Meie Kuressaare

Kaunis, aga keeruline objekt linna serval

Neljapäev, 06. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Neljapäev, 06. aprill 2017. Tänasel päeval on hoone kui kolhoosiehituse üks silmapaistvamaid näiteid Eestis võetud kaitse alla. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaare linna ääres on müügis endine Saare KEK-i haldushoone. Hinnaks küsitakse 113 00 eurot ning kolmekorruselises büroohoones on pinda 2814 m2.



Tegelikult sooviks hoone praegune omanik Saare Kinnisvara Ringtee 15 asuvat hoonet hoopis lammutada, sest kunagine kontorihoone on avariiohtlikus seisukorras.



Kolm aastat tagasi tehti majas põhjalikum ülevaatus ning tuvastati, et näiteks katuse ja seinte sees paiknevate vihmaveetorude läbijooksude tõttu on seintel kohati olulisi niiskuskahjustusi. Seintel vohab hallitus ja vetikad, värv ja krohv on maha koorunud. Probleemiks on see, et hoone seisab kasutuseta ja kütmata ning läbijooksude tõttu on hoones kõrge õhuniiskus.



Raseke leida head otstarvet



Sellisele suurele majale on olnud ilmselt raske otstarvet leida. Seda enam, et 2004. aastal võeti kontorihoone arvele kinnismälestisena ning muinsuskaitse seda 1986. aastal ehitatud maja lammutada ei luba.



Muinsuskaitse hinnangul on kunagine KEK-i kontorihoone terviklikult säilinud originaalse lahendusega neofunktsionalistlikus stiilis ehitis, mis on kolhoosiehituse üks silmapaistvamaid näiteid Eestis.



Parem lammutada kui monstrumiks teha



KEK-i kontorihoone arhitekt Marika Lõoke (pildil), millised mälestused on teil hoone ehitamise ajast?



Ehitamise ajast on head mälestused. Saare KEK oli tollel ajal tugev ja võimas ehitusorganisatsioon.



Miks sündis just selline ehitis?



Hoone sündis vastavalt tellija lähteülesandele ja arhitekti visioonile, milline hoone sellisesse paikkonda võiks antud hetkel sobituda.



Kas tollane Saare KEK oli hea tellija?



Saare KEK-i juhtkond oli väga hea tellija.



Kuidas teie kui hoone arhitekt hindate tänase päeva kontekstis seda hoonet?



Ma ei ole seda hoonet juba aastaid näinud, kümme kindlasti, sellepärast ei oska praegust olukorda hinnata.



Mida arvate praeguste omanike soovist hoone hoopis lammutada?



Kui hoonet ei ole tema esialgsest kujust lähtuvalt võimalik või otstarbekas rekonstrueerida, siis on õigem see lammutada, kui et temast mingi kaasajaga seonduv monstrum teha.



Kuidas hindate muinsuskaitse otsust see hoone oma aja näitena kaitse alla võtta?



Seda otsustavad spetsialistid ja ma aktsepteerin nende arvamust.



Kuidas oleks võimalik seda hoonet kaasajastada ja mis võiks seal asuda?



Hoone on projekteeritud büroohooneks ja sellise funktsiooniga peaks see ka jääma. Tegelikult sooviks hoone praegune omanik Saare Kinnisvara Ringtee 15 asuvat hoonet hoopis lammutada, sest kunagine kontorihoone on avariiohtlikus seisukorras.Kolm aastat tagasi tehti majas põhjalikum ülevaatus ning tuvastati, et näiteks katuse ja seinte sees paiknevate vihmaveetorude läbijooksude tõttu on seintel kohati olulisi niiskuskahjustusi. Seintel vohab hallitus ja vetikad, värv ja krohv on maha koorunud. Probleemiks on see, et hoone seisab kasutuseta ja kütmata ning läbijooksude tõttu on hoones kõrge õhuniiskus.Sellisele suurele majale on olnud ilmselt raske otstarvet leida. Seda enam, et 2004. aastal võeti kontorihoone arvele kinnismälestisena ning muinsuskaitse seda 1986. aastal ehitatud maja lammutada ei luba.Muinsuskaitse hinnangul on kunagine KEK-i kontorihoone terviklikult säilinud originaalse lahendusega neofunktsionalistlikus stiilis ehitis, mis on kolhoosiehituse üks silmapaistvamaid näiteid Eestis.Ehitamise ajast on head mälestused. Saare KEK oli tollel ajal tugev ja võimas ehitusorganisatsioon.Hoone sündis vastavalt tellija lähteülesandele ja arhitekti visioonile, milline hoone sellisesse paikkonda võiks antud hetkel sobituda.Saare KEK-i juhtkond oli väga hea tellija.Ma ei ole seda hoonet juba aastaid näinud, kümme kindlasti, sellepärast ei oska praegust olukorda hinnata.Kui hoonet ei ole tema esialgsest kujust lähtuvalt võimalik või otstarbekas rekonstrueerida, siis on õigem see lammutada, kui et temast mingi kaasajaga seonduv monstrum teha.Seda otsustavad spetsialistid ja ma aktsepteerin nende arvamust.Hoone on projekteeritud büroohooneks ja sellise funktsiooniga peaks see ka jääma.

Veel artikleid samast teemast »