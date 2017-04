Meie Kuressaare

Töö kiidab tegijat

Neljapäev, 06. aprill 2017.



Saaremaa spaade kevadpakkumised toovad tuhandeid turiste Saaremaale lisaks



Minu silmale on tavapärane talvine vaatepilt see, et Arensburgi, GOSPA, Grand Rose, Johani ja Rüütli parklates on külastajate autosid kord rohkem, kord vähem ning on välja kujunenud need hotellid, kus jagub külalisi aastaringselt ning ka talvel.



Hea meel on suure muudatusena näha nädalavahetustel hotellide Meri ja Rüütli parklaid, mis on autodest pungil. Juba talvel alustatud sooduspakettide pakkumise on inimesed hästi vastu võtnud ja sellel aastal mandrilt Saaremaa hotellidesse nädalavahetust veetma tulijaid võib nimetada lausa hordideks. Talvine ja varakevadine Saaremaa külastajate arv on tänu nendele kampaaniatele oluliselt suurem, kui seni olime harjunud nägema.



Toa hind on soodne jah ja irvhambadki on öelnud, et võiks hotelli elama kolida. Mina seda ei teeks, sest siis võtan ära ühe toa mandri inimestelt, kes saarele raha lisaks toovad.



Kuidas hotellipidajad soodushindadega välja tulevad, on nende oma mure ja loodan väga, et tulevad, sest see on nende raha ja otsustamise vabadus.

Lähiajal on veel loota turistide hüppelist kasvu, kui linnavalitsus maksumaksja raha eest ilmajaama Roomassaarest linna kolib ja sellega Kuressaarde need turistid meelitab, kes valivad oma reisisihiks soojad maad.



Ilmajaama ümberkolimine tehakse ära vaatamata faktidele, et Roomassaare (mitte Kuressaare) on olnud mitmeid aastaid suvel kõige päikesepaistelisem koht Eestis ja soojemad suvised kohad on olnud Lõuna-Eestis, mitte Saaremaal. Rääkimata siis meist kaugele lõunasse jäävatest maadest.



Kuidas 1. klassidesse minevad lapsed mahutada Kuressaare koolidesse?



See küsimus on ootamatult tekkinud meie linna haridusosakonnas. Pole senini kuulda olnud, et selline probleem võiks tekkida, vähemalt mitte volikogu hariduskomisjonis, aga nii see nüüd on.



Kooli minevate laste vanemad on murelikud, sest linnavalitsuse plaan probleemi lahendamiseks ei ole nende arvates lastesõbralik. Plaan on nimelt suurendada klasside õpilaste arvu seniselt 24 õpilaselt kuni 28 õpilaseni. Linnavalitsus on sellekohase kirjaliku ettepaneku saatnud kolme kooli hoolekogudele ja palunud nelja päeva, sealhulgas laupäev ja pühapäev, jooksul otsustada ja vastata nende ettepanekule.



Kurioosum selles ettepanekus seisneb aga selles, et linnavalitsuse tehtud ettepanek on eksitav ja seadusi rikkuma kutsuv. Esiteks peab sellise ettepaneku hoolekogule tegema kooli direktor, mitte linnavalitsuse haridusosakond. Teiseks saab hoolekogu anda nõusoleku üheks õppeaastaks ja konkreetses klassis.

Kolmandaks on linnavalitsusele teada, et tervisekaitse nõuded mitmes koolis ei võimalda algklasside ruumidesse panna rohkem kui 24 õpilast.



Linnavalitsuse ettepanek tundub olevat lihtsama vastupanu teed minek stiilis “pärast meid tulgu või veeuputus“ (loe Saaremaa vald).



Selge on, et üksjagu 1. klassidesse registreeritud lapsi elab Kuressaarest väljaspool ja on või veel ei ole elukohaks registreerinud Kuressaaret, et tulla linna kooli. Selline käitumine on seadusega lubatud ja ennustatav, sest mitme linnalähedase kooli õpilaste arv on väiksem sündidejärgsest arvust.

Linnavalitsuse tööks on vajaliku arvu 1. klasside avamine, mis on keeruline, aga kindlasti võimalik.



Näiteks võib kaaluda SÜG-i ühe 1. klassi avamist õppetööga Aste koolis ja koolibussiga edasi-tagasi sõidutamist.



Mõte võib tunduda täiesti “haige“, aga võib kaalumise käigus osutuda lihtsamalt teostatavaks ja rahaliselt soodsamaks kui lumekahurite ostmine ja kunstlume tegemine Kuressaares kui ühes Eesti soojema talvega piirkonnas.



Klassikalise ja kammermuusika huvilistele on naeratanud õnn

Läänesaarte kammerorkester andis 2. aprillil kultuurikeskuses täissaalile kevadkontserdi. Üksikuid vabu kohti saalis oli, aga vaevalt see järgmine kord enam nii on. Kontserdi publiku aplausi hinnates julgen seda väita. See oli koosseisu teine esinemine ning ei jää õnneks viimaseks. Juba on välja kuulutatud 23. juuli suvekontsert lossipargi kõlakojas ja Edoardo Narbona sõnul tehakse plaane järgmiseks hooajaks.



