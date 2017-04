Meie Kuressaare

Suur-Sadama tänav – tee ühest maailmast teise

Neljapäev, 06. aprill 2017.



Autor: Jaak Rand Neljapäev, 06. aprill 2017. Suur-Sadama tänav. Vasakpoolne, nr 25 kuulus Wildenbergidele. Siin oli palju kõrvalhooneid ja suur iluaed. Hävis 1944. a. Maja nr 23 kuulus maa-arstile Georg-Wilhelm Carstensile (1840–1923), kes elas oma perega maja madalamas osas. Kõrgemas osas elas ka arst – Jules Favre (1875–1940), kes oli abielus Carstensi tütrega. Foto: Valmar Voolaid Kuressaarest on raske leida teist sarnast tänavat, mida mööda jalutades sedavõrd selgelt on tajutavad aja jooksul püsinud piirkondlikud eripärad.



Ehkki tänapäeval on Suur-Sadama tänava algus nn Sõrve turul, siis sisuliselt saab see tee alguse kohas, kus endiselt Sadama tänavalt (praeguse Väike-Sadama maja nr 1 juures) suundub paremale majade vahele Tori suunas viiv kitsas tänav. Kunagi viis see tee linnast välja abaja rannakarjamaadele ja ilmselt sellepärast sai ka tänav Ranna tänava nime. Nendel aegadel viis see tee maailma, kus elasid kroonu teenistuses olevad madrused ja paadimehed, aga ka mitmed kehvemal järjel käsitöölised.



Tänapäevase Suur-Sadama ja Veski tänava ristumiskohast edasi asus kaks majaplatsi, mille omanikud olid Fiscuse Jakob ja Fiscuse Johann, meremehed, kes ennast pilootideks nimetasid ja kelle järeltulijad Fischhausenite nime võtsid. Nende kõrval oli ka Adrani Ado elamine, kelle järeltulijad kandsid Steinbergi nime ning sõitsid merd laevnike ja kipperitena.



Mõni maja edasi asus kõrtsihoone, mis erinevalt sadamas asunud kõrtsist oli ilmselt siinsete meremeeste kooskäimiskoht. Selle maailma lõpus asus kordonimaja. Praeguse Suur-Sadama 45 kohal asunud vahimaja ja rannavärav tähistasid nendel aegadel linnapiiri, millest ühele poole jäi abajas ja teisele poole Nolgimõisa põllud.



18. sajandi viimane veerand tõi kaasa suuri muudatusi. Linna elanikkond suurenes ja enamik siinseid elanikke pidi loovutama elukoha linnakodanikele. Omapärase kokkusattumusena kujunesid Suur-Sadama tänava uued arengud siin- ja sealpool Veski tänava mõttelist joont taas erinevaks.



Veski tänavast linna poole jääva Suur-Sadama tänava elanikeks olid 19. sajandil eelkõige väikeametnikud, nagu postijaama pidaja J. Anderson, hospidali juhataja M. H. Wagner, mõisavalitsejad A. J. Eichfuss, E. Müller ja E. Karstens või siis muusik A. Lugert ja preester J. Boikov. Sellel perioodil kujunenud hoonestus on paljus ka tänapäeval nähtav ja säilinud, andes piirkonnale iseloomuliku õhkkonna.



Sootuks erinevaks kujunes Veski tänavast mere poole jääva osa areng. 19. sajandi esimesel poolel pikenes Suur-Sadama tänav Tori küla ja seal paiknenud uue sadamani. Endiste “kalamajadeˮ asemele tulid käsitööliste elamud ja töötoad. Lisaks äärelinna kolinud kohalikele oli uute omanike hulgas ka kaugemalt tulnuid. Praeguse Suur-Sadama 33 kohal oli muusik Adonis Lehmanni elamu, kus pandi alus meestelaulu seltsile (Liedertafel).



Muutused selle piirkonna arengusse tõi Wildenbergi nahavabriku asutamise ja laienemisega kaasnev mõju. 1858. aastal Veski ja Suur-Sadama tänava nurgal alustanud Wildenbergide äri kasvas aastate jooksul ja nende kätte läksid mitte üksnes abaja maad, vaid üksteise järel ka Suur-Sadama tänava äärde jäävad elamukrundid. Nii muutus tänav selles osas sisuliselt Wildenbergi vabriku sisetänavaks. Ilmselt ainult tänu tänapäevase Töö-nimelise põiktänava, toona Wildenbergi tänava tekkimisele jäi ära Suur-Sadama ümbernimetamine. Samuti tuleb tõdeda, et nii nagu vabrik andis sellele piirkonnale näo, nii ta oma kadumisega ka selle näo võttis.



