poolteist tundi igal hommikul ja õhtul, siis kaks korda kuus kolm tundi Kuressaarest Tallinna sõita polegi mingi probleem.



“Vahel isegi kaalun, kas mõne väikese suhtlusürituse pärast hakkan siit üldse ära sõitma ja tööasju ajan Skype’i teel. Meeskond on ju sageli laiali üle Euroopa.”



Oma töö iseloomu tõttu on Märt harjunud sporti üksi tegema või siis koos lastega ja Kuressaares on selleks väga head võimalused.



“Kultuurielamusi on mul võimalik saada tööreisidel piisavalt palju ja ma ei igatse neid siin. Viriseda võib alati ja minu meelest on see tänapäeva ühiskonna suur probleem, et hästi palju tahetakse rohkem saada, aga ei osata nautida seda, mis on,” leiab Märt.



Saaremaa kasuks otsustamisel toob mees välja veel ühe põhjuse.

“Kui käid konverentsidel ja vastuvõttudel, kus kõik on natuke võlts, siis ma hakkasin õudselt puudust tundma elu ehedusest. Kui Sõrves talus kõpitsed, siis see on nagu päris elu. Müttad aias, käid metsas, teed võsa, aias on puhtad saadused, lastele ka meeldib. Sellist elu võiks palju rohkem olla ja Eestis on need võimalused nii soodsad,” kõlab hääles innustus.



